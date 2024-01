Sparta smetla mistra 5:1, Kladno u lídra prohrálo 11. zápas v řadě. Slaví Kometa

Mistry načal syn legendy Sparty

Oceláři přijeli do metropole s dvěma výhrami v zádech a pěti výhrami z posledních šesti zápasů a v úvodu to bylo vidět. Hosté byli lepší a brankář Třince Mazanec si první symbolický zákrok připsal až v 5. minutě.

Úřadující mistr ale nedokázal otevřít skóre a Sparta se naopak prosadila z první vydařené akce. Hauser vyslal do brejku Tona a syn legendy Pražanů předvedl sebejisté zakončení. Jedenadvacetiletý útočník si tak ve třetím extraligovém startu připsal první gól.

Spartu vedení povzbudilo a do dalších slibných příležitostí se dostali Konečný, Horák a Kousal, Mazance ale překonat nedokázali. Oceláři mohli vyrovnat v přesilové hře, Kořenář byl ale pozorný. Ve 28. minutě připravil Horák překvapivou přihrávkou gólovou šanci pro Buchteleho, který se v zakončení nezaváhal.

Třinec následně přidal v útočné aktivitě, Pražané ale se ale soustředili na pozornou obranu. Navíc Kořenář chytal spolehlivě. Na začátku třetí třetiny Sparta nevyužila druhou přesilovku a následně trefil Mužík tyč. Zdramatizovat zápas mohli Hrehorčák s Vránou, Kořenář ale jejich šanci zlikvidoval.

Ve 49. minutě tak posunul domácí k výhře Chlapík, jenž vybruslil zpoza branky a prostřelil Mazance. Hosté ale nerezignovali a o dvě minuty později připravil Kořenáře o první možné čisté konto v sezoně Kundrátek. Drama se ale nekonalo. Při přesilovce skóroval Chlapík a při power play Forman. Zápas zakončila série šarvátek po skončení duelu.

Ohlasy trenérů

Pavel Gross (Sparta): „Viděli jsme krásný zápas. Minulý týden proti Pardubicím to tady byla reklama na hokej a myslím si, že dnes to bylo stejné. Když Sparta uspořádá akci, jako je současný hold nebo předtím oslava 120 let, tak je to vynikají. Přijdou lidi. Předešlé dva tři zápasy jsme nehráli moc dobře a teď nás čekal strašně těžký soupeř. Zároveň to byl ale ideální soupeř, jak se vrátit zpět, protože kdybychom hráli na 90 procent, bylo by to fatální. Odmakali jsme to, vyhrávali jsme spoustu soubojů. Prvních deset minut měli asi trochu více ze hry Třinečtí, ale po prvním gólu se nám trošku vrátilo sebevědomí. Byl krásný a tvrdý hokej, mělo to vše, co bude i patřit k play off.“

Vladimír Országh (Třinec): „Viděli jsme zápas ve výborné atmosféře. Prvních deset minut jsme měli velmi slušný pohyb, poté jsme dostali gól z brejkové situace a to nás trošku nalomilo. Celkově ale dnes byla Sparta důraznější, důslednější v detailech. Hlavně před oběma brankami. Měli jsme nějaké šance, ale nedostávali jsme se k odraženým pukům a Sparta velmi dobře bránila. Čekala na brejkové situace, které jí vyšly, přesilovku a dnes důležité věci, které rozhodují, zvládla lépe než my. Proto zaslouženě vyhrála.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:25. Ton, 27:07. Buchtele, 48:01. Chlapík, 57:32. Chlapík, 59:13. Forman Hosté: 50:36. Kundrátek Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Kempný (A), Mozík, Krejčík, Moravčík, Němeček, Irving – Forman, Sobotka, Řepík (C) – Buchtele, Horák, Chlapík (A) – Konečný, O. Najman, P. Kousal – Ton, Mužík, Hauser. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Polášek, Mrtka – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Cienciala, Vrána (C), Helewka – M. Roman, Holinka, Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Sikora. Rozhodčí Šír, Hribik – Šimánek, Špůr Stadion O2 arena, Praha Návštěva 15 527 diváků

