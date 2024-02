Třinecký klíč? „Hoši z podpalubí“. Hlava se sám přihlásil na rozhovor

Třinečtí Oceláři až do nedělního odpoledne Litvínov neporazili. Padli s ním 4:6, 2:3 v prodloužení a 2:5. V posledním souboji základní části doma inkasovali už po 71 sekundách a do konce první třetiny čelili hned třem přesilovkám soupeřů. Právě tehdy se ukázala síla třineckých specialistů na defenzivní práci. Skočit do střely, nastavit tělo, nepustit puk. Tradičně parádní práci v tomto proti Litvínovu odvedl Richard Nedomlel, který měl pět bloků. Adam Smith a Martin Marinčin měli po třech. Celkem Oceláři zablokovali 22 střel.

„Speciální týmy zápasy rozhodují a tohle patří k naší práci,“ glosoval takřka dvoumetrový Nedomlel. „Každý hráč má svou roli a musí ji plnit na sto procent. Já tam jsem od toho, abych tuhle obětavou hru předváděl. To se ode mě očekává. Ubránili jsme to na začátku a pak jsme si pomohli přesilovkama, Nesty (Nestrašil) to trefoval skvěle. Takže paráda.“

Nedomlel dlouhodobě patří k nejlépe blokujícím borcům. V aktuální sezoně mu statistici napočítali 107 zblokovaných ran. Víc jich má pouze plzeňský Jan Piskáček (112). „Každý zápas bolí tak nějak přiměřeně,“ pousmál se třinecký obránce. „Pokaždé je to stejné, tělo si zvykne. Zaleduju a bude to v pohodě.“

Připouští, že bránit zrovna litvínovskou přesilovku, je těžký úkol. „Jsou nebezpeční, Koblasa má dobrou střelu a Kašouni (Ondřej a David Kašové) si to umí hodit pomalu do prázdné brány. Připravili jsme se na ně, odehráli jsme to slušně, ale i tak tam šance skoro do prázdné měli. Naštěstí tam pak byl i skvěle Káca (Ondřej Kacetl). Klobouk dolů před ním.“

Faktem je, že kdyby konkrétně Nicolas Hlava v přesilovkách dvě tutovky proměnil, otáčeli by Oceláři skóre složitěji. Po zápase se Hlava sám „přihlásil“ na rozhovor. Chtěl se parťákům omluvit. „Hlavní důvod prohry vidím v tom, že jsem měl dvě vyložené šance, které jsem neproměnil,“ říkal útočník. „To byl zlom zápasu. Oni pak dostali přesilovky, ty proměnili. Tohle rozhodlo.“

Hlava zpětně uznal, že kdyby parádní kombinace řešil ranou z první do odkryté brány, udělal by lépe. „Jasný, že teď bych to udělal jinak, měl jsem střílet, je to moje chyba, beru to celé na sebe. Ano, Kacetl tam pak byl dobře, ale tohle byly šance do poloprázdné brány. Musí to být góly!“

Nebyly. A přišly chvíle ofenzivních hvězd Třince. Ze čtyř a půl přesilovky proměnilo elitní komando tři. Andrej Nestrašil končil s bilancí 2+1, Martin Růžička 0+2, Daniel Voženílek 0+2.

„Jak to ti kluci hrají, je nádhera,“ rozplýval se Nedomlel. „Je opravdu hezký se na to dívat. Já je zažil i z druhé strany, tak jsem rád, že už je bránit nemusím. Každý z nich může udeřit. Ostatně, když se podíváte, kdo první přesilovku hraje, tak to jsou všechno hráči par excellence. Je mi ctí s nimi v týmu být.“

Andreje Nestrašila týmová fazona těší. Oceláři šestkrát za sebou vyhráli s impozantním skóre 30:8. Definitivně si zajistili účast v elitní čtyřce. „Kéž by nám to takhle fungovalo každou přesilovku,“ usmíval se zkušený útočník. „Soupeř se na nás vždy připravuje, musíme se zařídit podle něj. Naštěstí jsme našli cestu, jak být úspěšní. A jestli to je střelou od modré čáry, nebo kombinací do prázdné, je jedno. Hlavně, že se dostaneme nahoru na tabuli,“ dodal Nestrašil.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:55. Nestrašil, 25:25. Čacho, 35:22. Nestrašil, 41:30. Daňo, 43:39. L. Hudáček Hosté: 01:12. Zile, 47:07. Zile Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, J. Jeřábek, Polášek – M. Růžička (A), Nestrašil, Voženílek – Kurovský, L. Hudáček, Daňo – Sikora, Vrána (C), M. Roman – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Zajíček (M. Tomek) – D. Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel (A), Czuczman, Šalda – Koblasa, Gut, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Maštalířský – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Rozhodčí Obadal, Ondráček – Lederer, Rampír. Stadion WERK Arena, Třinec Návštěva 5031 diváků