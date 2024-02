Filippi řádil i po pauze a horečkách šesti body: Kaňka? Jen tisíc diváků

Pokud by někdo čekal, že během reprezentační přestávky vychladne, krutě by se mýlil. Tomáš Filippi (31) v parádní sezoně prožívá zatím skvostný únor. Lídr extraligového bodování z Liberce před pauzou sestřelil Litvínov pěti body, o deset dní později uvrhl do ještě větší mizérie Kladno čtyřmi góly a dvěma asistencemi při demolici 7:2. Šestibodovou show, při které dal svůj první hattrick v extralize, navíc zvládl i po prodělané horečce. „Mrzí mě jen, že zápas vidělo jen přes tisíc diváků,“ řekl zkušený útočník poté, co Rytířům uštědřil 17. prohru v řadě.

Zeptal bych se, zda bylo těžké se dostat zpátky do tempa po deseti dnech reprezentační pauzy, evidentně jste ale nevychladl, nebo ano?

„Reprezentační přestávku jsem asi tři čtyři dny proležel v posteli s horečkami. Takže jsem rád, že jsem se stihnul dát do kupy a odpočinul si. Měl jsem toho už docela plný brejle tím, že první dvě repre pauzy jsem jel reprezentovat. Odpočinek mi teď přišel hodně vhod.“

Vstřelil jste první hattrick v extralize, který ale trochu zastínila vaše šestibodová show. Dokonce na kladenský led přistála čepice. Potěšila?

„Samozřejmě, že potěšila, ale nemám ji. (usmívá se) Už mám nějaká léta, tak to tolik neprožívám, ale jsem rád, že jsem mohl týmu takhle pomoct. Jsme hlavně rád, že jsme vyhráli. I když mě mrzí, že tu bylo jen přes tisíc diváků. To je taková kaňka. Opravdu je to škoda, že na extraligu přijde tisíc diváků. Na druhou stranu víme, v jaké situaci je Kladno. Nemají to lehké. A jestli nad nimi fanoušci už zlomili hůl… Opravdu nevím.“

Je na Rytířích znát, že na svých bedrech nesou 17. proher v řadě a čím dál víc se blížící zahučení do baráže?

„Asi jo, ale myslím si, že to jsou spíš otázky na kluky na druhé straně. Určitě to není nic příjemného. Ale jak se říká, raněné zvíře nejvíc kouše, měli jsme z toho trošku obavy, já tedy určitě. Jsem ale rád, že jsme to zvládli, pomohli jsme si přesilovkami, ubránili jsme jejich a vyhráli.“

Byť osobní statistiky příliš nesledujete, jedenáct bodů za dva zápasy nejsou úplně náhoda, souhlasíte?

„To nevím, čím to je, ale pro mě jsou důležitý hlavně dvě týmová vítězství a šest bodů do tabulky.“

Vyrovnal jste klubový rekord Branka Radivojeviče. V kabině to zřejmě nezůstane bez povšimnutí pokladníka, že ano?

„Budete se muset zeptat Jardy Vlacha, ale já jsem s ním docela dobrej kamarád, tak si myslím, že to nějak vymyslí.“ (směje se)

Zapisuje si někdo doma vaše statistiky?

„Ano, táta je vede. Má soubor ve Wordu a v něm asi pět tisíc stránek, kde jsou čísla od mého úplně prvního zápasu, od čtyř let až doposud.“

Předpokládám, že potěší, když jste i po pauze s Jakubem Rychlovským a Martinem Faško-Rudášem v lajně potvrdili formu, viďte?

„Za kluky jsem strašně rád. V sezoně se jim hrozně daří, vystřelili a opravdu je radost s nimi hrát.“

Co jste vlastně říkal na tichou atmosféru na prořídlých tribunách kladenského zimáku?

„Připadalo mi to tady, jako kdybychom hráli zápas v létě. Ne podle výkonu, ale tou atmosférou. Vždycky, když jsme na Kladně hráli, byla bouřlivá atmosféra od domácích i našich diváků. To jediné mi chybělo.“

