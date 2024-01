Pánikovi to v Kladně padá: první gól v extralize, nyní mu hattrick vzalo video

Nedá se říct, že by rozlišoval soupeře mezi oblíbené a neoblíbené. Když se ovšem Richarda Pánika (32) zeptáte na Kladno, vybaví si především příjemné a hlavně gólové vzpomínky. Vždyť na kladenském zimáku 5. prosince 2008 dal za Oceláře svoji premiérovou trefu v extralize. „Mám takový dojem, že byl mezi nohy,“ uculoval se třinecký útočník. Naposledy proti Rytířům řídil výhru 5:3 dvěma góly a asistencí. Vlastně se trefil třikrát. Hattrick, který byl doslova „ve vzduchu“ ale slovenskému reprezentantovi zhatilo video, které odhalilo, že puk tečoval do branky až moc vysoko.

Tušil jste hned, že vaše teč byla až moc vysoko?

„Abych pravdu řekl, nevěděl jsem to. Kluci na střídačce mi ale říkali, že to bylo moc vysoko. Takže jsem s tím nějak počítal, že by to nemuselo vyjít.“

Víte, že jste na kladenském zimním stadionu před více jak patnácti lety dal svůj první gól v extralize?