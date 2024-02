Kometa loupila na Spartě, Dynamo rozebralo Tygry. Kladno bralo jen bod

Sparta přišla o sérii výher

Hokejisté Sparty podlehli v 46. kole extraligy Brnu 4:5 po samostatných nájezdech. Oba týmy bodovaly posedmé za sebou, Pražané však nenavázali na sérii šesti výher a zůstali druzí za vedoucími Pardubicemi. Rozhodující nájezd proměnil Jakub Flek, třemi body (1+2) a taktéž úspěšným nájezdem se na vítězství Moravanů podílel další útočník Lukáš Cingel.

Utkání se od počátku hrálo ve výborné atmosféře, do O2 areny zavítalo 14.674 diváků. Sparta začala aktivně, jenže jako první ve čtvrté minutě skórovali hosté, když Flek po samostatném úniku překonal Kováře. Český reprezentant se zapsal mezi střelce po pěti kolech a celkově popatnácté v extraligové sezoně.

V druhé polovině úvodní části se Kometě po vyloučeních Kempného naskytly dvě přesilové hry. V první Flek nahrál před branku Zaťovičovi, brněnskému kapitánovi se však nepovedlo usměrnit puk do sítě. Druhou početní výhodu v 16. minutě Moravané zužitkovali. Americký útočník Moses střelou z kruhu vyzrál na sparťanského gólmana. Za 69 vteřin domácí snížili. Beaudin vystřelil od hrazení a Hrabík tečí pokořil Furcha.

Pouhých 46 sekund druhé třetiny stačilo sparťanům na srovnání poté, co Forman před brankou dorazil Řepíkovu střelu. V ročníku se radoval z třinácté trefy. Brno si mohlo vzít vedení zpátky, Kollárovu teč Ščotkovy rány od modré ale zastavila branková konstrukce. V polovině prostředního dějství hosté znovu vedli. Cingel přihrál na modré Pospíšilovi a ten střelou pod horní tyč pokořil Kováře. Stejně jako jeho spoluhráč Moses oslavil 16. trefu v sezoně.

Za další tři minuty Sparta opět srovnala zásluhou Krejčíka, který tečoval Miklišovu střelu. O 71 vteřin později Vitouch zblízka dokonal obrat Pražanů. Podobně jako Hrabík a Krejčík zaznamenal pátý gól v ročníku. Necelé dvě minuty před koncem druhé třetiny srovnal dělovkou v přesilovce Cingel. V ročníku dal dvanáctý gól. Kometa sahala po obratu, jenže Flek trefil z dorážky tyčku.

V poslední třetině hrály oba týmy opatrně, v závěru mohl rozhodnout Moses, ale Kovář jeho pokus zastavil. Rozuzlení nepřineslo ani prodloužení. V nájezdech se z domácích hráčů prosadil v úvodu pouze Chlapík, další tři jeho spoluhráči neuspěli. Naopak Brno nezaváhalo ani jednou ze tří pokusů a na Spartě vyhrálo i podruhé v sezoně po říjnovém triumfu 2:0. Pražané na pátý pokus poprvé v ročníku v nájezdech prohráli.

Hlasy trenérů:

Pavel Gross (Sparta): „Gratuluju Brnu k vítězství. Byl to zase krásný zápas s krásnou atmosférou, taková předchuť před play off. Je to výborné, tyto zápasy už dostávají grády. Bylo tam dost soubojů. Dnes padlo hodně gólu, když si vezmeme zápas předtím, tak minule tady padly dva gól, jeden byl do prázdné. V Brně tři góly a pět gólů. Dnes jich bylo víc. Čekali jsme vyrovnanější zápas. Hrály dva dobré týmy, které mají ofenzivní sílu. Nám to dnes nevyšlo v penaltách.“

Jaroslav Modrý (Brno): „Pěkná atmosféra, bojovné utkání. Sparta měla možná víc střel, ale my jsme bojovali. Náš gólman (Dominik Furch) nás podržel v důležitých momentech utkání. Pomohli jsme si přesilovkou a na konci rozhodly penalty. Myslím, že to bylo velice atraktivní utkání, už se to blíží play off. Bylo to moc pěkné s hezkým koncem pro nás.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:55. Hrabík, 20:46. Forman, 33:01. Krejčík, 34:12. D. Vitouch Hosté: 03:30. Flek, 15:46. Moses, 29:56. Pospíšil, 38:11. Cingel, . Flek Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný (A), Mozík, Němeček, Beaudin, Krejčík, Mikliš, Moravčík – Forman, Sobotka, Řepík (C) – Buchtele, Lajunen, Chlapík (A) – Konečný, O. Najman, P. Kousal – Hrabík, D. Vitouch, Kassian. Hosté: Furch (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Moro, Kaňák, Holland, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil (A), Kollár, Kos – Okál, Zbořil, Moses – Vincour, Ekrt, Kohout. Rozhodčí Mrkva, Úlehla – Lhotský, Ondráček Stadion O₂ arena, Praha Návštěva 14 674 diváků

Třinec už má jisté čtvrtfinále

Třinečtí hokejisté porazili ve 46. kole extraligy Litvínov 5:2, vyhráli doma podeváté v řadě a zajistili přímý postup do čtvrtfinále. Obhájce titulu prohrával po první třetině, ale skóre otočil mezi 23. až 44. minutou i díky třemi využitým přesilovým hrám na 5:1. Na obratu se podílel dvěma góly Andrej Nestrašil. Obě branky Vervy vstřelil obránce Kristaps Zile.

Litvínov otevřel skóre už po 71 sekundách hry, když se po vyhraném vhazování prosadil od modré čáry Zile. Hosty gól povzbudil a byl v průběhu první třetiny aktivnější i díky třem přesilovým hrám. V dalších šancích ale neměli přesně seřízenou mušku anebo je vychytal Kacetl. Na opačné straně zahrozil nejvíc Dravecký, který po nezištné přihrávce Hrehorčáka minul odkrytou branku.

V prostřední části zahodil dvě šance v přesilových hrách hostující Hlava. V první situaci si za stavu 1:0 sice položil šikovně Kacetla na led, ale nepřehodil beton. Ve druhém případě mohl po vyrovnání domácích vrátit Litvínovu vedení, ale místo zakončení do poloprázdné branky ještě akci překombinoval.

Třinec tak udělil soupeři lekci z produktivity. Svou první početní výhodu v zápase využil ranou Nestrašila z mezikruží. Za tři minuty otočil skóre Čacho, který tečoval Hrehorčákovu střelu. Oceláři potrestali i druhý prohřešek soupeře v zápase, když Zajíčka překonal po rychlé souhře Nestrašil z pravé strany.

Na začátku třetí třetiny byl domácí Hudáček faulován v gólové šanci a faul potrestal v následné přesilové hře důrazný Daňo. Situaci ještě prověřili rozhodčí u videa kvůli bránění brankáři ve hře, ale gól platil. Dočkal se i Hudáček, který vymetl ve 44. minutě v přečíslení dva na jednoho vzdálenější roh branky. Prohru Litvínova už jen zkorigoval Zile další střelou od modré čáry.

Hlasy trenérů:

Zdeněk Moták (Třinec): „První třetinu jsme měli opravdu špatnou. Brzký gól nás trošičku zabrzdil a měli jsme v ní tři vyloučení, to si nemůžeme dovolit. Hosté mají přesilovky poměrně slušné, to jsme velice hazardovali s dobrým výsledkem. Ve druhé třetině jsme zvedli hru, pomohli jsme si přesilovými hrami a šli jsme do vedení. Celkově jsme si vítězství ve třetí třetině pohlídali a víceméně zasloužili. Ne všechno ale bylo zalité sluncem. Podržel nás i Káca (brankář Kacetl) a pracovali jsme všichni, to je dobrá zpráva.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Měli jsme dobrý nástup do utkání. Nemyslím jen vstřelenou branku, ale v průběhu celé první třetiny jsme hráli velmi dobrý hokej. Bohužel efektivita byla na straně domácích. Nechci dělat generála po bitvě, ale podle mého názoru jsme potřebovali dát gól na 2:0 nebo 3:0. Utkání by se pak vyvíjelo jinak. Domácí byli jednoznačně lepší v produktivitě.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:55. Nestrašil, 25:25. Čacho, 35:22. Nestrašil, 41:30. Daňo, 43:39. L. Hudáček Hosté: 01:12. Zile, 47:07. Zile Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, J. Jeřábek, Polášek – M. Růžička (A), Nestrašil, Voženílek – Kurovský, L. Hudáček, Daňo – Sikora, Vrána (C), M. Roman – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Zajíček (M. Tomek) – D. Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel (A), Czuczman, Šalda – Koblasa, Gut, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Maštalířský – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Rozhodčí Obadal, Ondráček – Lederer, Rampír. Stadion WERK Arena, Třinec Návštěva 5031 diváků

