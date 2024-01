Gross k Varaďovi: Co má kouč udělat víc? Náš džob je divný a perverzní

Po gólech Jéremieho Blaina a Tomáše Pavelky Sparta vedla v Hradci 2:0. Že vám něco nehraje? Jistě. Trefili se totiž do vlastní brány. Mountfield se oproti předchozím matným představením zvedl, jenže klika dlouho hrála s protivníkem. Než se do ráže po delší odmlce vrátil Oliver Okuliar. Byl to on, kdo dvěma trefami srovnal na 2:2 a vrátil na zimák pozitivní výboje emocí. Hosté nakonec ovládli nájezdy, po nichž vyhráli 3:2.

Se Spartou teď hrají i soupeři, oba jsou z východních Čech. Musí se jí to líbit. Jeden ze dvou největších favoritů na titul nejprve z dálky a v klídku sleduje, jak se její největší oponent a úterní přemožitel rozleptává interpersonálními potížemi. Ty vyvrcholily šokujícím vyhazovem Václava Varadi.

Což je logicky i velké téma pro Spartu, která je vedle Dynama největší favoritem v jarním boji o mistrovský titul. A kouč Pavel Gross dal po pátečním duelu jasně najevo, že stojí za Varaďou, respektive se postavil za trenérský stav. „Nevím, přijde mi to divný… Já samozřejmě nejsem v jejich kabině, neznám detaily a vlastně mě to až tak nezajímá. Každý trenér má svém mančaftu práce dost. Je to ale k zamyšlení pro naši práci,“ rozjel svou řeč.

Co měl přesně na mysli? „Trenér vyhraje třikrát mistra v Třinci, jde do Pardubic s tou samou filozofií, má výbornou sezonu, jsou celou dobu první a pak přijde vyhazov. Důvod nechci hodnotit, to mi ani nenáleží, ale hází to stín na naši práci. Nevím, co musí člověk jako trenér udělat víc a kde být, když se vyhazují trenéři z prvního místa. Musím říci, že mě to přimělo k velkému zamyšlení,“ pronesl s tím, že v Německu, kde dvě dekády trenérsky působil, si nic podobného nevybavuje. „Až si říkám, že tenhle džob může být až takhle divný a perverzní…“

Každého nyní napadne, že trable Dynama mohou hrát Spartě do karet. „O tom jsme se takhle nebavili, stejně se jen díváme hlavně na sebe. Na naše vlastní zlepšování, mluvíme o sobě, o našem plánu a cestě.“

V pátek rozdávali Spartě dárky hokejisté Hradce. Na druhou stranu, klobouk dolů za to, že se nenechali otrávit a sebrali z ledu aspoň bod.

Zatímco v minulých bitvách jste proti dietnímu a málo zapálenému Mountfieldu mohli mít oprávněné výhrady, proti Spartě jeho hráči ukázali jiný přístup a energii. Drali se za body, nehledě na sílu soka. Bojovali udatně, snažili se. Bez výhrad. Jenže i kvůli tomu, že už dlouho nejsou v pohodě a ne vždy proti zborcení bídy udělali maximum, tak se od nich odvrací pomoc shůry.

Ta si v pátečním večeru zprvu oblíbila hosty. Ale pozor, samo od sebe by při nich klika nestála, řekli si o ní nefalšovanou aktivitou.

První zásadní moment? V 19. minutě Jakub Konečný vyhazuje při oslabení puk do hradecké třetiny, od mantinelu se odráží k brankáři Janu Lukášovi a čeká se na jeho manévr při rozehrávce. Důsledné napadání Miroslava Formana slaví úspěch, Jéremie Blain jej sice drží stranou, jenže Lukášem odehraný puk trefí brusli hradeckého beka a od ní se kotouč odrazí za brankovou čáru – 0:1.

Ve 34. minutě sparťané operují před hradeckou klecí, bek David Němeček z otočky bekhendem vypálí a asi po dvou odrazech si z ledu zvedající se Tomáš Pavelka doklepne puk do branky – 0:2.

Šlo se na třetí dějství a v něm existoval jediný tým. Domácí. Pražané hradecké dominanci napomohli tím, že páchali další hříchy v podobě kupících se dvouminutových postihů. Ve 43. a 54. minutě šli znovu pykat, pošesté a posedmé skočili do oslabení! A s hájením hradeb už nevydrželi.

Kanonýr Oliver Okuliar našel ztracenou mušku, po pauze čítající 8 suchých duelů po jedné trefě z minulých 15 partií se dvakrát po sobě zamířil přesně. Najednou se na hradecký zimák vrátily pozitivní emoce, chytli se diváci a rozpoutaná energie se přelila až do prodloužení. V něm šli hosté poosmé na dvě minuty sedět, domácí odvolali gólmana Lukáše a spustili dobrodružnou přesilovku pět na tři. Za velkého hrdinu a fantoma jiskřivé bitvy mohl být Okuliar, spálil však dvě tutové šance. Ale fakt tutové. Superlativy krátce po sobě tak sklízel Josef Kořenář. To samé v nájezdech, v nich kralovali hosté.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE