Ondrušek zatloukl Klímu: Jsem klidný člověk, ale... Olomouc probral rachot

Rafani z Olomouce si znovu plní svoje. Bez většího stresu protančili do předkola play off. Pár vlnovek jejich sezona zažila, ale celkově jsou v suchu. I když na startu se znovu opakovala klasika: tenhle ročník to už nedají. Teď už fakt ne, minimálně přijde velká honička, aby se do dvanáctky nacpali. „Jo, užíváme si to,“ přikývl kapitán Jiří Ondrušek, že dost prognóz se svým týmem staví na hlavu. Už zase.

„Ale koncem srpna asi zase budeme pro každého na baráž, takže jsme připravení. Tím lépe pro nás, že to takhle každý rok je a ostatní nás podcení,“ usmál se. „Nám je to asi celkem jedno,“ dodal.

V Hradci zastavili jeho parťáci sérii porážek s obry. Olomouc padla se Spartou, Třincem, Kometou i Vítkovicemi, které jsou momentálně tak horké, že by zapálily i azbestovou podložku. „Věděli jsme, že šlo o těžké soupeře, na druhou stranu s nimi chyby vyniknou. Takže jsme si něco ukazovali na videu. Při porážkách klesá sebedůvěra, je super, že teď máme tři body z Hradce,“ radoval se útočník Pavel Musil. Do sestavy se poprvé od října vrátil Aron Chmielewski.

Výhra se rodila zajímavě. Nejdřív Mountfield přednášel o hokeji, kraloval. Ale z první třetiny vytřískal jen náskok 1:0. Za necelé dvě minuty po příchodu z kabin dotáhli Hanáci otočku a náskok nepustili. Domácímu celku tak zhořkl výjimečný den, kdy na počest extraligového ročníku 1993/94 nastoupili ve speciálních retro dresech.

„Před zápasem se hrálo vzpomínkové utkání, samé krásné akce, moc povedené. Jen my jsme do zápasu vstoupili v podobném duchu, taky jsme chtěli hrát exhibici,“ štvalo hradeckého trenéra Tomáše Martince. „Mysleli jsme si, že budeme rozdávat radost, jen jsme se bohužel nedrželi principů naší hry, kterými jsou pracovitost, urputnost v osobních soubojích a soudržnost. Tady nás Olomouc předčila,“ přidal Martinec.

Ondrušek přiblížil olomouckou změnu: „Díky Kubovi Sedláčkovi jsme prohrávali jen o jeden gól, pak byl trochu rachot v šatně.“ Rachot se přenesl i na led do té míry, že se jeho banda výrazně zlepšila a olomoucký kapitán se taky činil.

Jeden z nejnepříjemnějších beků extraligy se porval s Kevinem Klímou. Spustil kladiva v takovém tempu, že soka zatloukl do ledu jak hřebíky. „Trochu mě vytočilo, že na mě dojížděl hokejkou do obličeje. Naštěstí jsem si tam stihl dát ruce, jinak by mi rozpáral asi všechny zuby. Ale vyříkali jsme si to,“ popsal svoji „domluvu“.

Ale pak s Klímou všechno opravdu probrali. Důvodem, proč na něho hradecký útočník startoval, byla předchozí vysoká hůl. Ondrušek trefil Olivera Okuliara, parťák se vyrazil mstít. „Ale i potom v klidu jsme to rozebrali. Myslel si, že jsem dal tomu hráči loktem, ale byla to nechtěná vysoká hůl. Všechno v pohodě,“ uzavřel olomoucký lídr svoji pěstní vložku.

Naštvat ho ale nechcete. Klíma je sice menší, ovšem zarazilo, jak krátký proces s ním provedl. „Moc se ale neperu, mám svůj věk. Už jsem klidný člověk,“ usmál se Ondrušek.

„Kdybych se nemusel bránit, tak bych se taky nebil. Vyklouznout z toho nešlo, Kevin Klíma na mě jel, nezbývalo, než se do toho pustit,“ přidal. Každopádně se vyplatí ho do tance nezvat. Olomoucký patriot je i v sedmatřiceti tvrdý jak skála. K tomu dal i jeden gól. Chyběla nahrávka a končil by s hattrickem Gordieho Howea.