Gólové čekání ukončil až Malát

Celý průběh utkání dokazoval, že na sebe narazily dvě nejméně produktivní extraligové ofenzivy. Gólových momentů bylo opravdu žalostně málo. Větší aktivita byla podle očekávání na straně domácích, kteří si vytvořili několik situací před boleslavskou brankou, ale gólové ambice měly jen dva momenty. Nejprve se před bránu protáhl Peterek, ale Růžička jeho bekhendové zakončení zblízka vyřešil. Šikovnou kličkou na střed se pak uvolnil i Krieger, ale i jeho ránu zápěstím brankář kryl.

Zápas neztrácel svůj opatrný charakter ani s přibývajícím časem. Šancí bylo naprosté minimum. Vítkovice si v druhé části přece vytvořily jednu vyloženou příležitost, v 38. minutě ale po Vondráčkově vybídnutí Percy trefil tyčku.

Středočeši se své chvilky mohli dočkat ve 46. minutě. Obránce Pyrochta vystihl přihrávku a od červené čáry jel sám na Klimeše, který ale proti jeho střele stačil srazit betony k sobě. Domácí se v posledních minutách normálního času snažili o tlak, ale obléhání Růžičkovy klece k ničemu nedospělo.

V prodloužení měli naopak více ze hry hosté. Lantoši promarnil sólový nájezd, ale v čase 61:08 se po pravém křídle a přihrávce exvítkovického Romana protáhnul Malát a na vzdálenější tyčku překonal Klimeše.

Ohlasy trenérů

Jiří Veber (Vítkovice): „V první třetině to bylo spíše opatrnější utkání, ale nějaké šance jsme si vytvořili a bohužel je nevyužili. Ve druhé třetině měl nějaké nebezpečné situace soupeř, výborně nám ale chytal gólman (Lukáš Klimeš). Ve třetí třetině jsme měli znovu nějaké šance, ale neproměnili jsme je. Dospělo to do prodloužení a bohužel jsme v něm nebyli úspěšní.“

Richard Král (Mladá Boleslav): „Dva body jsou pro nás výborné. Byl to podobný zápas, jako jsme tady hráli naposledy. Hodně z defenzivy a s minimem šancí na obou stranách. Zase se čekalo do třetí třetiny, kdo udělá chybu. Minule jsme ji udělali my a domácí to potrestali, dnes jsme tam měli šance spíše my. Nakonec to pro nás dopadlo dvěma body a s dnešním zápasem jsme spokojeni. Výborně nám zachytal Růžička.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 61:08. Malát Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Grman, Percy, L. Kovář, Mikuš (A), R. Jeřábek, Auvitu, Prčík – Lakatoš (C), Chlán, Fridrich – Barinka, Krieger, Ro. Bukarts – Ri. Bukarts, Claireaux, Kalus – Vondráček, Šoustal, Peterek. Hosté: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Bernad, Čech, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Jánošík (C) – Skalický, O. Roman, Lantoši (A) – Dvořáček, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Malát, Závora – Šmerha, Pitule, Stránský. Rozhodčí A. Jeřábek, R. Hradil – M. Lhotský, J. Ondráček Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 5 278 diváků

Hlava rozsekl a pojistil přestřelku na západě

Domácí začali aktivněji a hráči Vervy byly od začátku pod tlakem. Únik Jansy zakončený nebezpečnou stelou zastavil v 8. minutě faulem Zeman a následné trestné střílení proměnil povedeným forhendovým blafákem Söderlund. Ve 12. minutě mohl z přečíslení zvýšit vedení Indiánů Pour, jenže zblízka neprostřelil gólmana Tomka a naopak o dvě minuty později z protiútoku vyrovnal na 1:1 kanonýr Koblasa po ideální přihrávce Guta.

Po přestávce se hra otevřela a na šanci Poura zareagoval Havelka, v dobré pozici ale minul. Povedenou plzeňskou pasáž uťal v polovině utkání faul Holešinského, který potrestal dorážkou Kudrna a dokonal obrat na 2:1 pro hosty.

