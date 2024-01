Frühauf: Nevzít výzvu? Podvod na hráče. Snad jsme potěšili pana Antoše

V Liberci jste prohrávali 0:3 po osmi minutách, nakonec berete dva body. Jak moc cenné je to vítězství?

„Možná to bude znít strašidelně, ale ztratili jsme tu bod. I když nám to tam na začátku napadalo, cítili jsme, že jsme rychlejší, agresivnější, víc na puku v podstatě po celý zápas. Bylo to jen o tom, zda převahu přetavíme do gólů, což se nakonec stalo. Třetí třetinu jsme soupeře totálně přestříleli, teď nechci kecat, ale i celkově jsme byli lepší snad o dvacet střel.“

Ano, vyhráli jste 46:27…

„Takže jsme tu bod ztratili. Ale musím říci, že chlapci předvedli fantastický výkon, věřili v obrat, stejně jako my trenéři. Jediné, co bych jim vytkl, že jsme se na začátku třetí části začali trochu obávat. Přitom se nemáme čeho obávat. Naštěstí jsme se rychle vrátili do hry, byli jsme opět silní na puku, výborní při forčekingu. Závěrem řeknu, že jsem rád, že jsme mohli potěšit pana Antoše ve studiu.“

Jak to přesně myslíte? Narážíte na situaci, kdy při přenosu zmínil, že Oliver Okuliar zákroku Tomáše Filippiho přidal?

„Nenarážím na nic. Jen jsem rád, že jsme ho mohli potěšit dobrou hrou a já doufám, že byl spokojený s tím, co jsme předvedli. Hlavně od stavu 0:3.“

Promiňte, je to tedy něco z dnešního zápasu, nebo z dřívějška?

„Neříkám, k čemu to je. Jen vím, že byl dnes v televizním studiu a jen doufám, že jsme snad konečně naplnili jeho očekávání vůči nám.“

Úvodní dějství kvůli dlouhým kontrolám u videa trvalo rekordních 63 minut, jaký vliv to má na koncentraci týmu?

„Chlapci byli v zápase po celou dobu a bylo na nich cítit obrovské odhodlání. Poprvé v sezoně jsem měl před nájezdy fakt dobrý pocit. Vycházelo to z nastavení, jaké chlapci měli. Jak fungovali pospolu, střídačka žila celý zápas. Nakonec jsme to urvali, pro nás velmi důležité vítězství hlavně po mentální stránce.“

Po Vlachově gólu na 2:0, které se posvětilo u videa, přišla vaše trenérská výzva kvůli bránění brankáři. Nebyla úspěšná a dostali jste třetí gól v následujícím oslabení. Vzal byste to zpět?

„Vůbec ne. Nemrzí nás to. V brankovišti byla skrumáž. Neměli jsme záběry, co rozhodčí, ale kontakt jsme jasně viděli. Podvedli bychom hráče, kdybychom ukázali strach a obavu. Nebo kdybychom chtěli vzít náš krok zpět z bezpečnostních důvodů. Chtěli jsme chlapcům ukázat, že jsme s nimi na jedné lodi a že bojujeme v každé situaci. Puk v brance jsme jednoznačně neviděli, kontakt ano, proto jsme do výzvy šli. Chlapcům dáváme vždy šanci vyhrát zápas, pokud cítíme, že tam něco proti pravidlům bylo.“

Hradec dovedl sedmý zápas po sobě a devátý z desíti do prodloužení, jak jste na tom se silami?

„Tady jde hlavně o mentální sílu. Mohli jste vidět, že to klukům jezdí, včetně prodloužení. Nebyla cítit únava. Spíš jsem měl z libereckých obránců pocit, že toho mají plné zuby. Proto jsme naše útočníky nabádali, ať se drží na puku a nebojí se hrát. Ano, je to sedmý zápas, proto jsme psychicky toto vítězství strašně potřebovali a já doufám, že nás nakopne do zbytku sezony.“

Zároveň se dá říci, že vás hokej hodně baví vzhledem k počtu prodloužení, ne?

(usmívá se) „Samozřejmě, že nás hokej baví. O tom by to v prvé řadě mělo být. Těžší období s prohrami přichází, ale každý hráč nebo i fanoušek by se měl z utkání odnést zábavu. Hokej je zkrátka hra. Má bavit lidi i samotné hráče. Pokud se hráči budou bavit, hokej bude parádní.“

Stále se mluví o výměnách vašich brankářů, ale dnes třeba Eetu Laurikainen předvedl hodně povedený výkon…

„Máme mužstvo, které tu předvedlo parádní obrat. Do konce přestupového období zbývá pár dnů, jména létají. Nakonec se nemusí stát nic.“

Poslední výsledky Hradce

Liberec 4:3n

Kometa 2:3p

Vítkovice 3:4n

Plzeň 3:2p

Sparta 2:3n

Mladá Boleslav 2:3p

Olomouc 2:3n

Pardubice 2:3

Kladno 2:1p

Karlovy Vary 2:3n

Pozn. Tučně jsou domácí zápasy

