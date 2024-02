Gross o Spartě i sezoně bez turbulencí: Poznávám rozhodčí, všechny si je píšu

Vrátil se po 33 letech. Ve Spartě pronikl do špičkového hokeje, získal poprvé titul. Pavel Gross pak vyhrál třikrát DEL jako hráč a jednou coby kouč. Je jedním ze dvou lidí, kterým se to v německé elitní soutěži povedlo ve stejném klubu. „Každé vítězství je důležité. A taky způsob, jak mančaft zápas vyhraje,“ připomíná šéf sparťanské střídačky. V rozhovoru pro deník Sport přišel na přetřes Zack Kassian, prozradil, že sleduje i rozhodčí, a to, proč bylo důležité porazit po 60 minutách Pardubice a Třinec.

Po kratším útlumu se Sparta před repre pauzou opět zvedla. Přišla pauza vůbec vhod?

„Hráči dostali tři dny volna, během přestávky si hlava vždycky odpočine. Nejde přitom jen o fyzično, psychika má taky vliv. Bylo to OK, jenže pak jsme přišli na první trénink a Kořenář byl nemocný, Mozík taky. Jani (Lajunen) odrodil a musel zůstat doma. Ale tři dny byly dobré.“

Jak ladíte na závěr sezony?

„My se hlavně ladíme na fázi posledních sedmi zápasů. Čeká nás netypický program. Po přestávce hrajeme s Plzní, v Olomouci, v neděli proti Brnu a potom až zase v neděli v Litvínově. Takže týden budeme mít klidnější a pak následují poslední čtyři utkání. Snad už si můžeme dovolit říct, že jsme v play off. Nicméně mezi posledním zápasem základní části a prvním duelem play off bude dvanáct dní pauza, pro druhého a třetího dokonce čtrnáct. I s tím musíme pracovat. Taky uvidíme, jestli se někdo vrátí. Zatím jsme rádi, že jsou zpátky Vitouch a Móza.“

Po sérii tří porážek se soupeři z dolní poloviny tabulky jste zvládli doma Třinec a vyhráli v Pardubicích. Je důležité uspět před play off proti potenciálně největším soupeřům?

„Každé vítězství je důležité. A taky způsob, jak mančaft zápas vyhraje. Samozřejmě lidi to sledují, utkání jako Sparta – Pardubice trošku víc. Dobré je to i pro hráče, když víme, že můžeme porazit Pardubice po šedesáti minutách, což se nám dosud nepovedlo. Nebo Třinec po šedesáti minutách. To jsou důležité maličkosti. Každý zápas měl jiný náboj. Nerad se držím jednoho soupeře, ale když se bavíme o Pardubicích, před víc než třemi týdny nám proti nim chybělo pět, šest klíčových hráčů a prohráli jsme doma v prodloužení. Posledně nastala trošku jiná situace.“