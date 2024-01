Boleslav přehrála Spartu, skvělý obrat Pardubic! Třinec - Kometa 5:1

Bílý Tygr Lukáš Derner nastupuje do svého 1000. utkání v extralize • ČTK / Petrášek Radek

Liberecký zadák Lukáš Derner přijímá gratulace k nástupu do 1000. zápasu v extralize • ČTK / Petrášek Radek

Těžký návrat Furcha a 700. bod Růžičky

Třinec přivítal brankáře Furcha ledovou sprchou. Po učebnicové souhře a pasu Nestrašila zakončil do prázdné branky Růžička. Vzápětí zvýšil Cienciala tečí střely Jeřábka. Gól platil až po trenérské výzvě Ocelářů, protože rozhodčí původně rozpažili kvůli domnělému postavení útočícího hráče v brankovišti.

Šanci ke snížení promarnil z úniku Okál, jehož čistě odzbrojil o puk vracející se Kundrátek. Nebezpečnou střelu hostujícího Osburna z mezikruží zneškodnil Mazanec. V závěru třetiny stálo při Kometě štěstí, když pokus Smithe od modré čáry zastavila tyč.

Růžička minul ve 28. minutě odkrytou branku, ale o chvíli později se domácí radovali potřetí z dorážky Ciencialy. V první přesilové hře zápasu mohl domácí Helewka ozdobit svůj premiérový start v české extralize gólem, ale Kundrátkovu přihrávku usměrnil těsně vedle. Sekundu po vypršení trestu Kohouta udeřilo na opačné straně: Ščotkův výpad zakončil z dorážky do odkryté branky Marcinko.

V úvodu třetí třetiny zastoupil Jeřábek obětavým zákrokem Mazance a nedovolil Kollárovi, aby skóroval do odkryté branky. Posledních deset minut kouskovala vyloučení a jedno potrestal Nestrašil střelou z pravého kruhu. Skóroval po pasu Růžičky, který si v dresu Ocelářů připsal 700. bod.

Kometa se odhodlala dvě minuty před koncem ke hře šesti proti čtyřem, ale v poslední sekundě zpečetil výhru domácích Voženílek po návratu z trestné lavice. Třinec, který hrál bez šesti hráčů základní sestavy (Marinčin, Daňo, Hudáček, Kurovský, Hrehorčák a Čacho), tak porazil Brno i potřetí v sezoně.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Třinec): „Věděli jsme, že Kometa hrála poslední zápasy výborně. Velmi nám pomohl začátek, ve kterém jsme dali dva góly a uklidnili se. Hlavně první dvě třetiny jsme hráli velmi dobře. Když dalo Brno gól na konci naší přesilovky (na 3:1), jako by vycítilo šanci a ve třetí třetině mělo tlak i několik velmi dobrých příležitostí. Podržel nás brankář. Důležité také bylo, že jsme na konci zápasu ubránili oslabení. Pro nás to jsou velmi důležité body. Kluci to odmakali proti velmi silnému soupeři.“

Jaroslav Modrý (Kometa Brno): „Špatně jsme vstoupili do utkání. Hráli jsme proti týmu, který je velice dobře koučovaný. Má hodně zkušeností a zápas si správně pohlídal. Když jsme se dostali do šancí, tak je podržel v důležitých momentech gólman. Jsem ale moc rád, že se nám vrátil Dominik Furch a že jsme ho zase viděli v bráně.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:14. M. Růžička, 03:27. Cienciala, 29:09. Cienciala, 53:37. Nestrašil, 59:59. Voženílek Hosté: 36:43. Marcinko Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Polášek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, J. Jeřábek, Mrtka – M. Růžička (A), Nestrašil, Voženílek – Helewka, Vrána (C), Cienciala – Walega, M. Roman, Sikora – Haas, Holinka, Dravecký (A). Hosté: Furch (Lukeš) – Gazda, Ďaloga, Osburn, Ščotka (A), Holland, Kaňák, Hrbas – Flek, Cingel, Zaťovič (C) – Zbořil, Marcinko (A), Pospíšil – Moses, Kollár, Okál – Kohout, Kos, Vincour. Rozhodčí Šír, Mejzlík – Hlavatý, Lederer Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 079 diváků

Litvínov - Olomouc 4:1

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:53. O. Kaše, 35:28. Koblasa, 39:40. Koblasa, 59:43. Kudrna Hosté: 52:23. Kusko Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel, Czuczman, Šalda – Koblasa, Jícha, Kudrna – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Urban – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Konrád (Sedláček) – Ondrušek, Rašner, Sirota, Řezníček, Švrček, Černý, Škůrek, Rutar – Kusko, P. Musil, Navrátil – Káňa, Nahodil, Bambula – Menšík, Knotek, Orsava – Anděl. Rozhodčí Sýkora, Veselý – Hynek, Zíka Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov, Česko Návštěva 3538 diváků

Rohlík trefil první triumf nad Pražany

Do sestavy Sparty se po zranění vrátil elitní obránce Kempný, hostům stále ale chyběla brankářská jednička Kovář. Šanci tak dostal Cichoň, který chytal extraligu od začátku zápasu podruhé v kariéře. Premiérový start si připsal v listopadu 2021 také v Mladé Boleslavi.

Více práce v úvodu měl ale domácí Růžička, který si poradil s šancí Michala Vitoucha v 5. minutě, nepřekvapil jej ani z otočky zakončující Forman. Cichoň v 11. minutě ustál tlak Pituleho na brankovišti, v pokračující akci ale poprvé kapituloval. Po Čechově střele jej překonal tečující Dvořáček.

