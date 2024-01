Vary vyloupily Spartu. Trochu nám hořela koudel u pr..., zmínil Frodl

V brance Energie předvedl precizní výkon. Dominik Frodl pochytal 31 soupeřových střel a výrazně pomohl k vítězství Karlových Varů na ledě Sparty 4:1. Západočeši jsou tak jediným týmem v extralize, který dokázal v Praze dvakrát vyhrát. „Začátek byl pro mě těžší. Byl jsem nemocný, tak jsem se trochu zafuněl. Sparta mě do toho ze začátku dostala. Měla hned tlak, ale pak jsme odehráli skvělý zápas,“ liboval si karlovarský brankář.

Jako jediní jste dokázali vyhrát dvakrát na Spartě. Panuje velká spokojenost?

„Zní to dobře, ale nám trochu hořela koudel u pr..., protože jsme za sebou prohráli čtyři zápasy. Z tohohle pohledu jsou strašně cenné tři body. První utkání byla loupež, ale tentokrát si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.“

Věřili jste si, že byste v Praze mohli uspět?

„Odehráli jsme už dobrý zápas proti Pardubicím, kde výkon nebyl vůbec špatný, a chtěli jsme ho zopakovat. Nakonec jsme hráli ještě lépe. Jsou zápasy, kdy se od nás nic nečeká, nemusíme tvořit. Asi nám to vyhovuje víc. Máme rychlé hráče.“

Co byly z vašeho pohledu klíčové momenty?

„Asi gól na 2:1 a pak náš výborný výkon směrem dozadu ve třetí třetině.“

Už v prvním utkání na Spartě jste podal vynikající výkon. Chytalo se vám dobře?

„Začátek byl pro mě těžší. Byl jsem nemocný, tak jsem se trochu zafuněl. Sparta mě do toho ze začátku dostala. Měla hned tlak, ale pak jsme odehráli skvělý zápas. Hlavně třetí třetina se povedla.“

Čím pro vás byli sparťanští hráči nejnebezpečnější?

„Obrovská kvalita, když se podíváte na jména. Nechci, aby to vyznělo blbě, ale u nějakých týmů máte dvě hvězdy, na které je potřeba si dávat větší pozor. Sparta má ale takové tři lajny, i když mají některé hráče zraněné.“

V čem to je, že se vám na hřištích soupeře daří více?

„V domácích utkáních, když nepřijede gigant jako Sparta nebo Pardubice, musíme často tvořit my a nám spíš vyhovuje jít do zápasu v roli outsidera. Možná proto jsou venkovní utkání lepší než domácí.“

Může vám pohoda z výhry na Spartě pomoct k větší konzistenci výkonů?

„Pohodu určitě nemáme, protože jsme vyhráli první zápas po čtyřech prohrách. Tohle nám ale musí vlít do těla živou vodu. Musíme teď uhrát dvě výhry doma.“

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:00. Krejčík Hosté: 03:02. Kofroň, 34:38. Černoch, 47:57. Kružík, 59:02. O. Procházka Sestavy Domácí: Kořenář (Cichoň) – Krejčík, Němeček, T. Tomek, Irving, Pavlák, Moravčík – P. Kousal, Sobotka, Řepík (C) – O. Najman, Horák, Chlapík (A) – Buchtele, Konečný, Forman (A) – Mužík, Žmola, Hauser. Hosté: Frodl (Habal) – Huttula, Plutnar, Mikyska, Stříteský, Pulpán, Bartejs, Rulík – O. Procházka, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Jiskra, Kangasniemi – Redlich, Hladonik, Koffer – Kofroň, R. Přikryl, Kružík. Rozhodčí Hribik, Úlehla – Hynek, Špůr Stadion O2 arena, Praha Návštěva 8859 diváků