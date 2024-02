Vítkovice zřejmě našly trenéry, rýsují se dvě jména. A kam by mohl Lakatoš?

Překotné věci se dějí ve vítkovickém klubu, jenž v těchto dnech plní hokejové prostředí nevšedními zprávami. Tou hlavní je zatím nevysvětlené vyvedení útočníka Dominika Lakatoše mimo tým. K tomu přichází horká zákulisní zvěst, podle informací iSport.cz se novým koučem Ridery od příštího ročníku má stát David Bruk, přijít by měla i nová česká trenérská kometa... A kam by naopak mohl zamířit Lakatoš?

Vítkovický hokej prožívá turbulentní rok. Po výborné semifinálové sezoně 2022/23 se Ostravané v té nynější trápí. I když sezona není stále ztracená, ba právě naopak. Loni čtvrtý celek se po delších útrapách zdvihl a v předkole vyřazovací fáze může pořádně pozlobit. Což potvrdil nedělním povstáním v Liberci, kdy po dvou třetinách tekl 0:3, aby vyhrál 4:3 v prodloužení.

Stávající trenéři Jiří Veber s Pavlem Trnkou, kteří postupně nahradili skončivšího Miloše Holaně, naučili Vítkovice lépe bránit, navíc s navrátilcem Patrikem Zdráhalem a novicem Marcelem Barinkou vzrostla údernost útoku. Tým se dlouho soužil v podpalubí extraligové tabulky, na vlastní žádost pracoviště opustil Peter Mueller, nic moc optimistického se v Ostravar aréně dlouho nedělo.

Ale to nejhorší už mají za sebou, vyšvihli se na devátou pozici a do play off se můžou spoléhat na klíčové atributy: pevnější defenzivu a ve výborné pohodě chytajícího Lukáše Klimeše, jenž s podporou blokujících kumpánů během 12 únorových dnů vychytal tři čistá konta.

Vzhledem k těžkostem v sezoně už se dopředu pracuje na změně trenérského velení. Ačkoli Veber s Trnkou odvádějí slušnou práci, není extra velkým tajemstvím, že vedení Ridery dlouhodobě usilovalo o jasného hlavního kouče. Poté, co nevyšly námluvy s Viktorem