Hradci se ve Varech daří

Hokejisté Hradce Králové vyhráli v 46. kole extraligy v Karlových Varech 3:0 a na ledě Energie uspěli poosmé v řadě. Východočeši vstřelili všechny branky ve druhé třetině, druhé čisté konto v sezoně udržel Lukáš Pařík.

Západočeši v sobotu prohráli s Plzní utkání pod širým nebem u skokanského můstku v Klingenthalu, jejich dnešní souboj s Mountfieldem sledovalo v KV areně jen 2810 diváků.

V úvodu byli mnohem aktivněji hosté, kteří v první třetině vyslali na brankáře Frodla 15 střel. Pařík si připsal jen čtyři zákroky. Gólově se však Východočeši prosadit nedokázali, nejblíže vstřelení branky byli Estephan, Šťastný a Miškář. Z domácích zahrozil jen Rachůnek.

Brankově se herní převaha Hradce naplno projevila až ve druhé části. Ve 22. minutě při přečíslení dvou na jednoho našel Pilař ideálně Lalancetta, který poprvé prostřelil Frodla. O čtyři minuty později Okuliar, prakticky ze stejného místa, zužitkoval přesnou přihrávku Jergla. O třetí gól hostů se v přesilovce postaral Pavelka.

V závěrečné třetině si hosté zkušeně hlídali tříbrankový náskok. Ve 49. minutě byl blízko snížení Beránek, který ale trefil jen tyč. Frodlovi na druhé straně pomohl obránce Dlapa, jenž stihl odehrát puk mířící do branky. Na výhře hostů se nic nezměnilo.

Hlasy trenérů:

Václav Eismann (Karlovy Vary): „Do utkání jsme nastoupili s odstupem ani ne 24 hodin po sobotním Winter Classic (utkání pod širým nebem) a bylo nám jasné, že Hradec zrovna v téhle situaci není pro nás ideálním soupeřem, protože typologie jeho hráčského kádru je uzpůsobená směrem k rychlé hře. Přežili jsme první třetinu a z toho jsme se chtěli odrazit. Bohužel jsme ve druhé třetině utkání ztratili po dvou chybách na útočné modré čáře, kde Hradec šel do přečíslení. Tam si soupeř vzal zápas. Ke cti našim hráčům slouží to, že se snažili ve třetí třetině s tím něco udělat, ale bohužel jsem jim to nepovedlo a soupeř bere body zaslouženě.“

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Pro nás je to cenné vítězství. Moc si ho vážíme, protože v sezoně jsme s Karlovými Vary dvakrát prohráli. Víme, že soupeř má sílu, má dobrý tým, spoustu rychlých hráčů, kteří jsou neustále nebezpeční. O dnešním výsledku rozhodla druhá třetina, kdy se nám podařilo dát tři góly. Třetí třetinu jsme chtěli hrát zodpovědně a nepouštět Vary do nějakých šancí, což si myslím, že se nám až na pár situací podařilo.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 21:33. Lalancette, 25:40. Okuliar, 36:21. Pavelka Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Bartejs, Plutnar, Mikyska, Stříteský, McFadden, Havlín, Dlapa – O. Procházka, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – Hladonik, Jiskra, Kružík – Váňa, Kofroň, Koffer. Hosté: Pařík (Lukáš) – Freibergs, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Kalina, McCormack – Perret, Tamáši, Šťastný – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl (A) – Pilař, Lalancette, Estephan – Jasper, Miškář, Eberle (C) – R. Pavlík. Rozhodčí Šindel, Květoň – Šimánek, Hnát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2810 diváků

Kladenský kolaps, Plzeň dala dva góly při power play

Hokejisté Plzně i díky dvěma gólům při hře bez brankáře otočili zápas 46. kola extraligy v Kladně z 1:3 na 4:3 v prodloužení. Rytíře porazili už potřetí za sebou. Domácí sahali po druhém vítězství za sebou, ale závěr utkání nezvládli i kvůli vyššímu trestu obránce Chrise Marteneta. Dvěma góly zpečetil obrat hostů útočník Adrián Holešinský, třemi body za branku a dvě přihrávky se blýskl obránce Petr Zámorský.

