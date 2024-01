Sparta a Pardubice pohledem čísel. V čem se podobají a kde jsou rozdíly?

5 proti 5: Vstupy do ofenzivní zóny

Pražský celek je v tomto aspektu hry nejlepším v soutěži. Při přepočtu na hodinu hry zaznamená 41,3 úspěšných vstupů do útočné třetiny. Dynamo oproti tomu pouze 35,6. Jde to ruku v ruce s tím, že Pardubice puk do ofenzivního pásma častěji nahazují, na rozdíl od Sparty.

Úspěšné vstupy do OZ

Sparta (1.) - 41,3

Pardubice (6.) - 35,6

Nahození do OZ

Pardubice (8.) - 44,6

Sparta (11.) - 42,3