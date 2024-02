Kanonýr Daňo je zpátky, hned se trefil i postrkoval: Emoce potřebuji!

S chutí zahodil berle a po takřka tříměsíční pauze se vrátil na extraligový led. Třinecký útočník Marko Daňo (29) začal hned proti Olomouci zhurta. V první třetině trefil tyčku, pak se pustil do strkanice se soupeři. „Abych se dostal do provozní teploty,“ usmíval se. „Je to můj styl hry a potřebuju emoce trošku vybičovat. K mé hře patří, tímto se do ní dostávám.“

Do správných obrátek se nejlepší střelec minulé sezony dostal rychle, k demolici Olomouce 6:1 pomohl jedním gólem a přihrávkou. Parádní návrat navíc přizdobil jubileem. Zaznamenal stý extraligový bod (55+45), potřeboval na to 138 zápasů v třineckém dresu.

„Cítil jsem se fajn, v první třetině mi nohy tolik nešly, ale pak jsem se rozběhl,“ popisoval Daňo. „Přihrávka i gól mi k tomu napomohly. A tím, že jsme vedli, se mi po dlouhé pauze hrálo lépe.“ Stobodové jubileum ho překvapilo. „Vůbec jsem o něm nevěděl, až když to vyskočilo na kostce, tak jsem to zaregistroval. Jsem rád. Ale tři body jsou nejdůležitější.“

Marko Daňo skóroval v přesilovce, ve 32. minutě zvyšoval na 3:0. Povedenou akci připravili Jakub Jeřábek a Martin Růžička. „Trénujeme to,“ líčil slovenský reprezentant. „Chtěli jsme to takhle sehrát už v první třetině, ale tam jsme byli trošku jinak postavení, takže se nám to nepodařilo. Podruhé jsme se trochu přehodili, na Růžu šel bek, tam se mi to uvolnilo. Vožuch (Voženílek) stál super před brankou a hnul se až v momentě střely, takže brankář nic neviděl.“

S kondicí Daňo problémy neměl. Odehrál 19:04 minut čistého času, z toho 7:21 v přesilovkách. „Kondici jsem naštěstí mohl dělat během pauzy na kole, s nohou jsem mohl fungovat, to mě zachránilo,“ říkal Daňo. „Ale samozřejmě, v posilovně můžete dělat cokoliv, a když vyjedete do zápasu, tak cítíte, že to není ideální. Začátek byl těžší, ale pak jsem se rozběhl a bylo to fajn.“

Do play off, ve kterém budou Oceláři útočit na pátý mistrovský titul v řadě, bude Marko Daňo v plné polní. „Dobře to vyšlo,“ pochvaluje si. „I s reprepauzou, mohl jsem už trénovat s mužstvem ve volných dnech, to mi hodně pomohlo. Nemusel jsem mezi zápasy nebo po nich trénovat sám a jezdit kolečka. Mohl jsem kondici dobíhat v plných trénincích s týmem.“

Dlouhá přestávka a vypadnutí ze zápasového kolotoče netěší nikoho. Daňo si v minulosti navíc se zdravím užil své, nejdelší pauzu měl čtyři měsíce, když dával dohromady polámanou ruku. Teď ho držela rodina. „Užíval jsem si malého syna, měl jsem na něj více času a užíval jsem si naplno roli otce,“ pochvaloval si. „A tím, že jsem celý čas v posilovně nějak fungoval, tak mě to nějak nežralo.“