Jako první zahrozili Rytíři po spolupráci mazáků, Smoleňák zpoza branky nabil Klepišovi, jehož střela přeletěla horní tyčku. První šance Západočechů volala po gólu ještě více, Kvasnička projel za modrou čáru a orazítkoval tyčku domácí branky. Žádný útočný festival se nekonal, obě mužstva však v první třetině dostala jednu přesilovku. Zatímco Kladno tu svoji neproměnilo, Plzeň v závěru úvodní části ano. Zámorský si několikrát vyměnil puk se Lvem a puk poslal zpoza kruhu precizně k tyčce.

Druhá třetina byla na šance o dost bohatší. Po gólu volalo, když se dva domácí hráči ocitli sami před brankářem Hlavajem; Smoleňák postrčil kotouč k druhé tyčce, jenže Procházka ho poslal jen do gólmanových betonů. Za hosty zase spálil šanci Šiler z bezprostřední blízkosti. Chvíli poté, co se poprali Veber s plzeňským Indrákem, Rytíři udeřili. Při obrovském závaru Smoleňák nastřelil tyčku a Procházka z úhlu puk dopravil za čáru. Jeho vyrovnávací zásah ještě musel posvětit videorozhodčí.

S velkou energií Kladno vstoupilo i do třetí třetiny, v níž dokonalo obrat ve skóre. V jejím úvodu Hejda trefil svojí ránou Hlavaje do masky a kapitán Smoleňák úspěšně dorážel za záda dezorientovaného brankáře. Bojovný výkon domácích strhl i fanoušky.

Takzvaný kotel, který už dříve vyhlásil protestní ticho kvůli dlouhodobě špatné situaci klubu, spontánně začal Rytíře podporovat. A radostí ještě vybuchnul, když tým trenéra Vejvody za šest vteřin využil přesilovou hru. U tyčky obětavým skokem doklepával Tralmaks střelu Klepiše od modré čáry.

Ani vedení 3:1 domácím nestačilo. V čase 57:49 snížil při hře bez brankáře dorážkou Rekonen, zároveň byl na pět minut a do konce utkání vyloučen kladenský Martenet za krosček. A Plzeň nabídnutou šanci využila, převahu šesti proti čtyřem zužitkoval z další dorážky Holešinský, když zbývala minuta a tři čtvrtě do sirény. V obou případech pálil od modré čáry Zámorský.

Prodloužení začalo Kladno v oslabení, i tak ve skvělé možnosti minul Pytlík. Pak však rozehrávku soupeře vystihl Holešinský, sólo zakončil kličkou do forhendu a zpečetil velký obrat Plzně.

Hlasy trenérů:

Pavel Skrbek (Kladno): „Tohle utkání charakterizuje celou naši sezonu. Neodehráli jsem ho vůbec špatně, chyběly dvě a půl minuty do konce, vedli jsme 3:1. A lidi stáli za námi, fandili. Pak z toho uděláme guláš vlastní nedisciplinovaností, řekl bych hloupostí. Darovali jsme soupeři pětiminutovou přesilovku, to se absolutně nesmí stát, a on v ní dvakrát skóroval. Místo tří bodů máme jeden.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Dostali jsme se do vedení, bohužel ve druhé třetině jsme pohrdli přesilovkami, soupeři jsme dali šanci. Srovnal, ve třetí části odskočil. Za závěr musíme pochválit kluky, že dokázali srovnat, což bylo dané dlouhou přesilovkou. Utkání to nebylo ideální, ale dvou bodů si vážíme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:52. M. Procházka, 43:59. Smoleňák, 55:36. Tralmaks Hosté: 18:18. Zámorský, 57:49. Rekonen, 58:16. Holešinský, 62:05. Holešinský Sestavy Domácí: Bow (Mitens) – Ticháček, Hejda, Slováček, Nemčík, Martenet, Veber – Sideroff, Melka (A), Tralmaks – Smoleňák (C), Klepiš, M. Procházka – Strnad (A), Pytlík, Jarůšek – Vimmer. Hosté: Hlavaj (Houdek) – Malák, Zámorský, Piskáček (A), Bučko, Laakso, Dujsík, Kvasnička – Holešinský, Indrák, Schleiss – Šiler, Mertl, Lev (A) – Pour (C), Benák, Rekonen – Matýs, M. Soukup, Jansa. Rozhodčí Hribik, Mejzlík – Frodl, Hynek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 1637 diváků

