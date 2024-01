Sparťanský lazaret, chybí devět hráčů. Lepíme to, říká Gross. Šance pro mladé

Úterní prohra 2:3 v Mladé Boleslavi znamenala druhé klopýtnutí v řadě. Ukázala, že Pražany dobíhá početná marodka, na které to vypadá jako v čekárně u praktického lékaře. Proti Bruslařům jim i s odstoupením Vladimíra Sobotky chybělo hned devět hráčů. „Lepíme to, ale nebereme to jako výmluvu. Nějakým způsobem jsme dali dohromady dvanáct útočníků,“ přiblížil trenér Pavel Gross.

Ne, dva prohrané zápasy zatím neznamenají krizi. Přesto se klub z hlavního města nenachází v nejlepším rozpoložení. Hlavním důvodem je především velká marodka, ze které se uzdravení hráči pomalu vracejí a ti ranění naopak rychle přibývají. „Absencí je hodně, bohužel s tím nic neuděláme. Doufáme, že někteří hráči se vrátí co nejdřív. Musíme makat s tím, co máme,“ povzdechl si útočník Roman Horák.

Můžete si říct, že tak velký klub, jakým je Sparta, by měl mít široký kádr a takové výpadky by ho neměly rozhodit. Jenže to se bavíme třeba o absenci tří až čtyř klíčových hráčů. Pražanům jich ale dlouhodobě chybí osm, což je opravdu vysoké číslo. Logicky to musí mít vliv na výkony týmu.

Zprvu to tak ovšem nevypadalo. Soubor kolem kapitána Michala Řepíka vlétl do roku 2024 jako uragán a vyhrál pět utkání za sebou bez ztráty bodu.

První prohra přišla až ve šlágru s Pardubicemi, v němž ale Pražané předvedli kvalitní výkon a padli v prodloužení. Nicméně pokles přišel hned v dalším utkání v Hradci, kde tým sice dokázal urvat vítězství 3:2 po nájezdech, ale výkon už neměl takovou šťávu.

Naplno se vše ukázalo v posledních dvou duelech, ve kterých přišly prohry s celky, nad kterými by měla mít Sparta jednoznačně navrch. Nejprve v neděli podlehla před vlastními fanoušky Karlovým Varům 1:4 a v úterý dokonce venku nestačila na předposlední Mladou Boleslav.

Právě v utkání s Bruslaři byl herní projev Pražanů nejhorší. „Když vám vypadnou najednou centři, není to jednoduché. Ráno před zápasem jsme přišli z důvodu nemoci o Jakuba Konečného a Vladimír Sobotka odstoupil po první třetině ze stejného důvodu. Mimo je i Jani Lajunen. To jsou hned tři střední útočníci, kteří dělají hru,“ vyjmenovával absence Gross.

Sparťané měli problém v přechodu do útočného pásma. Zakládání útoků bylo kostrbaté a brankových příležitostí nebylo mnoho. Střel sice vyslala Sparta opět hodně (35), ale většina z nich byly pokusy, které pro soupeře neznamenaly výrazné ohrožení.

„Má to vliv na všechno. Nechceme se na to vymlouvat, ale asi vidí všichni, že to nebyl z naší strany dobrý zápas. Už minule proti Varům to trochu dřelo. Hráči, co tady teď jsou mají ale dostatečnou kvalitu, abychom nějaký utkání prostě vyhráli,“ řekl Horák

Jakoby na Spartu postupně začala doléhat dlouhodobá neúčast borců ze základní sestavy. „Může to být asi jedna z příčin. Pořád něco měníte, hráči putují sestavou, někteří odpadávají, takže v tomhle je to trochu složitější,“ vysvětloval sparťanský lídr.

Větší příležitost teď dostávají hráči, kteří by se za normálních okolností do sestavy nevešli. „Šanci dostanou i mladí. Můžeme se na ně v klidu kouknout, jak hrají proti všem soupeřům. Dostaneme obrázek, jak na tom jsou,“ hledal pozitiva Gross.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE