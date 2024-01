Mládí ve Spartě? Vede si dobře, ale hledá se balanc. Gross: Nebojíme se

Pražský klub je nabitý velkými jmény. Chlapík, Horák, Kempný a mohli byste pokračovat dál. Na první pohled se může zdát, že pro mladé odchovance nebude prostor. Omyl, v porovnání s ostatními týmy si Sparta vede dobře. Větší množství hráčů do 22 let, kteří odehráli 20 a více zápasů, má pouze Boleslav (3). „Víte, někdy je to těžké. Sparta je zvláštní v tom, že by strašně chtěla hrát mladé hráče a zároveň by chtěla být nahoře,“ přiznal trenér Pavel Gross.