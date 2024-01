ANALÝZA: Holík nepatří do Chance ligy. Pořád byl skvělým tvůrcem šancí

Jako blesk z čistého nebe. Tak by se dala nazvat informace o tom, že Petr Holík bude hostovat ve Zlíně výměnou za obránce Marka Hrbase. Je pravdou, že tuto sezonu sbíral málo bodů. Logicky přišel i o místo na přesilovce. Data ovšem ukazují, že Holík svými schopnostmi stále patří do extraligy.

5 proti 5: Vstřelené/inkasované branky

Oficiální statistika +/- trpí velkými nedostatky. Nedávno se zmínili i Tomáš Plekanec, Tomáš Hertl či Martin Nečas, že této statistice nevěnují příliš pozornosti. Jenom potvrdili to, co kluby, trenéři v zámoří dávno vědí. Podívat se ale na rozdíl gólů s hráčem na ledě pouze při hře pět proti pěti? To už dává o něco větší smysl, i když nám to stále také neříká všechno.

Vstřelené/inkasované góly