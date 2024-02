Parťáci v reprezentaci, co Nestrašil? Moták: Vážím si ho, protože...

Jak vám líbili vaši svěřenci před týdnem v Karlstadu?

„Jasně, že jsem se díval. Oba odvedli práci na vysoké úrovni. Proti Švédům jsem nevěřil vlastním očím, že Růža dal gól. Skvělé, krása, říkal jsem si. Soupeř se prezentoval velice dobře a porazil nás. Proti Švýcarům hráli kluci velice dobře a podle mého názoru splnili to, co od nich trenér reprezentace očekával.“

Neříkáte si, zda není škoda, že je Radim Rulík nevyzkoušel rovnou i s Andrejem Nestrašilem?

„Samozřejmě. Andreje můžete postavit, kde chcete. Já si ho vážím, protože role defenzivního centra, kterou zastává u nás, není vyloženě jeho postem. On je v trojce bránícím hráčem a nehraje se mu tam asi úplně dobře. Ale to, co po něm chceme, plní na maximum. Přitom na první pohled není jeho výtěžek až tak vidět. Třeba co se týká gólů a nahrávek. Body samozřejmě má, nicméně já u něj vidím především dobré čtení hry v obranném pásmu. V Hradci třeba zblokoval ránu, pro mě jako pro trenéra je klíčové, že ho můžu využít kdekoli a jeho přínos je maximální. Tedy do brány ho stavět nebudu…“ (usmívá se)

Pořád se mluví, že s bruslením na tom Nestrašil není ideálně, přitom hrál všude mezi elitou zahraničí včetně NHL. V mých očích to vyrovnává chytrostí. Co vy na to?

„Jasně, že zkušenosti má velké. Hrál v Americe, v Rusku, vede si dobře u nás. Nevím, zda se ještě naskytne možnost ho v sezoně vyzkoušet, ovšem dobrých a kvalitních centrů není nikdy dost.“

Mimochodem, v jakém stavu se vám Růžička s Voženílkem vrátili v Karlstadu? Radim Rulík je logicky využil do čtvrtečního a nedělního utkání, aby toho na ně nebylo příliš. Osvěžil je severský vzduch a tempo hry?

„Úplně si nemyslím, že by se vrátili občerstvení… (usmívá se) Pamatuju na minulou sezonu, v jakém stavu se Vožuch vrátil z jedné akce Euro Hockey Tour, kde odehrál všechna tři utkání. Následujících čtrnáct dnů až tři týdny byl nepoužitelný, bylo toho na něj strašně moc. Jsem rád, že jim Radim dal jen dvě utkání. Zápasy na mezinárodní scéně jsou rychlé, tvrdé, stojí vás to síly. Oba teď přijeli trošičku nalomení, ale připravili jsme pro ně takový program, aby potřebnou energii a sílu neztratili.“

Nebál jste se trochu, zda se vám nevrátí zranění? Zrovna teď, kdy se blíží play off, by to byla rána.

„Samozřejmě trochu ano, protože jde o naše velké opory. Měli jsme i tři slovenské hráče na reprezentaci a všichni se nám vrátili lehce zranění. Museli jsme je dávat dohromady. Důležité bylo, že Růža s Vožuchem dorazili v pořádku a můžou normálně hrát.“

Martin Růžička dosáhl v Hradci na metu 351 ligových gólů, schází mu 18 tref na Václava Nedomanského. Což je ikona, ke které jste, předpokládám, vždy vzhlížel, ne?

„Jasně. Růža je zkrátka rozený střelec, v Hradci to opět potvrdil. Jeho gólový přísun přichází prakticky v každém zápase, což je pro nás důležité. Střelecky vybaveného hráče v týmu strašně moc potřebujete.“

Nejlepší ligoví střelci (čs. liga a extraliga)

474 - Milan Nový

431 - Vladimír Růžička

410 - Viktor Ujčík

403 - Josef Černý

402 - Viktor Hübl

393 - Vincent Lukáč

386 - Petr Ton

385 - Petr Sýkora

369 - Václav Nedomanský

367 - Richard Král

351 - Martin Růžička

347 - Ivan Hlinka

346 - Martin Procházka

Posledních 5 extraligových zápasů

Martin Růžička - 11 (3+8)

Andrej Nestrašil - 9 (2+7)

Daniel Voženílek - 10 (4+6)

