Fanoušci proti Jágrovi: Chyby vedení už nejde omlouvat. Odpovědi, ne vtípky

Otázky fanouškovských skupin Rytířů na Jaromíra Jágra 1. Současná situace a) Jaká je krátkodobá a střednědobá koncepce klubu do dalšího období? Jaká konkrétní jména hodlá klub angažovat? Jaké konkrétní kroky a podle jakých postupů budou učiněny?

b) Kdo v klubu působí na pozici sportovního manažera a je za tuto pozici zodpovědný? Podle jakých kritérií sportovní manažer postupuje při plnění své agendy? Podle jakých kritérií vyhodnocuje klub jeho působení?

c) Kdo je v klubu zodpovědný za skauting, kdo všechno se na něm podílí? Podle jakých kritérií skauting probíhá? Podle jakých kritérií je klubem úspěšnost skautingu vyhodnocována?

d) Kdo je v klubu zodpovědný za chod A-týmu?

e) Kdo je v klubu zodpovědný za chod juniorského týmu? Podle jakých kritérií postupuje při práci, zejména ve vztahu k hráčům s potenciálem postupu do A-týmu? Podle jakých kritérií klub hodnotí a vyhodnocuje jeho práci?

f) Kdo je zodpovědný za chod dorosteneckého týmu? Podle jakých kritérií postupuje při své práci, zejména ve vztahu k nadějným hráčům? Podle jakých kritérií klub jeho práci hodnotí a vyhodnocuje?

g) Kdo má na starost nižší ročníky mládeže? Jak s nimi pracuje? Podle jakých kritérií klub jeho práci hodnotí a vyhodnocuje?

h) Kdo je zodpovědný za finanční stránku klubu? (výplaty zaměstnanců, nákup vybavení, provoz atd.) Kdo zodpovídá za transparentnost klubového účetnictví?

i) Kdo je zodpovědný za marketing klubu a jednání s klíčovými partnery? Podle jakých kritérií v těchto oblastech klub postupuje? Podle jakých kritérií klub jeho/jejich práci hodnotí a vyhodnocuje?

j) Jak se klub celkově staví k současné situaci a kdo za ní nese zodpovědnost? 2. Minulé sezony – období 2013/14 – 2022/23 Ty samé otázky klademe i směrem k minulým sezonám, které se z drtivé většiny odehrávaly ve stínu spekulací a téměř nulové informovanosti vyjma ohraných narativů ze strany klubu. Konkrétně, abychom předešli nedorozumění, se ptáme následovně, stejně jako v předcházející části: a)Viz 1a) Jaká byla koncepce klubu? Jak se změnila v průběhu? Jak se dařilo ji plnit z pohledu klubu v minulých sezonách?

b)Viz 1b) Kdo působil na této pozici v předchozích sezonách, jak klub hodnotí jejich působení a podle jakých kritérií?

c)Viz 1c) Kdo působil na této pozici v předchozích sezonách, jak klub hodnotí jejich působení a podle jakých kritérií?

d) Viz 1d) Kdo působil na této pozici v předchozích sezonách, jak klub hodnotí jejich působení a podle jakých kritérií?

e) Viz 1e) Kdo působil na této pozici v předchozích sezonách, jak klub hodnotí jejich působení a podle jakých kritérií?

f) Viz 1f) Kdo působil na této pozici v předchozích sezonách, jak klub hodnotí jejich působení a podle jakých kritérií?

g) Viz 1g) Kdo působil na této pozici v předchozích sezonách, jak klub hodnotí jejich působení a podle jakých kritérií?

h) Viz 1h) Kdo působil na této pozici v předchozích sezonách, jak klub hodnotí jejich působení a podle jakých kritérií?

i) Viz 1i) Kdo působil na této pozici v předchozích sezonách, jak klub hodnotí jejich působení a podle jakých kritérií? 3. Další klíčové otázky a) Je pravda, že v nedávné době došlo k nabídce odkupu klubu ze strany dvou bývalých kladenských hráčů, která byla odmítnuta? Nebyl jeden z argumentů Jaromíra Jágra ten, že klub vede z toho důvodu, že nikdo jiný o něj nemá zájem?

b) Jakou cenu má momentálně kladenský hokejový klub? Na základě čeho je jeho cena určena a jakou hodnotu mají jednotlivé “části klubu”?

c) Jakou cenu a hodnotu klubu očekává majitel/majitelé klubu za rok?

d) Je klub spokojen se svou komunikací směrem ven k širší fanouškovské veřejnosti? Považuje svou komunikaci za upřímnou a transparentní?

e) V návaznosti na předchozí otázku, jak se klub staví zpětně k následujícím výrokům a gestům vůči fanouškům a veřejnosti: kritika fanoušků a návštěvnosti z úst Jaromíra Jágra v kontrastu s dlouhodobými tristními výsledky klubu, angažmá Júlia Hudáčka a komunikace klubu směrem ven + následné instagramové příspěvky na osobním profilu Jaromíra Jágra? Vypnutí komentářů na sociálních sítích bez vysvětlení?

f) Ze strany Jaromíra Jágra zazněla ta informace, že příští rok zde mládež a klub nemusí být. Má už mládež zajištěn dostatek peněz na svůj chod i v případě sestupu do první ligy? Řešili se případně sponzoři jednotlivých mládežnických kategorií?

g) Podle jakých kritérií je každoročně poskládán tým na příští sezonu? Běžnému fanouškovi se každoroční postup kladenského klubu může zdát neprofesionální a chybný. Tým každoročně opustí vysoké procento hráčů bez smlouvy, včetně opor (viz Adam Kubík loni). Letní přípravu pak tým většinou absolvuje v nekompletní sestavě, která se ustálí většinou až z kraje sezony. FanklubPoldiKladno

Haldaři

Kladno Boys

podFUCKáři