Následně se neprosadil po samostatném průniku Urban a naopak na druhé straně Rekonenovu střelu doklepl do sítě na 2:2 Holešinský. Krátce před druhou sirénou se ještě blýskl individuální akcí talentovaný Benák, již překonaného Tomka ale zachránil zakončením mimo odkrytou branku.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili domácí příliš otevřeně a navíc ve 44. minutě prošlo nahození Jakse až do sítě. O pouhých 21 sekund později už na 4:2 zvýšil vedení Vervy Hlava, který po elegantní kličce překonal Pavláta přesnou střelou.

Domácí se nevzdali a v 52. minutě vstřelil po průniku z levé strany kontaktní gól kapitán Schleiss. Obětavě bránící hosté ale přečkali i vyloučení Hlavy v 55. minutě a při plzeňské hře bez brankáře právě agilní Hlava uzavřel skóre na 5:3.

Ohlasy trenérů

Petr Kořínek (Plzeň): „Měli jsme dobrý vstup do utkání. Podařilo se nám vstřelit první braku. Pak jsme nedali šanci a bohužel jsme inkasovali. Ve druhé třetině to od nás bylo horší, zejména otáčení hry. Byl to otevřený hokej nahoru dolů, ale podařilo se nám srovnat. Škoda neproměněné šance Adama Benáka na konci druhé třetiny. Ve třetí třetině to byl boj a rozhodly ho dva slepené góly. Podařilo se nám sice vstřelit kontaktní gól a měli jsme šanci vyrovnat při přesilovce. Nesehráli jsme ji bohužel dobře. Chybí nám trochu štěstí i šikovnosti a to rozhodlo. Indrák odstoupil pro drobné zranění.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Začátek utkání byl jednoznačně v režii domácích. Vrcholilo to zaslouženým a proměněným trestným střílením. My jsme pak z ojedinělé situace v první třetině srovnali na 1:1. Tím jsme s trochu vrátili do utkání. V druhé třetině bych se odvážil tvrdit, že jsme měli docela dost ze hry. Mrzela nás inkasovaná branka po chybě v obranném pásmu. Utkání rozhodly naše dvě slepené branky ve třetí třetině. Byl to velmi těžký zápas a nesmírně si ceníme vítězství.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:39. Söderlund, 36:04. Holešinský, 51:28. Schleiss Hosté: 13:24. Koblasa, 30:58. Kudrna, 43:59. Jaks, 44:20. Hlava, 59:41. Hlava Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Malák, Zámorský, Kvasnička, Laakso, Houdek, Piskáček (A) – Schleiss (C), Lev (A), Šiler – Holešinský, Mertl, Rekonen – Söderlund, Benák, Indrák – Hrabík, Jansa, Straka – Pour. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Baránek, Zeman, Zile, Jaks, Czuczman, Demel (A), Šalda – Kudrna, Gut, Koblasa – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (C) – Urban, Kirk, Abdul – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Rozhodčí Ondráček, Mejzlík – Gerát, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5626 diváků

Radil natáhl vítěznou sérii Dynama

V pardubické sestavě chyběli obránce Tomáš Dvořák nebo útočníci Lukáš Sedlák s Martinem Kautem, k prvnímu zápasu za extraligový tým Pardubic nastoupil Dominik Hrníčko z B-týmu Dynama.

V úvodní třetině se domácí museli bránit po vyloučení Radila na čtyři minuty. Rytíři početní výhodu nevyužili, stejně jako později Východočeši následující dvě přesilovky. Za Dynamo se trefil až v 18. minutě obránce Hájek, který zůstal sám mezi kruhy a po přihrávce Zohorny vstřelil první gól zápasu.

Hosté srovnali stav ve 24. minutě, kdy bleskově využili přesilovku. Stačilo 12 vteřin, aby střela obránce Ticháčka prošla za brankáře Kloučka. Jenže za necelou minutu si pardubičtí hokejisté vzali vedení zpět. Pardubickou akci vylepšil Paulovič přihrávkou na Radila, jenž už mířil za přesouvajícího se Bowa do odkryté kladenské branky.

