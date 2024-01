Stala se z toho bramboračka, vadilo Pešánovi. Odejde Knot do Finska?

Vedli 3:0 a prohráli 3:4 po nájezdech. Liberečtí hokejisté vstřebávají po všech coulech divný nedělní duel 41. extraligového kola. Jeho první třetina trvala neuvěřitelných 63 minut. Víc času se strávilo sledováním videa a řečněním než hraním hokeje. „Bramboračka,“ trefně to okomentoval Filip Pešán, jenž se zařadil do zástupu těch, kteří nesouhlasili s vyloučením útočníka Filippiho na pět minut a do konce utkání za zákrok na Olivera Okuliara.

Jak se vám skousává porážka, byť s bodem, ale při vědomí ztraceného třígólového náskoku?

„Velmi rychle jsme po vstřelených brankách a využité přesilovce vedli 3:0, ale zápas se pak zastavil extrémně dlouhým videem, stížnostmi a vysvětlováním. To nás úplně vyvedlo z tempa, nedokázali jsme naskočit zpátky, což byla trošičku záchrana pro Hradec. Kdyby totiž zápas pokračoval v předchozím tempu, věřím, že bychom zápas zvládli líp. V prvním oslabení jsme inkasovali branku a od té doby byl Hradec daleko lepší. Nakonec jsme byli rádi za bod.“

Shodneme se, že zákrok Tomáše Filippiho na Olivera Okuliara z první třetiny nebyl na pět minut a do konce?

„Shodneme.“

Výsledek to nezmění, ale budete to dál řešit? Přijde mi, že v extralize dopředu nevíte, který zákrok bude posouzen jako čistý bodyček a který ne.

„Viděl jsem to už na střídačce. Rozhodčí mi vysvětlil, že mají vteřinu na rozhodnutí. A že rozhodli takhle. S tím se bohužel nedá nic dělat.“

Zažil jste někdy delší třetinu? Trvala 63 minut…

„Ne. Nezažil jsem následně ani takhle hrozné tempo potom, co zápas pro nás tak dobře začal. Začátek se musel líbit, ale od té doby to byla bramboračka.“

Jak složité bylo hrát svou hru bez elitního centra Filippiho?

„Jednoduché to samozřejmě nebylo, protože se o něj opírá víc formací, včetně speciálních týmů. Zahrává spoustu bulí na obou stranách hřiště. My se ale musíme naučit hrát i bez něj, tým není jen o Tomášovi Filippim. V jakékoli části play off se vám může stát, že vám nějaký hráč vypadne a my na to musíme být připravení. Máme velmi úzký kádr a dnes bylo vidět, že nám trochu dochází šťáva.“

Při vedení 3:1 přišly námazy vašich obránců Galvase a Budíka na soupeřovy hole a došlo ke srovnání na 3:3. I tohle asi zapadlo do podivného duelu, který se odehrál, co říkáte?

„Trošičku do toho ty chyby zapadly. Nebyli jsme v potřebném tempu, spousta hráčů vypadla z rolí, protože jsme tam seděli. Pro oba týmy to samozřejmě bylo stejné, ale pro hosty spíš záchrana a výhodnější než pro nás. My se s tím nedokázali popasovat. K tomu připočítávám absenci Ronalda Knota a návrat Tomáše Galvase po týdenní pauze, museli jsme povolat i kluky z první ligy. Najednou toho bylo na nás dost, Hradci narostla křídla. Naše chyby pramenily z toho, že jsme nezvládali soupeřovu rychlost.“

Obránce Knot chybí z jakého důvodu?

„Má lehké zranění a nechtěli jsme návrat uspěchat, aby se z krátkodobého zranění nestalo dlouhodobé.“

Spekuluje se, že by Knot mohl odejít do Finska. Je to aktuální?

„To je spíš otázka na něj. Já řeším Ronalda u nás. Má výstupní klauzuli, a jestli se rozhodne odejít do zahraničí, popřeju mu hodně štěstí. To je asi tak všechno.“

