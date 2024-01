Gewiese se vrátil do Vítkovic. Loupež za bílého dne, pochvaloval si výhru

V listopadu si vyměnili místa v kabinách. Obránce Petr Gewiese šel z Vítkovic do Mladé Boleslavi a Radek Jeřábek místo něj opačným směrem. Ve 41. kole se podruhé postavili proti sobě i proti bývalým parťákům. Úpornou bitvu Vítkovic s Mladou Boleslaví nakonec rozhodla jediná vydařená akce a trefa Sebastiána Maláta v prodloužení. Na jejím začátku byl právě Gewiese.

„Loupež za bílého dne,“ usmíval se třicetiletý bek, který si po přesunu do nového prostředí připsal sedmý bod (2+5). „Hrát proti Vítkovicím je pro mě pořád zvláštní, furt je to čerstvé, pořád to mám v sobě. Jsem rád, že jsme vyhráli alespoň v prodloužení, body teď potřebujeme moc.“

Gewiese má v Mladé Boleslavi pevné místo v sestavě, herní čas mívá kolem dvaceti minut. O pět let mladší Radek Jeřábek je ve Vítkovicích stále na hraně sestavy. Hrává šestého, sedmého beka, prostor na ledě má proti Gewiesemu poloviční. Z devatenácti zápasů v ostravském dresu si zatím připsal jeden bod za přihrávku.

Proti Boleslavi se chtěl Radek Jeřábek ukázat. Několikrát se utrhnul do ofenzivy, ve 37. minutě byl u nebezpečného závaru. „Dostal jsem puk na nohu, nebyla to vyloženě tutovka,“ popisoval vysoký bek. „Nebylo to tak velké ohrožení...“

Zápasy proti bývalému klubu jsou i pro něj stále zvláštní. V prosinci vyhrály Vítkovice doma 2:0. „Klukům nepřeju nic špatného, byl jsem tam rok a půl, boleslavskou kabinu mám rád,“ popisoval. „Teď jsem ale ve Vítkovicích a to je pro mě naprostá priorita. Nekoukám na ostatní, jde mi o Vítkovice. Pokud by to bylo mezi námi a jimi, volím jednoznačně nás.“

V extraligové tabulce jsou oba kluby stále u sebe. Dvanácté Vítkovice ovšem mají 11 bodů náskok a čtyři zápasy k dobru. „I tak je pro nás bod málo, pereme se každý a nechceme je dávat zrovna Boleslavi, která je za námi,“ přitakal Jeřábek. „Růža (Jan Růžička) je výborný gólman, ovšem pomohli jsme mu, naše střely šly z větší části do něj.“

Jistý byl i vítkovický Lukáš Klimeš. „Chytal výborně,“ souhlasil Jeřábek. Ostravský brankář zlikvidoval například sólové úniky Filipa Pyrochty i Róberta Lantošiho. „Hrát takhle 0:0 je trošku fotbal,“ pousmál se Petr Gewiese. „Dneska se to ale tak hraje, docela beton na obou stranách. My se nemůžeme moc koukat, jaký je stav, jdeme po bodech.“

Zkušený bek připustil, že odpoutání z posledního místa týmu psychicky alespoň trochu pomohlo. „Určitě, ale zase se zvedá tlak na to, abychom náskok a body udrželi. Že by se nám vyloženě dýchalo lépe, se nedá říct. Bude to boj až do konce sezony,“ dodal Gewiese.

