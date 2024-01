Derner na metě 1000: Chystal jsem už konec, ale syn rozhodl, ať hraju

Obřadnosti nemusí, vyvádějí ho z rytmu. Přesto Lukáš Derner (40) litoval, že jeho velký večer nedopadl, jak si maloval. Ale ne kvůli sobě, nýbrž svým blízkým a těm, co se přišli podívat. Úterní zápas Liberce s Plzní byl jeho 1000. v extralize. Po třech střídáních a 149 sekundách na ledě to pro něj kvůli zranění zhaslo. „Stalo se. Nedá se nic dělat,“ povídal po utkání.

Možná na to nevypadá, ale Lukáš Derner je strašně nepříjemný a houževnatý bek. Hodně vypovídá jeho tvář zbrázděná několika jizvami. Jedna pochází z doby, kdy měl zlomenou čelist. Svůj úděl nese s pokorou a pocitem, že to tak prostě chodí. „Blokovat střely je moje práce,“ pravil suše o momentu, jímž pro něj v 8. minutě utkání s Plzní skončil jubilejní zápas.

Tušil jste hned, že je zle?

„Bohužel. Už jsem pár ran pukem schytal. Věděl jsem, že to není dobré. Blbá ruka, ta spodní, kterou držím hokejku. Počkal jsem ještě do konce první třetiny, jestli to nepřejde, vzal si prášky na bolest. Náš doktor pak rozhodl, že bude lepší odjet na rentgen, abych si s tím ještě víc něco neudělal. Myslím, že v play off bych to asi moc neřešil. Do haly jsem se vrátil těsně před koncem zápasu. Jsem rád, že to kluci zvládli a dali mi dárek za tři body. Musím jim poděkovat.“

Jak to s vámi vypadá?

„Zraněný palec a ukazováček. Uvidíme, co bude v nejbližších dnech. Víc si nechám pro sebe, pokud bych měl v pátek zase nastoupit.“

Co jste prožíval před utkáním, když na kostce běžel sestřih klíčových momentů vaší kariéry?

„Připravili to moc hezky. Překvapilo mě, že jsem dal tolik branek. Byly tam skoro samé góly. Ale objevily se i nepříjemné věci, zranění, co jsem si všiml. Jak mě kopli bruslí. I tohle ke mně asi patří. Bylo to super, moc jsem si to užil. Mohla vedle mě stát manželka se synem, to pro mě znamenalo nejvíc.“

Jak slávu prožívali oni?

„To se musíte zeptat jich. Ale paní mi jen řekla, že byla hrozně zpocená.“ (směje se)