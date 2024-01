Paulovič sbíral body, řídil výhru, pak se zdrbal: Vím, že jsem nehrál dobře

Podeváté v řadě se nesl z pardubické kabiny vítězný song. „Zní to pěkně, ale pořád máme detaily, na kterých potřebujeme pracovat. Víme, že dovedeme hrát ještě lépe,“ vykládal útočník Matej Paulovič. V šatně si za další zvládnutý zápas hrábli hráči do nerezové skříně na kolečkách, ve které přijela hovězí líčka. Dorazila by i po porážce. Jen možná by v salátu chyběly olivy...

Paulovič patřil k největším hvězdám večera. Ve třech pardubických gólech měl vždycky hokejku, na první dva nahrával, poslední vstřelil sám. A pak ještě při kladenské power play místo střely do prázdné brány nahrával, což nakonec nevyšlo.

Takže zaujal, jak se ke svému výkonu stavěl. „Nějaké body přišly, ale nehrál jsem dobře,“ vypálil hned nespokojeně. Kotel domácích fans ho vyvolal zpátky, ale ani po tomhle gestu se nevznášel na obláčku „jsem Jágr z roku 2000“. Vysvětloval, kde viděl problémy: „Vím, že jsem dělal chyby, kvůli mně se otáčely puky, takže soupeř měl šance. Tohle přesně jsou věci, které nechceme.“

Se sebereflexí nemá problém: „Podle mě je dobré si tyhle věci umět přiznat. Stejně by vám je řekli spoluhráči nebo trenéři, není se na co vymlouvat.“

Ale výrazných momentů měl taky dost. Když nahrával Lukáši Radilovi před prázdnou bránu, který pak zvyšoval na 2:1, vytáhl opravdovou lahůdku. Ať šlo o Václava Varaďu nebo teď Marka Zadinu, pardubičtí trenéři využívají, že Paulovič dovede plnit ofenzivní i defenzivní úlohu. Rychle se adaptuje, ať je vedle něj kdokoliv. „Kam mě trenéři dají, tam se to snažím nekazit a spíš být užitečný, pomoci. No a jestli to vyjde, nebo ne, to záleží na každém zápase,“ pokrčil rameny.

Zápas s Kladnem se na chvíli zamotal, když Jiří Ticháček bombou srovnal na 1:1. Pak hned Dynamo uteklo a Rytíři se už nedotáhli.

Ne, že by to nešlo, ale poslední tým tabulky, který šestnáctkrát v sezoně prohrál o gól, má zkrátka své bolesti. „S forčekingem jsme byli spokojení, dařilo se nám dostat pardubické obránce pod tlak. Ještě při power play jsme tam měli třikrát prázdnou bránu, ale gól nepadl. Pořád stejná písnička,“ rozebíral nezdar kouč Otakar Vejvoda.

Jaromír Jágr tentokrát do děje nijak výrazně nevstoupil. Mnohem víc byli vidět Eduards Tralmaks s Radkem Smoleňákem, ale dva nebezpečné útočníky tentokrát krotil brankář Milan Klouček. Rytíři sice mají na předposlední Boleslav tři zápasy k dobru, jenže sedmibodové manko už začíná děsit. Musí vyhrávat, jinak se znovu dostaví tradiční jarní kratochvíle: baráž. „Ne, takhle se přemýšlet nemůže. Víme, co jsme udělali dobře a co špatně, ale zápas už byl,“ přál by si Vejvoda, ať tým najede na linku, že se nebabrá se v tom, že zase prohrál o chlup.

V Pardubicích se daly po zápase slyšet dva zvuky. Jedním bylo šustění perníků, jak je fans tahají z kapes a hází na led. Druhý byl pravidelný, cvakal. Měli ho na svědomí dva klíčoví útočníci Lukáš Sedlák s Martinem Kautem. Vyfasovali totiž berle, proti Kladnu nehráli.

„Věříme, že ta zranění nebudou trvat nějak dlouho, teď čekáme na zprávy od doktorů,“ uvedl asistent Vít Černohous. Jestli se nohy opor Dynama dají dohromady během reprezentační pauzy, neví: „Závěry dělat nechci, potřebujeme víc informací, abychom mohli být konkrétní.“

Kladno v módu „už musí“

Pohled Pavla Ryšavého

Magnet s pozicí číslo čtrnáct táhne Rytíře silně k sobě. Už zase. Že mělo Kladno super věci? Jasně, vždycky je má. Zavrníte blahem, když vidíte, jak Jiří Ticháček pracuje s kotoučem na modré, jak dobře přečte, kdy ho pustit mezi nohama na spoluhráče a kdy ho napálit na bránu. Radek Smoleňák jemnou tečí na způsob Chrise Kreidera jemně tečoval puk z brankové čáry za záda Milana Kloučka, ale ten vytáhl super zákrok. Poslední tým tabulky klidně mohl na ledě prvního bodovat. Jenže tohle „mohl“ je mu platné jako středověkému rytíři trampolína. Sice má tým Jaromíra Jágra na Boleslav k dobru tři zápasy, jenže se dostává do módu, že musí, a pod tlakem umí válet jen ti nejlepší. Úplně se nezdá, že tohle by měla být kladenská disciplína. Takže: v úterý v Třinci musí.

