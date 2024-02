Zámorský o žalostné Plzni i šancích na MS. Schvaluje výměnu Pavláta?

Člověk by ani nechtěl domýšlet, kde v tabulce by si stála Plzeň nebýt produktivity Petra Zámorského. Jednatřicetiletý zadák s ceněnými ofenzivními schopnostmi je třetím nejlépe bodujícím obráncem extraligy, v pátečním večeru třemi body (1+2) na ledě Motoru udržel doufat fanoušky Indiánů, že dlouho mizerně hraný duel může dojít k nastavení. Nestalo se, hektická stíhačka z 1:4 skončila na skóre 3:4.

Kabinou poražených se rozlilo naštvání, Škodovka padla pošesté v řadě, z toho třikrát o gól, což náladě taky neprospěje. Spíš ji ještě zhorší. Stejně jako pád na dvanáctý extraligový flek. „Plácáme se dole celou sezonu, už by to chtělo delší bodovou šňůru,“ probírá těžké období uznávaný bek v rozhovoru pro iSport.cz.

Honili jste manko, honili, ale nedohonili. Zázraky se dějí jen občas, co vy na to?

„Z naší strany žalostný výkon. Žádná herní zodpovědnost. Honili jsme to ke konci, ale body jsme si tady nezasloužili. Ke konci jsme věřili, že bychom to mohli dotáhnout, ale pokud se na to podívám z globálu, hráli jsme špatně.“

A pak taky, pokud snížíte na 1:2 a za půl minuty dostanete hned třetí gól…

„To je přesně ta herní nezodpovědnost, o níž mluvím. Pokud dáme gól, nemůže se stát, že další naše pětka hned inkasuje. Bohužel na tyhle věci doplácíme.“

Hlavně venku, že? Na cizích stadionech jste za tři body vyhráli jen dvakrát, horší je pouze Mladá Boleslav.

„Je to tak, venku se trápíme. Musíme aspoň doma sbírat nějaké body. Jsme dvanáctí v tabulce, to je špatné, slabé… Chtěli bychom být někde úplně jinde, ale my se plácáme dole celou sezonu. Už by vážně bylo na čase udělat delší bodovou sérii a posunout se výš.“

Pokud to pořádně nejde čtyřicet kol, těžko se to najednou zdvihá. Stává se to, ale… Kudy nahoru?

„Jedině tvrdou prací. Dělat věci, které se dělat mají v danou chvíli. Když se má vyhodit puk, tak se musí vyhodit. Když ho nesmíte ztratit na modré, tak ho prostě nesmíte ztratit... Potřebujeme začít dělat správně malé, ale důležité věci, pak teprve můžou vycházet ty velké. Jinak se to na naši stranu nezačne přiklánět. Jestli takhle budeme dál pokračovat, těžko začneme sbírat body ve větším množství.“

Jak se vůbec coby klíčový muž sestavy díváte na fakt, že vám do Pardubic odešla gólmanská jednička Dominik Pavlát?

„Z pozice hráče je to těžké komentovat. Dominik je kamarád a super kluk, výborný gólman, reprezentant… Chtěli jsme, aby zůstal v Plzni, ale vedení mělo svoje důvody. Končila mu smlouva a je třeba se na to dívat s otevřenýma očima. Obnos, co Plzeň od Pardubic dostala, za to, předpokládám, stál. Krok našeho vedení absolutně respektuju. My v kabině tyhle záležitosti ani nemáme co řešit, naše práce je na ledě a tohle je věc kluků nahoře.“

Vaši spoluhráči budou mít příští týden volni i prostor na závěrečné vzpružení, vy se vydáte na Švédské hry. Už na druhý repre turnaj v sezoně. To docela zavání Prahou, nemyslíte?

„Ále… Teď tyhle věci nemám vůbec v hlavě, řeším jen naše klubové starosti. Jasně, na turnaj se těším, na kluky, na realizační tým, na všechno. Změním prostředí.“

Teoreticky by vám to mohlo pomoci, ale vlastně není moc v čem, vy si jedete pořád svůj vysoký standard…

„Tak makám každý zápas, co to jde, někdy to jde líp, jindy to moc nejde. Čeká mě trochu čistší vzduch v kabině, v nároďáku je vždycky pozitivní klima.“

A co ten šampionát v Praze?

„Co vám mám říci? Samozřejmě, že každý chce v Praze hrát. Adeptů na moji pozici je hromada. Hromada kvalitních hráčů a já stojím nohama pevně na zemi. Uvidíme… Třeba loni před mistrovstvím jsem vyloženě doplatil na to, že jsem měl měsíc díru od konce klubové sezony po mou cestu na sraz. V místech kolem Zlína jsem si bral ledy, chodil do posilovny, ale nebylo to ono. Přijel jsem na repre a už do toho vlaku těžko naskakoval. Musí se sejít spousta věcí, maličkostí a pak se mistrovství může povést.“

Těšíte se do Karlstadu o to víc, že jste ve Švédsku pár zajímavých sezon odehrál?

„Je to tak. Tři a půl sezony bylo fajn, mám to tam rád. Můj agent tam žije, potkáme se. V Karlstadu je krásná, perfektní hala, vždycky se mi v ní dobře hrálo. Věřím, že to bude dobré.“

Nejproduktivnější obránci extraligy

1. Jiří Ticháček (Kladno) 41 zápasů 37 (11+26)

2. Peter Čerešňák (Pardubice) 42 32 (7+25)

3. Petr Zámorský (Plzeň) 42 31 (9+22)

4. Michal Kempný (Sparta) 42 29 (7+22)

5. Jan Ščotka (Kometa) 38 28 (4+24)

6. Daniel Gazda (Kometa) 42 27 (15+12)