O dvě minuty později Bruslaři, v jejichž sestavě chyběl zraněný nejproduktivnější hráč Lantoši, přidali druhý gól. Sparťanský brankář vyrazil Gewieseho střelu přímo k Rohdinovi a švédský útočník puk pohotově dorazil.

Sparta na konci první části bez problémů přestála první oslabení, následně se ji ale dlouho nedařilo vytvářet si žádné šance. Z její sestavy navíc vypadl Sobotka a kouč Gross musel pozměnit složení útoků, do kterých se posunul i obránce Tomek.

Pražané si nakonec pomohli přesilovkou a v 36. minutě snížil Horák. Domácí ale z ojedinělé akce odskočili opět na dvě branky, po rychlém protiútoku se prosadil Rohlík, který lehce prostřelil Cichoně. Akci ale podle všeho předcházela hra vysokou hokejkou od přihrávajícího Rohlíka, což rozhodčí nepostřehli.

I po dalším gólu došlo na protesty, tentokrát ze strany domácích. S koncem druhé třetiny překonal Růžičku podruhé Horák, který tečoval Řepíkovu střelu od modré čáry. Rozhodčí si u videa zkontrolovali, že gól padl v hrací době. Mladoboleslavští ale reklamovali, že začátku akce předcházel ofsajd hostů.

Bruslaři si poté mohli pomoct v početních výhodách, absence Lantošiho ale byla citelná. Při sérii tří sparťanských vyloučení prověřil Cichoně výrazněji jen Fořt. Nakonec je to ale nemuselo mrzet, těsnou výhru udrželi i při power play soupeře.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:37. Dvořáček, 12:27. Rohdin, 36:02. Rohlík Hosté: 35:03. Horák, 39:59. Horák Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Bernad, F. Pavlík, Gewiese, Jánošík (C), Lintuniemi, Čech – Skalický (A), Fořt, Šmerha – Malát, O. Roman, Rohlík – Dvořáček, Järvinen, Rohdin – Hradec, Pitule, Závora. Hosté: Cichoň (Kořenář) – Krejčík, Moravčík, Kempný, Krutil, Němeček, Irving, T. Tomek – O. Najman, Horák, Chlapík – P. Kousal (A), Sobotka (A), Řepík (C) – Buchtele, M. Vitouch, Forman – Mužík, Žmola, Hauser. Rozhodčí Úlehla, Šindel – Lhotský, Hnát Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2970 diváků

Karlovy Vary - Kladno 4:1

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:19. Jiskra, 23:16. O. Beránek, 43:41. Gríger, 58:01. Rachůnek Hosté: 19:41. Sideroff Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Mikyska, Stříteský, Rulík, Bartejs, Havlín – Jiskra, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – Redlich, Hladonik, O. Procházka – Koffer, Kofroň, Kružík. Hosté: Mitens (Bow) – Ticháček, Hejda, Nemčík, Slováček, Martenet, Veber – Tralmaks, Melka (A), Smoleňák (C) – Frolík, Klepiš, Kusý – Sideroff, Babka, Bláha – M. Procházka, Jarůšek, Jágr. Rozhodčí Ondráček, Květoň – Gerát, Brejcha Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3741 diváků

České Budějovice - Pardubice 3:4

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:18. Harris, 08:39. M. Beránek, 26:47. D. Simon Hosté: 09:52. Čerešňák, 23:22. Sedlák, 45:25. Paulovič, 50:48. Hyka Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Vráblík, Štencel, Kachyňa, Doudera (A), Hovorka, Gulaši, Pýcha – Gulaš (C), Kondelík, Ordoš – Kubík (A), Harris, M. Beránek – Valský, F. Přikryl, D. Simon – Koláček, Vopelka, Toman. Hosté: Klouček (Will) – Čerešňák, D. Musil, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Kolář – Hyka, Sedlák (C), Pánik – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Kaut, A. Musil, Paulovič – Říčka, Poulíček (A), Mandát. Rozhodčí Kika, Vrba – Axman, Blažek Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6025 diváků

Mountfield HK - Vítkovice 3:4sn

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:27. Eberle, 19:25. Tamáši, 47:04. Šťastný Hosté: 04:51. Kalus, 40:59. Barinka, 58:43. Auvitu, . Ri. Bukarts Sestavy Domácí: Laurikainen (Lukáš) – Kalina, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs – Pilař, Perret, Tamáši – Okuliar, R. Pavlík, Miškář – Jergl (A), Šťastný, Estephan – Eberle (C), A. Novotný, Zachar – Jasper. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Grman, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, R. Jeřábek, Prčík – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Ro. Bukarts, Krieger, Barinka – Kalus, Claireaux, Ri. Bukarts – Peterek, Šoustal, Vondráček. Rozhodčí Jeřábek, Jaroš – Ondráček, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 224 diváků

Liberec - Plzeň 2:1

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44:49. Filippi, 58:45. Flynn Hosté: 48:29. Jansa Sestavy Domácí: D. Král (Hrenák) – Melancon, McCoshen, Ivan, Budík, Derner, Knot, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Klíma – Vlach, Šír, Pérez. Hosté: Pavlát (Hlavaj) – Malák, Zámorský, Houdek, Piskáček (A), Skok, Kvasnička – Schleiss (C), Lev (A), Šiler – Holešinský, Benák, Rekonen – Söderlund, Indrák, Pour – Hrabík, Jansa, Straka. Rozhodčí Mrkva, Cabák – Špůr, Šimánek Stadion Home Credit Arena, Liberec