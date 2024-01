Varaďovi už nikdo nedá kompetence, jaké měl v Pardubicích

Je to týden, co extraligou otřásl ohlušující výbuch v Pardubicích, který smetl kouče Václava Varaďu. Od té doby celý český hokej řeší a zkoumá, co si majitel Dynama Petr Dědek se zlatým trenérem provedli tak hrozného, že původně pětiletý kontrakt skončil rychlým rozvodem. V podcastu Zimák jsme se na to s mírným odstupem času podívali.