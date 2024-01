ANALÝZA: V Plzni roste špičkový a komplexní bek, má zkušeného parťáka

Sezonu jednadvacetiletý obránce začal po boku Jana Piskáčka. Neuběhlo ale ani šest týdnů a Daniel Malák se vyšvihl do první obranné dvojice k Zámorskému, hlavní hvězdě týmu. Realizační tým Plzně si zaslouží kredit, že si výborných výkonů plzeňského rodáka všiml tak brzy a náležitě ho odměnil.

Když jsou společně na ledě při hře v plném počtu hráčů, Plzeň vykazuje hodnotu 49,3 % v poměru očekávaných gólů pro a proti. Průměrná hodnota celého týmu je přitom 46,5 %.

Jak Malákovi, tak i Zámorskému očividně tato spolupráce sedí. Společně byli u 13 vstřelených a 10 inkasovaných gólů při hře pět proti pěti. A jakmile hraje jeden bez druhého, jejich hodnoty klesají.

Dvojice Poměr očekávaných gólů

Malák-Zámorský 49,3 %

Malák bez Zámorského 48,7 %

Zámorský bez Maláka 48,1 %

Když sledujete Plzeň, Zámorský vás pravděpodobně zaujme více. Malák nesbírá tolik bodů, není tolik na puku. Ovšem nenajdete u mladšího z dvojice výraznější slabinu. Aneb komplexní obránce.

Ale jsou tu dva aspekty, ve kterých dominuje. V zastavování útoků soupeřů před vlastní modrou čarou patří mezi nejlepších pět obránců extraligy! Při přepočtu na 60 minut hry přeruší 2,9 útoků. A procentuální úspěšnost? 56,3 %. Lépe si vede pouze Zach Osburn (62,5 %).

Hráč Zastavené útoky soupeřů 1. Z. Osburn 4,0

2. J. Dvořák 3,4

3. D. Mikyska 3,1

4. D. Malák 2,9

5. D. Zeman 2,7 *Vysvětlivka: Uvedené hodnoty jsou při přepočtu na 60 minut hry.

Druhým aspektem jsou kontrolované vstupy do útočné zóny. A to jak s pukem na hokejce, tak i přihrávkou spoluhráči. S hodnotou 3,6 momentálně Malákovi patří 12. příčka mezi všemi extraligovými zadáky ve vstupech do OZ s pukem na holi. Jeho parťák. Zámorský je o čtyři příčky níže (3,3).

Ve vstupech přihrávkou spoluhráči je Malák momentálně na 14. místě s hodnotou 0,7. Nejlepším obráncem v tomto směru je J. Babka (1,2).

Hráč Vstupy do OZ s pukem na holi

1. M. Ďaloga 6,9

…

11. J. Krejčík 3,7

12. D. Malák 3,6

13. J. Sirota 3,6 *Vysvětlivka: Uvedené hodnoty jsou při přepočtu na 60 minut hry.

Malák ve svých jednadvaceti letech zažívá průlomový ročník a českému hokeji roste další nadějný obránce. Vzhledem k chybějícím kvalitním bekům v posledních letech je radost sledovat, jaké výkony předvádějí také Mikuláš Hovorka (22 let) či Jiří Ticháček (20 let).