V dalších situacích na kanadského brankáře v dresu Kladna najížděl opět Radil, ale další trefu nepřidal. Gólman Bow pak zasáhl akrobaticky lapačkou po střele Pánika. Středočeši v závěru druhé třetiny rozehráli přesilovku, jejíž značnou část si přenesli do třetího dějství.

Hosté se neprosadili, naopak Východočeši přidali ve 45. minutě třetí gól. Hráči druhé formace Dynama si role prohodili, tentokrát zakončil Paulovič. Trenéři Kladna odvolali čtyři minuty před koncem třetí třetiny brankáře. Velkou šanci měl před brankou Tralmaks, jenže Kloučkův zákrok nepovolil snížení. Stav 3:1 už se do konce nezměnil.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:27. Hájek, 24:14. Radil, 44:24. Paulovič Hosté: 23:35. Ticháček Sestavy Domácí: Klouček (Will) – D. Musil, Čerešňák, Kolář, Košťálek, Vála, Hájek, Švec – Pánik, Zohorna (C), Hyka – Paulovič, R. Kousal (A), Radil – Pavlata, A. Musil, Hrníčko – Mandát, Poulíček (A), Říčka. Hosté: Bow (Mitens) – Ticháček, Babka, Slováček, Nemčík, Veber, Martenet – Sideroff, Klepiš, Tralmaks – M. Procházka, Smoleňák (C), Melka (A) – Frolík, Jarůšek, Jágr – Jelínek, Vimmer, Bláha. Rozhodčí Kika, Cabák – Axman, Bohuněk Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9923 diváků

Moses řídil triumf nad Energií

Hosté vstoupili do utkání velmi aktivně a už ve druhé minutě využili slabší koncentrace Brňanů k vedoucímu gólu. Kofroň dostal na hranici levého kruhu až moc prostoru a nedal šanci Kavanovi, který dnes dostal přednost před Furchem. Vzápětí mohl Rachůnek zvýšit vedení, ale mladý brněnský gólman mu šanci chytil.

Kometa se do útočného a nátlakového módu dostávalo pozvolna, v 9. minutě trefil Flek tyčku a od minutu později se prosadil navrátilec do sestavy Vincour.

Po vyrovnání se ofenzivní snahy vyrovnaly, hosté trefili dvakrát tyč po střelách Černocha a Redlicha, na druhé straně Cingel neproměnil sólo nájezd na Frodla.

Hned na začátku druhé třetiny využilo Brno přesilovou hru. Tradičně rychlou a nápaditou kombinaci zakončil tvrdou střelou Cingel a poslal svůj tým do vedení. Domácí získali kontrolu nad hrou, šance Kosa a Fleka ještě zůstaly neproměněny, až se prosadil ve 32. minutě Moses, který si po individuální akci položil Frodla a zavěsil pod břevno.

Energie potřebovala ve třetí třetině přidat na ofenzivě, ale místo toho otevřela okénka v obraně. Ve 43. minutě nechali Karlovarští příliš mnoho prostoru před Frodlem pro Kollára a ten toho využil ke čtvrté brance Komety.

Tříbrankový rozdíl byl při daném rozložení sil pro hosty už těžko řešitelný, Kometa k tomu přispěla aktivní obranou, hosty k ničemu nepustila a své zasloužené vítězství korunovala čtyři vteřiny před koncem z hole kapitána Zaťoviče.

Ve všech čtyřech vzájemných zápasech této sezony tak zvítězil domácí tým.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Modrý (Kometa Brno): „Před fantastickou diváckou kulisou podal náš gólman (Jan Kavan) výborný výkon a podržel nás v důležitých momentech zápasu. My jsme si pomohli přesilovkou ve druhé třetině, zvýšili jsme tempo, nakládali jsme líp s pukem, vytvořili jsme si spoustu šancí, které jsme proměnili, a našli jsme tak cestu k vítězství.“

