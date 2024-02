Klepiš o (téměř) jisté baráži: Vypadá to bledě. Fanoušci mají dobrou fantazii

Když přicházel před novináře, měl hlavu sklopenou a ani při odpovědích ji stěží nezvedl výš. Těžko byste po Jakubu Klepišovi (39) a všech ostatních spoluhráčích z Kladna nyní chtěli, aby s vámi rozebírali současnou situaci s bradou nahoře. Domácím výplachem 2:7 od Liberce přidali Rytíři už 17. prohru v řadě do svého nekončícího martyria, které je čím dál víc přibližuje baráži o extraligu. „Asi bychom chodili kolem horké kaše. Vypadá to bledě,“ povzdechl si zkušený útočník. Že na tribunách stávkují a ve velkém chybí fanoušci, se vzhledem k dosavadním představením vůbec nediví.

Proti Liberci jste prohráli 17. zápas v řadě, který rozhodly využité přesilovky soupeře. Dvakrát jste navíc inkasovali po nešťastných vlastních odrazech. Dá se tomu ještě vůbec říkat smůla?

„To není smůla. Kdyby ano, tak máme největší smůlu na světě. Na ni se rozhodně vymlouvat nemůžeme. (povzdechne si) Co bych vám řekl… Už dlouho hrajeme do kopce. Samozřejmě svoji vinou a věcmi… Nijak nás neomlouvá nějaké slovo jako deka, to vůbec nepřipadá v úvahu. Jasně, počet proher se člověku do hry i do hlavy promítne. O tom žádná, ale pořád to jde na naše ramena, protože my jsme na ledě. Co tam předvádíme, teda nepředvádíme.“

Bylo pro vás velkou komplikací, když jste se dozvěděli, že čtyři hráči nebudou hrát kvůli disciplinárním trestům?

„Komplikace… Já si myslel, že po tom pondělním zápase, který jsem sledoval v televizi, nějaký tresty přijdou. Je to tak, jak to je. Musíme hrát. Mladí kluci dostali šanci, dva z nich hráli první zápas. Vedli si výborně, zvládli to. Kdo může hrát, bude hrát. Musíme se snažit všichni, i když jde o nové kluky, nebo hráče, kteří hrají normálně.“

Zažil jste v kariéře někdy tišší a komornější atmosféru než nyní, kdy kladenští fanoušci předvádějí bojkot?

„Nezažil a vůbec se nedivím. Ještě můžeme být rádi, že bylo necelých 1100 diváků. To je ještě dobrý na to, co předvádíme, že přišli. Pochopitelně bych se chtěl za nás za všechny fanouškům omluvit. Vím, že to je asi prd platný, že je to moc zajímat nebude. Určitě to není tak, že by nám to všem v kabině bylo lhostejný, to rozhodně ne. Je mi jasný, že to tak vypadá, ale není to tak.“

Při pondělním utkání s Vítkovicemi jste si zřejmě všiml, že příznivci v kotli namísto sledování hry hráli volejbal či badminton, nebo ne?

„Pondělní zápas jsem nehrál, ale pak jsem viděl něco na internetu. Musím říct, že mají dobrou fantazii. Nedivím se jim, když už nevidí žádnou show od nás, že si to zpestřili sami. Je to na jednu stranu smutný, ale mohou si dělat, co chtějí. Je to jejich věc, jejich názor.“

Dokázal byste ještě vůbec najít světlo na konci tunelu nadále nekončící mizérie?

„Hmm… (odmlčí se) Momentálně mám… Jestli vidím světlo na konci tunelu? (ušklíbne se) Všichni v to doufali už u nějaký třetí čtvrtý prohry, že to zlomíme, vyhrajeme jeden zápas a překlopí se to. Nedaří se. Vždycky je světlo na konci tunelu. Situace pro nás není dobrá, to si nemusíme lhát. Vidíme to všichni, ale nikdo nikam nespadl. Pořád jsme tady a věřím, že se všichni budeme rvát až do konce, aby závěr sezony dopadl tak, jak si přejeme.“

Nicméně další boj o záchranu v baráží vás už pravděpodobně nemine.

„Asi bychom chodili kolem horké kaše. Vypadá to bledě. Co na to říct? Zažili jsme to vloni. Naděje umírá poslední. Jak jsem řekl, budeme se snažit zvrátit to zase příští zápas. Může se stát cokoliv. Uvidíme, jak to dopadne.“

(Jakub Klepiš po rozhovoru odchází zpátky do kabiny): „To jste na mě byli ještě docela hodní.“