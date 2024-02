Bacha na Mountfield II, posunou ho hříšníci. Srovnání s minulou sezonou

Před rokem Mountfield HK rozfičel svoji pohyblivou mašinu a došel až do finále. Stal se skrytou hrozbou, výsledek kazí jen dopingový stín. Pocitově si říkáte, že klub je na tom někdy herně hůř než před rokem. Ale čísla vám ukážou, že odlišností není moc. V únoru 2023 měl po 44 zápasech na kontě 69 bodů, teď je na 64. Je potřeba se ho bát v play off? Srovnali jsme před finišem soutěže rok starý tým s tím současným. Takže odpověď: ANO. Posunou ho dopingoví hříšníci.

Trenéři svůj pohled na hokej málokdy překopou ze sezony na sezonu. Spíš ho vyvíjejí a Tomáš Martinec je pořád Tomášem Martincem. Přesně ví, jak by jeho tým měl hrát. Hlavní je aktivita, bruslení a snaha o to, ať se hra odehrává všude jinde než v hradeckém obranném pásmu. Jeho tým nemá takovou individuální kvalitu, ale zase ji nahrazuje systémem. Identická je doba, jakou Hradec tráví v útočném pásmu soupeře při hře pět na pět. Před rokem byl na 43 % z celkového odehraného času v soupeřově království, teď je to stejné.

Když se ponoříme do podrobnější analýzy hry, vypadne vám zajímavý údaj. Podle očekávaných gólů, které vyjadřují herní převahu, je na tom Mountfield navlas stejně jako rok zpátky. Ovšem jak chtěl přes léto hodně pracovat na zakončení, aby dovedl proměňovat tutovky, nezlepšil se. Patrik Miškář, Radovan Pavlík a Matěj Chalupa jsou hráči, kteří se dostávají do poměrně velkého počtu šancí, ale v koncovce jsou jaloví. Podle metriky očekávaných gólů jich měli dát při hře pět na pět 11 a jsou dohromady na čísle 2.

Očekávané góly po ztrátě kotouče se snížily z 0,6 na 0,3. Hradec se taky častěji uchyluje k nahození do útočné třetiny a dostává se k většímu počtu střel (4,8 vs. 6,2 na 60 minut hry). Nikdo v lize nemá vyšší hodnotu. Ve výstavbě hry hodně chybí Kevin Klíma, který patřil k nejlepším extraligovým hráčům v disciplíně „bafnu puk a dotáhnu ho za modrou“. Do očí pak praští, že Mountfield je druhým nejhorším týmem ligy ve vyvezení puku z vlastní třetiny. Naděje? Extrémně by měli pomoci Klíma s McCormackem. Jak velí známé pravidlo: čím víc puk na hokejce máte, tím víc gólů dáte.

Bylo jasné, že soupeři si postupně hradecký hokej přečtou. Navíc se tým pral s tím, že musel nahrazovat zkušené hráče typu Lev a Cingel. Takže někdy Mountfield působí až moc strojově. Sezonu zpátky měl třeba o trochu víc nahrávek na střelu přes osu hřiště (8,6 vs. 7,3 na 60 minut hry). Jeho napadání a následné řešení situací už není tak nebezpečné. Vidíte rozdíl v očekávaných gólech před rokem a teď po zisku kotouče 1,3 vs. 0,7. Ale pozor, zase utáhl šrouby.

Speciální týmy: údernější

Zatleskat si Hradec může v tom, jak zlepšuje své speciální týmy. Po 44 zápasech odehrál Mountfield v přesilovkách celkem o třicet minut méně než před rokem. Ale vstřelil v nich o dva góly víc, tady je lepší. Přitom očekávané góly říkají, že by to tak slavné být nemělo, ovšem tady se prodávají kladiva beků Pavelky s Blainem (dohromady nastříleli osm gólů), nejlepší střelec Okuliar nasázel sedm branek. Co Mountfieldu chybí při hře pět na pět, v přesilovkách plní. Je důrazný, často pálí a úspěšností se blíží 20 %.

Platí to samé co u Klímy, teoreticky by tady mohl hodně pomoci další dopingový hříšník Graeme McCormack. Jeho síla spočívá hlavně ve čtení hry, práci na modré čáře a nahrávce. Početní výhodu by měl ještě zvednout, až se dostane do herní kondice. Hradec pořád poměrně dost fauluje v útočném pásmu, což vychází i z jeho aktivity. Ale má třetí nejlepší oslabení v soutěži s úspěšností 83 %. Škoda pro něj, že jeho rychlí hráči jako Pavlík, Perret nebo Pilař nemají kvalitnější zakončení. Mohli by hrozit i tady.