Václav Eismann (Karlovy Vary): „My jsme existovali na ledě pouze v první třetině, kdy jsme byli konkurenceschopným týmem. Na začátku druhé třetiny udělal Havlín nesmyslný faul a Kometa v přesilovce vstřelila vítěznou branku. Od té chvíle byl na ledě jen domácí tým. Mrzí mě dvě věci. Jednak to, jak jsme se prezentovali našim fanouškům tady v hale a u televize, a také to, jak naši hráči nechali vykoupat Dominika Frodla, který nám přinesl v sezoně hodně bodů. Byl to prostě dnes nepovedený zápas, někdy až trapný z naší strany.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:28. Vincour, 21:13. Cingel, 31:51. Moses, 42:51. Kollár, 59:56. Zaťovič Hosté: 01:51. Kofroň Sestavy Domácí: Kavan (Furch) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Moro, Kaňák, Osburn, Hrbas – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil (A), Kollár, Kos – Okál, Zbořil, Moses – Vincour, Ekrt, Kohout. Hosté: Frodl (Habal) – Plutnar, Havlín, Mikyska, Stříteský, Rulík, Bartejs, Rohan – Jiskra, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – Redlich, Hladonik, O. Procházka – Koffer, Kofroň, Kružík. Rozhodčí Mrkva, Vrba – Lederer, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6991 diváků

Skvělá hradecká otočka

Domácí měli skvělý nástup a už po 49 sekundách šli do vedení. Najmanovu výbornou zpětnou přihrávku poslal za Laurikainenova záda Hawryluk. Sice bruslí, ale v souladu s pravidly, jak si vzápětí ověřili sudí u videa.

V osmé minutě zakončoval Šír, k dorážce se dostal Vlach a po skrumáži v hostujícím brankovišti byla přerušena hra. Následovalo opět zkoumání videa, tentokrát hodně dlouhé, po němž se domácí radovali, neboť Vlachovi se podařilo dostat puk za brankovou čáru. K videu se však museli rozhodčí vrátit po trenérské výzvě královéhradecké střídačky. Gól vzápětí potvrdili, hosté museli do čtyř.

V následné přesilovce dostal hodně prostoru Najman a Faško-Rudáš do odkryté branky zvýšil na 3:0. Jen chvilku poté přišel Blainův faul a domácí nebyli daleko od dalšího zásahu. Hříšník však svůj přestupek ve 14. minutě odčinil, když se prosadil parádním bekhendem a ukončil tak rychle trest Rychlovského. V 19. minutě byl na pět minut a do konce utkání vyloučen Filippi za faul na Okuliara. Melancon ještě do přestávky napálil horní tyčku. První třetina se protáhla na 63 minut hrubého času.

V úvodu druhé části se hrálo chvilku ve čtyřech na obou stranách, jakmile byli hosté v pěti, měli k dispozici ještě tři minuty přesilovky z Filippiho trestu. Domácím hodně zatápěli, ale Krále překonat nedokázali. Ve 26. minutě měl velkou příležitost Lalancette, strážce libereckého brankoviště však předvedl další výborný zákrok a udržel na straně Bílých Tygrů dvoubrankové vedení.

Jenže pouze dočasně. V začínající 28. minutě vystihl Galvasovu rozehrávku napříč obranným pásmem Estephan, jeho pokus Král sice ještě zastavil, ale dorážející Eberle snížil na rozdíl jediného gólu. Laurikainen na druhé straně vychytal Najmana. Ve 35. minutě Liberečtí znovu chybovali. Budík se snažil poblíž vlastní branky o rozehrávku, jenže trefil hokejku napadajícího Zachara a od ní se kotouč odrazil mezi Královy betony. Obrat mohl dokonat Okuliar, Král byl proti.

Po 40 sekundách třetího dějství pykal za faul Faško-Rudáš, Východočeši však jeho prohřešek nepotrestali. Když už byli domácí v pěti, měl nabito na kruhu pro vhazování Rychlovský, Laurikainen však lapačkou vytěsnil kotouč do ochranné sítě. V 52. minutě se gestem fair play blýskl Flynn, když přiznal sudím, že spadl na led vlastní vinou a odvolal tak trest pro Blaina.

