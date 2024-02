Houdkovy incidenty: řádění na Spartě a nechtěná bitka. Schytal i krvavé KO

Strávil na extraligovém ledě sotva několik sekund a bylo jasno. Michal Houdek? Jasně, ten hokejový rabiát. Za pět let mezi tuzemskou elitou nastřádal obrovitý zadák několik menších i větších flastrů. Nebojí se shodit rukavice ani sestřelit soupeře. A občas jde přes čáru. Naposledy v pondělním duelu na takřka domácím ledě v Plzni, kam se vrátil po svém prvním profesionálním přestupu do Pardubic. Sestřelil Tima Söderlunda, čímž rozšířil už tak dlouhý soupis svých přestupků. Jaké byly? Dozvíte se na následujících řádcích.

V zápase 13. kola proti Třinci se pustil do pěstního souboje s Davidem Musilem. Bitka dopadla jednoznačně, obránce Ocelářů jedinou ranou uzemnil Houdka na zem. Ten skončil s krvavým zraněním v obličeji. Z ledu mu nakonec museli pomoct spoluhráči a členové realizačního týmu. V devíti sehraných zápasech posbíral 57 trestných minut.

Stopka za pěsti (září 2022)

V čase 59:51 utkání Plzně s Karlovými Vary shodil rukavice a snažil se vyvolat bitku s Tomášem Havlínem. Ten nejevil zájem se do konfliktu zapojit. Houdek do něj však bušil pěstí i poté, co se mu v tom rozhodčí snažili zabránit, a byl vyzván, aby bití nechal. Od disciplinárky dostal stopku na dvě extraligová utkání.