Mise s Brukem nevyšla. Majitel Energie slíbil ofenzivního beka

Necelé dvě sezony vydržel bývalý extraligový hráč na střídačce západočeského klubu. Po nevyrovnaných výsledcích a čtyřech prohrách v řadě jeho čas vypršel. „Zpětně je vidět, že naše rozhodnutí poskytnout trenérovi nadstandardní kompetence při skládání mužstva nebylo správné,“ prohlásil Šenkypl.

Na problém se dá ale nahlížet i z jiné stránky. „Pan Bruk doplatil na to, že jsem před dvěma lety spustil svým odchodem řetězovou reakci. Odešli pánové Holoubek a Vaněk. Tím klub ztratil velké množství zkušeností. Noví majitelé mají určitě dobré úmysly, ale takovéhle zkušenosti nemají,“ mínil bývalý trenér Energie Martin Pešout.

Začátek sezony přitom vypadal nadějně. V přípravě tým vyhrál osm zápasů v řadě. A když v září odstartovala extraligová sezona, Vary dvakrát suverénně zvítězily. V kuloárech dokonce zaznívaly hlasy, že na západě Čech mají kádr na top čtyřku.

Jenže uběhlo půl roku a Energie se s 52 body a devíti zápasy před koncem základní části nachází na 11. místě. A předsezonní plány postupně padly.

Na sedmé Brno aktuálně ztrácí propastných 18 bodů. Kolem sebe mají Západočeši rivala s Plzně a Vítkovice. Na třináctou Mladou Boleslav disponují desetibodovým náskokem. Vyřazovací boje by je tedy minout neměly. Oproti plánům z léta je to ale málo. „Zaráží mě, že mužstvo, které bylo v první čtvrtině štikou ligy, jde takhle dolů,“ podivoval se Pešout.

Otázkou je, proč Energie není výš? Odpověď je jednoduchá, nehraje dobrý hokej. Dokonce horší, než v předchozích letech, kdy soupeře strašila smrtícími protiútoky. Teď nevíte, jakým stylem se prezentuje.

„Nejsme produktivní, hrajeme většinu času v obranné třetině, dostáváme se pod tlak a z chyb pramení obdržené góly. Situace se pak projevuje na psychickém rozpoložení mužstva, které si při obdržené brance i při našem vedení a lepší hře přestává věřit,“ hledal příčiny majitel.

Energii doběhli i odchody důležitých hráčů, kteří v klubu odváděli parádní práci. V létě si našli nová angažmá útočníci Petr Koblasa (Litvínov) a Martin Kohout (Brno). Nově příchozí zahraniční posily jejich produktivitu a přínos nahradit nedokázaly.

Z hokeje se vytratila agresivita a aktivní styl, který bavil. Karlovarští jsou dokonce nejhorší v extralize v počtu vyslaných střel na branku. Ve 43 utkáních prověřili gólmany soupeřů jen 1148 střelami. Pro srovnání, první Sparta jich má o 312 víc! Na posledním místě jsou i v počtu zápasů bez vstřeleného gólu. Aktuálně jsou na čísle sedm.

Přitom ofenzivní potenciál týmu je velký. Problémem ovšem je, že hráči jako Jiří Černoch nebo Ondřej Beránek se ve spíše defenzivnější taktice nenašli. Nesedí jim a odráží se to na jejich produktivitě. To stejné platí i pro Jana Hladonika. Přece jen jde o výbušnější typy, kterým vyhovuje svižná hra s aktivním pojetím, při kterém mohou prodat agresivitu a dobré bruslení. Vedení ale vidí situaci odlišně. „Potřebujeme hrát poctivě zezadu, dodržovat systém a držet disciplínu,“ měl jasno Šenkypl.

Když už se odkloníte od útočného hokeje, je s podivem, že to neklape ani v defenzivních řadách. Beci příliš často chybují v rozehrávce a v obranném pásmu dávají soupeřům až moc volnosti. V poměru střeleckých pokusů pro a proti je Energie nejhorším týmem v extralize a tudíž je v zápasech často pod tlakem.

Kdyby v brance nestál Dominik Frodl, kdo ví, jestli by se mužstvo vůbec vlezlo do první dvanáctky. Pokud Vary vyhrají, je to převážně díky němu. Sedmadvacetiletý gólman je základním stavebním kamenem, ale sám na vše nestačí. „Výsledkově i herně je vidět, kolik gólů chytil nad plán. Jsou to čísla, které nejdou popřít. Kdyby ho neměli, jsou na tom daleko hůř,“ poznamenal Pešout.

Klub na současnou krizi zareagoval a přivedl z Popradu do defenzivy Garretta McFaddena. „Preferovali jsme hráče, který není jen momentálním doplněním, ale skutečným posílením i pro budoucí sezonu. McFadden je mladý obránce, který má zájem se předvést a vidí v Energii šanci pro jeho další kariéru,“ přiblížil Šenkypl.

Do budoucna by se měl kádr ještě posílit. „Máme už podepsaného topového defenzivního beka. Další posílení obrany i celého mužstva je prioritou. Hlavní ambicí zůstává příchod ofenzivního přesilovkového obránce,“ dodal většinový majitel klubu.