V 56. minutě měl rozhodnutí na holi Lalancette, svůj blafák ale do gólové koncovky nedotáhl. I proto skončil zápas v základní hrací době remízou, hosty tak čekal boj o druhý bod v nastavení již posedmé za sebou. A protože se nerozhodlo ani v prodloužení, vrcholil zápas v nájezdech. Za hosty uspěl Tamáši, Kelly Klíma vyrovnal, ale poslední slovo měl Pavelka.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:49. Hawryluk, 07:12. Vlach, 07:58. Faško-Rudáš Hosté: 13:26. Blain, 27:04. Eberle, 34:28. Zachar, . Pavelka Sestavy Domácí: D. Král (Hrenák) – McCoshen, Budík, Ivan, Melancon, Derner, Galvas, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Klíma – Vlach, Šír, Pérez. Hosté: Laurikainen (Lukáš) – Kalina, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs – Perret, Tamáši, Okuliar – R. Pavlík, Miškář, Jergl (A) – Šťastný, Estephan, Eberle (C) – Zachar, Lalancette, Jasper – Chalupa. Rozhodčí Sýkora, Veselý – Svoboda, Klouček Stadion Home Credit Arena, Liberec

Navrátil rozsekl přetahovanou s Motorem

České Budějovice se dostaly do vedení už po 13 vteřinách hry, kdy Gulaš v přečíslení dvou proti jednomu přihrál Ordošovi, který neměl problém z první střely v zápase prostřelit přesouvajícího se brankáře Konráda.

Srovnat mohl vzápětí Kusko, jenže jeho střelu z pravého kruhu Hrachovina pokryl. Další šance byly k vidění zejména v přesilových hrách obou týmů, ale další branka z nich nepadla.

Olomouc jako by se pořádně nedokázala dostat do tempa a i ve druhé třetině byli nejbezpečnějším týmem hosté. Šance domácích na body držel brankář Konrád, který pokryl několik šancí první českobudějovické formace.

Olomouc v polovině zápasu srovnala a Hrachovinu z ideální pozice mezi kruhy prostřelil Klimek. Pouhé dvě vteřiny před koncem druhé třetiny však vrátil Motoru vedení Gulaš. Kapitán hostujícího týmu, který je zároveň i nejproduktivnějším českobudějovickým hráčem, se individuálně prosadil přes dva bránící hráče Olomouce a překonal i Konráda.

Na začátku třetího dějství mohl znovu srovnat Anděl, ale Hrachovina proti němu vytáhl dobrý zákrok betonem. Nejblíže vyrovnávací brance byl poté Navrátil, jehož střelu při přečíslení zastavila tyč hostující branky.

Na druhé straně sám před Konrádem minul Ordoš. Domácí si vytvořili několik nadějných situací v závěrečné hře bez brankáře a při jedné z nich dokonce dostali puk za záda brankáře Hrachoviny. Jenže Klimek zasáhl puk vysokou holí a branka tak po kontrole videa nebyla uznána. Olomouc přesto hru v šesti využila a 18 vteřin před koncem zápasu srovnal střelou z první Nahodil.

V prodloužení hrály České Budějovice hned dvě přesilové hry, ale rozhodující branku během nich hosté nevstřelili a zápas tak dospěl do samostatných nájezdů. V nich se hosté prosadili pouze jednou a Olomouc skórovala hned třikrát.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:56. Klimek, 59:42. Nahodil, 65:00. Navrátil Hosté: 00:13. Ordoš, 39:58. Gulaš Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Škůrek, Ondrušek (C), Rutar, Sirota, Černý, Švrček, Ozols – Navrátil, Macuh, Anděl – Bambula, Nahodil (A), Klimek – Orsava, Knotek (A), Kusko – Mácha, Menšík, Ministr. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Doudera (A), Štich, Gulaši, Kachyňa – Ordoš, Kondelík, Gulaš (C) – M. Beránek, F. Přikryl, Kubík (A) – Vopelka, Valský, Toman – Hanzl, Koláček. Rozhodčí Jaroš, Šindel – Brejcha, Hynek Stadion Zimní stadion Olomouc