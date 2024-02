Martinec o devadesátkách v Hradci: Vše bylo divoké, sestup jsme obrečeli

Devadesátky jsou dávno pryč. Historky z divokého období ale nenudí nikdy. Hradec plánuje v neděli vzpomínat na 30 let starou sezonu, kdy Stadion postoupil do extraligy a zahrál si rok mezi elitou. Euforie? Extrémní! Ale pak došly peníze a zklamání se dostavilo taky velké. Byl u toho i současný kouč Mountfieldu Tomáš Martinec, tehdy devatenáctiletý útočník. Vybaví si zákaz písně od Kabátů: „Přicházely stížnosti, že nejde, aby se hrál song, kde se zpívá, že je někdo denně vožralej.“

V Hradci skončil trénink. Hlavní trenér Tomáš Martinec se rychle převlékl a přišel vyprávět o době, kdy platil za talentovaného mladého borce a začínal kariéru. Podívat se třicet let zpátky? Na návrat do devadesátých let kývnul. „Kvůli vám jsem musel zkrátit trénink,“ začíná naoko výhružně. Žertoval, nezkracoval nic.

Přidal nejdřív pár fórků, že si na nic nepamatuje. Ale vzpomínek má dost, to ukázal rychle. Až si pomalu připínáte ledvinku, natáhnete rifle nad pupík, zapnete šusťákovku a saháte na kartáč pod nosem. Byla jiná doba. O dost jiná.

„Moje góly za Hradec? Vybavím si ten proti Romanu Turkovi. Než k němu moje pomalá střela došla, on pořád stál. Asi byl překvapený,“ usmívá se. Sezona 1993/94 byla nejdřív pořádnou peckou, znamenala pro Hradec extraligu. Na dlouho poslední. Klub se po ní zhroutil.

Když hodím termín devadesátky, co se vám ve spojení s hokejem vybaví?

„Obdivoval jsem hráče jako Lemieux, Gretzky, Jágr. Hltali jsme je.“

Z teletextu?

„Postupně jsme se k NHL dopracovali. Ale dřív ne, vůbec. Dnes to zní možná zvláštně, ale vzhlíželi jsme hodně k ruským hráčům. Neměli jsme moc možnosti sledovat NHL a Rusáci byli dominantní. Makarov, Larionov, Krutov, Fetisov, Kasatonov hráli úžasně. Jak jsme se dostávali víc k informacím, objevovali jsme Messiera, Gretzkyho, samozřejmě Jaromíra Jágra. Hokej byl jiný, úplně jiný.“

Zkuste říct v čem, když se nebudeme bavit jen o rychlosti.

„Hrálo se všude na tři pětky. A viděli jste, že všichni hokej umí. Jen když jsem začínal, do základny se vybíralo. Dnes přemlouváme pomalu osmileté a desetileté děti, ať přijdou. Když má někdo trochu talent, přetahují si ho kluby, má agenta a od čtrnácti se řeší, jestli půjde do Kanady. Třeba teď jsme smlouvu s Adamem Novotným řešili rok. Je mu šestnáct, a jakmile máte trochu šikovnějšího kluka, působí jak zjevení. Tohle za mě nebylo, všichni uměli všechny sporty. V létě jsme hráli normálně proti fotbalovým týmům.“

Devadesátá léta mám na hokeji spojená taky s pachem cigaret na tribunách. Co vy?

„Jasně, v neděli máme vzpomínkový zápas. A dobře si pamatuju na dobu, jaký tady byl v sezonách 1992/93 a 1993/94 boom. Nejdřív jsme hráli o postup do extraligy, což nám vyšlo. Na tribunách bylo ještě víc než plno. Lidi stáli i