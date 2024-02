Paříkův pohádkový nástup: Když si o sobě moc myslíte, děláte chyby

V třetím kole draftu NHL vzalo Lukáše Paříka (22) v roce 2019 Los Angeles. Ví se, že dovede kouzlit, když je maximálně koncentrovaný. Po přestupu do Hradce špičkový výkon vytáhl hned na první dobrou. V premiéře si užil výhru 4:0 nad Českými Budějovicemi. „Pomůže mi to, abych se tady trochu lépe usadil. Ale za nulu můžu poděkovat jen klukům. Odehráli skvělý zápas do obrany,“ odmítal poklony.

Působil jste hodně jistě, soustředěně. Prozradíte, jak jste si nastavoval hlavu na premiéru?

„Vždycky se snažím jít do branky co nejskromněji. Když si o sobě moc myslíte, pak děláte zbytečné chyby. Ale tenhle zápas nebyl jenom o mně, ale o celém týmu. Za první dvě třetiny na mě šlo něco málo před deset střel (patnáct). Tohle pak hodně pomůže.“

A taky spadne jakýkoliv stres, když v 5. minutě vedete 2:0?

„Jo, tohle vám taky zklidní mysl. I když... (usměje se) Najednou se vám tam zase dostává, že kdybyste dostal jeden gól, může se všechno změnit. Naštěstí jsme zápas dotáhli.“

Kdy přišly první myšlenky, že první zápas vážně můžete dotáhnout s nulou?

„Deset sekund před koncem (usměje se). V průběhu zápasu se objevovaly taky, ale tam je potřeba je zahnat. Pořád jsem se držel ve střehu, i při poslední přesilovce jsem si říkal, jak nám mohou pořád ujet. Motor dává góly i v oslabení.“

Nejlepší zákrok jste předvedl ve druhé třetině. Ležel jste na břiše, Kubík zasunoval puk do brány, ale trefil přesně prostor mezi vašima nohama. Ty pak hned zaklaply. Jak se vyrábí takové kouzlo?

„Nejdřív letěla střela od modré, trochu mě vytočila, dostal jsem se do kontaktu s hráčem. Na mítinku jsme si říkali, že to Budějovice rychle tlačí do branky. Moje první myšlenka byla, že je úplně jedno, že jsme zády do hry. Hned musím udělat nějak rozštěp. Povedlo se, trefilo mi to nohu, tak jsem se je pak snažil dát co nejrychleji k sobě.“

Jaké jsou zatím vaše poznatky o Hradci?

„Hrajeme dobře do obrany, dokážeme se udržet dlouho v útočném pásmu. Vyplácí se nám to, i když bohužel v pátek v Boleslavi ne. Tam jsme měli přes čtyřicet střel a nenapadalo nám to tam, naštěstí v neděli už ano.“

Rozjezd sezony jste měl v Litoměřicích dost divoký, padalo vám tam hodně gólů. Potřeboval jste si po třech letech v zámoří zvyknout zase na jiný hokej?

„Potřeboval. Přišel jsem a hned v první přípravě mi tam skončilo šest gólů od Sokolova. Necítil jsem se ani trochu dobře a díkybohu za pana trenéra Vajnera. Moc mi pomohl se s tím tady zase srovnat, najednou chytáte na širším hřišti, hráč má delší pohyb. Nebýt jeho, plaval jsem. On mi všechno strašně usnadnil, trenéři i hráči se mnou zůstávali na ledě déle. Pomohli mi.“

V Liberci jste po příchodu z Litoměřic začal výborně, v prvních třech zápasech jste inkasoval vždycky maximálně dva góly. Jak jste pak kousal, že se pozice zase zavřela a pomohlo by stěhování?

„Úplně příjemné to nebylo. Na druhou stranu, bylo jasné, co se stane, když se vrátil Dávid Hrenák. Před sezonou přišel, že s Danem Králem budou chytat, takže na mě zbyla trojka. Proto jsme chtěli udělat nějaký další krok, takže z toho vyšel Hradec.“

Do Liberce se po sezoně vrátíte?

„To není úplně na mně. Uvidíme, jak všechno bude.“

-

Brankáři Hradce v sezoně podle úspěšnosti zákroků

Lukáš Pařík (1), 100 %

Patrik Bartošák (17), 91,9 %

Jan Lukáš (16), 90,8 %

Henri Kiviaho (5), 89,9 %

Eetu Laurikainen (9), 87,7 %

Číslo v závorce udává počet odchytaných zápasů