Lantoši s Růžičkou přiblížili Bruslaře k záchraně

Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v zápase 46. kola extraligy v Českých Budějovicích 1:0 a poprvé v sezoně porazili Motor. Duel rozhodl v 21. minutě v přesilové hře Róbert Lantoši, čisté konto udržel Jan Růžička.

Domácí byli od úvodu střelecky aktivnější, Růžička ale postupně likvidoval slibné příležitosti Jihočechů. Nepřekonali ho Přikryl ani Štencel. V 9. minutě obránce Kachyňa nápřahem z pravého kruhu poslal kotouč přes hradbu těl za Růžičkova záda, rozhodčí gól neuznali s ohledem na kontakt Valského s Růžičkou v brankovišti. Jejich rozhodnutí nezměnila ani takzvaná trenérská výzva.

Od té chvíle vládla na ledě nervozita a vznikaly potyčky. V oslabení se vyznamenal Hrachovina, jenž bravurně schoval do lapačky kotouč vystřelený Romanem. Při hře pět na pět Skalický zblízka trefil horní tyč. Se zvukem první sirény zůstal na ledě ležet otřesený Hradec a rozhodčí po prozkoumání videa udělili pět trestných minut domácímu Beránkovi.

Bruslaři tak vstoupili do druhé části v početní výhodě a po 22 sekundách se střelecky prosadili. Lantoši využil zakrytého výhledu Hrachoviny a trefil se od modré čáry. Pokračující početní výhodu předčasně ukončil trest Rohdina.

S přibývajícím časem narůstala aktivita budějovického týmu, jehož tlak byl místy drtivý, ale chybělo zakončení. Platilo to při pokusech Gulaše nebo Vráblíka. Oba týmy následně zahrozily po přečísleních dva na jednoho, Růžička a Hrachovina ale byli pozorní.

Hlasy trenérů:

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Rozhodla jedna naše chyba, kdy jsme faulovali a dostali gól v oslabení. Tým šlapal celé utkání, ale něco tomu chybělo, především klid v zakončení. Nebylo to efektivní nejspíše tím, že kluci strašně moc chtěli. Soupeři skvěle zachytal gólman.“

David Havíř (Mladá Boleslav): „Z naší strany to byl zápas o všechno jako v play off. Zpočátku byli domácí víc na puku, ale na šance to bylo stejné. Pomohli jsme si gólem z přesilovky, přesto jsme ve druhé třetině byli hodně pod tlakem. Díky brankáři Růžičkovi jsme zůstali až do konce ve hře o body. Musím také vyzdvihnout ubráněné oslabení.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 20:22. Lantoši Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Doudera, Kachyňa, Pýcha, Hovorka, Štich – Ordoš, Kondelík, Gulaš – M. Beránek, Harris, Kubík – F. Přikryl, Koláček, Valský – Toman, Vopelka, Chlubna. Hosté: J. Růžička (Hora) – Pyrochta, Bernad, Jánošík, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Čech – Skalický, O. Roman, Lantoši – Hradec, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Malát, Stránský – Malínek, Pitule, Závora. Rozhodčí Kika, Vrba – Špůr, Zíka Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6162 diváků

Pardubice si upevnily první místo

Hokejisté Pardubic deklasovali v utkání 46. kola extraligy Liberec 7:1 a upevnili si vedení v tabulce. Na druhou Spartu mají náskok čtyř bodů, navíc odehráli o dva zápasy méně. Rozhodující náskok si dnes Východočeši vypracovali již v první třetině, v níž vstřelili čtyři góly. Dvakrát se v utkání prosadili obránce Ondřej Vála a útočník Robert Říčka.

V pardubické sestavě se po návratu z marodky objevili obránce Čerešňák a kapitán Sedlák. Branku tentokrát hájil Pavlát, v libereckém brankovišti zase začal Král. Po úvodním závaru před Pavlátem se Pardubičtí přesunuli do útočného pásma, přihrávku mezi kruhy dostal obránce Vála a poprvé prostřelil brankáře Krále. Neuběhly ani dvě minuty, když se puk odrazil k libereckému Hawrylukovi a ten z téměř stejné pozice vyrovnal.

Severočeši poté nevyužil přesilovku a vzápětí navíc inkasovali. Za brankou získal Hyka puk a našel Sedláka v ideální pozici, pardubický kapitán svůj návrat na extraligový led ozdobil gólem. Náskok Dynama pak ve 14. minutě vylepšil Vála, který střelou od modré čáry skóroval v utkání již podruhé. Liberec své příležitosti nevyužil ani ve zkrácených přesilovkách. Ještě deset vteřin před koncem třetiny navíc zakončil akci Dynama Kousal a zvýšil na 4:1.

Na startu druhého dějství hosté vyměnili brankáře, když nastoupil Hrenák. Ten měl hned dost práce, nejen během oslabení svého týmu. Liberecký gólman dlouho neinkasoval, až ve 39. minutě využil zaváhání Bílých Tygrů Říčka, který jel sám na Hrenáka a přidal pátý gól Dynama. Zanedlouho kombinovali Poulíček s Mandátem a prvně jmenovaný zakončil akci do odkryté branky.

Ve 45. minutě vyslal Radil přesnou přihrávku na Říčku, který se stal dalším dvougólovým střelcem zápasu. Hosté už se ve zbytku utkání neprosadili, jistý Pavlát neinkasoval ani během liberecké přesilovky. Východočeši před desetitisícovou návštěvou uhájili pohodlný náskok a podruhé v sezoně zdolali Bílé Tygry.

Hlasy trenérů:

Marek Zadina (Pardubice): „Liberec nás na začátku zatlačil a měl šance, při kterých nás podržel brankář. Pak jsme přebrali iniciativu, dali jsme v první třetině čtyři branky. Měli jsme velmi dobrý pohyb a získávali spoustu kotoučů při forčekingu. Bylo na hráčích znát, jak chtějí vyhrát. Těší mě, že jsme v utkání neměli žádný výpadek, všechny třetiny jsme odehráli podobně. Musím ocenit, že hráli celých šedesát minut a plnili to, co jsme si řekli. Kluci byli odměněni tím, že dali sedm branek. Odehráli jsme zápas dobře i v defenzívě, děkuji hráčům do kabiny.“

Filip Pešán (Liberec): „Do zápasu jsme v prvních minutách vstoupili slušně, měli jsme tam tlak. Domácí nám ale postupně začali dávat lekci z produktivity, která vyplývá z jejich hry a časté střelby beků. Hned při první brance jsme neuhráli souboj v rohu, z první střely byl gól. My jsme vyrovnali, ale dobrý forčeking soupeře a síla v osobních soubojích začaly lámat zápas na stranu Pardubic. Domácí přidali další góly, definitivní hřebíček byl asi gól deset vteřin před koncem první třetiny. Ve druhé jsme nehráli úplně zle, ale dostali jsme laciné branky. Soupeř ukázal svou kvalitu, rozhodla jeho produktivita.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:53. Vála, 07:49. Sedlák, 13:44. Vála, 19:51. R. Kousal, 38:23. Říčka, 39:21. Poulíček, 44:08. Říčka Hosté: 03:33. Hawryluk Sestavy Domácí: Pavlát (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Kolář – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Paulovič – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: D. Král (21. Hrenák) – McCoshen, Melancon, Ivan, Budík, Derner, Galvas, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Vlach (A), Kel. Klíma – Pérez, Šír, Zachar. Rozhodčí Jeřábek, Veselý – Bohuněk, Svoboda. Stadion Enteria arena, Pardubice

Vítkovice se dotahují na Olomouc

Hokejisté Vítkovic vyhráli v zápase 46. kola extraligy v Olomouci 2:1 a přiblížili se v tabulce devátým Hanákům na tři body. Navíc odehráli o jeden zápas méně. Zatímco hosté uspěli po dvou porážkách, Olomouc při připsala třetí nezdar za sebou.

Navzdory svižnému tempu hry na začátku utkání byla první šance k vidění až při přesilové hře Vítkovic v osmé minutě. Paradoxně ji však měl olomoucký Knotek, který vystihl nepřesnou rozehrávku hostí a z ideální pozice branku těsně minul. Ze stejným výsledkem pak z podobného místa střílel také Anděl.

Na druhé straně hřiště střílel po křižné přihrávce Jeřábek, jenže také on prostor mezi třemi tyčemi netrefil. První branku utkání tak vstřelil až během další přesilové hry Rihards Bukarts, který dorazil do sítě tvrdou střelu Percyho od modré čáry. Druhou branku mohl přidat v poslední minutě první třetiny Raskob, jenže Konrádovu branku těsně minul.

Hostům však vyšel vstup do druhé třetiny a po 37 odehraných vteřinách zvýšil vítkovické vedení tečovanou střelou z levé strany Barinka. Na konci přesilové hry domácích pak ujel do samostatného úniku Rihards Bukarts, ale Konráda pokusem mezi betony nepřekonal. Snížit mohl v úniku dvou proti jednomu Knotek, který vzal zakončení na sebe a pokusem mezi betony Klimeše nepřekvapil.

Také ve třetí třetině byli hosté aktivnějším týmem a nepouštěli Olomouc do šancí. Sami naopak byli nebezpeční, ale brankář Konrád si s pokusy Zdráhala, Chlána i Peterka poradil. Domácí pak přece jen v 52. minutě snížil, když Klimeše překonal v přesilovce Navrátil.

Stejný hráč měl ještě dvě příležitosti srovnat během závěrečné hry bez brankáře, ale poprvé se Klimeš proti jeho teči včas přesunul a podruhé olomoucký nejproduktivnější hráč z dorážky minul odkrytou branku. Souboj Vítkovic a Olomouce tak poprvé v sezoně skončil v základní hrací době.

Hlasy trenérů:

Jan Tomajko (Olomouc): „Nezačali jsme úplně dobře a po brzké brance ve druhé třetině jsme prohrávali už 0:2. Trošku to s námi zacloumalo. Vítkovice měly první polovinu zápasu lepší reakce, byly všude o krok dříve a my jsme s tím měli problémy. Navíc dnes výborně bránili a těžko jsme se přes ně prosazovali. Náš gól na 1:2 už přišel poměrně pozdě, měli jsme se prosadit dříve, šance jsme na to měli. Sice jsme se ještě snažili srovnat, ale bohužel se nám to nepovedlo. Byli jsme málo pohotoví v útočném pásmu a situace někdy přehrávali. Potom už se to tam uzavře a je těžké se tam dostat. Navíc jsme se vůbec nedostávali ani k dorážkám. Byl to pro nás hodně těžký zápas a bohužel z něj nemáme žádný bod.“

Pavel Trnka (Vítkovice): „Jako první bych chtěl poděkovat hráčům za velkou bojovnost a obětavost v dnešním zápase, odehráli jsme velmi solidní utkání. Dále bych chtěl poděkovat fanouškům obou týmů, protože tu byla výborná kulisa. Samozřejmě díky patří obzvlášť našim fanouškům, že nás přijeli podpořit v tak hojném počtu. Jsem rád, že jsme se jim za to odvděčili plným bodovým ziskem. Zápas jsme odehráli přesně tak, jak bychom se chtěli prezentovat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 51:31. Navrátil Hosté: 17:25. Ri. Bukarts, 20:37. Barinka Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Rutar, Švrček, Černý, Rašner – Kunc, Macuh, Navrátil – Klimek, Nahodil (A), Bambula – Kusko, Knotek (A), Kucsera – Plášek ml., Anděl, Orsava. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (C), Grman, Auvitu (A), Prčík, R. Jeřábek – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal (A) – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – R. Půček, Claireaux, Lednický – Peterek, Chlán, Přibyl. Rozhodčí Šír, Cabák – Axman, Blažek Stadion Zimní stadion Olomouc