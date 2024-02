Smoleňák: 45 dní pauzy vymyslel mág. Jarda nejarda, baráž musíme ukopat

Třetí extraligová sezona po sobě dopadne pro Rytíře stejně. Účast v extralize budou muset obhajovat v prolínací soutěži s vítězem první ligy. „Jsem v téhle situaci poprvé, kluci to zažili už loni,“ pravil kladenský kapitán. „Určitě to není nic jednoduchého, ale do té situace jsme se dostali jen my, nikdo jiný. Můžeme být nasraní jen na sebe, na to co předvádíme na ledě. Na to, že jsme hráli tak žalostně, že jsme se tam dostali,“ pokračoval.

Konec základní části a baráže přitom dělí letos rekordně dlouhá prodleva, než doběhne play off druhé nejvyšší soutěže. Až pak bude známo, kdo vyzve Rytíře v duelech o účast v extralize. Její potřetí v řadě poslední celek ovšem bude na další zápas čekat 45 dní. „Za mě je to totální pí**vina, vůbec nevím, kdo to vymyslel, ať se na mě nikdo nezlobí. Někdo od stolu to takhle rozhodl a bude se muset čekat, to je za mě totální nonsens. Samozřejmě, musíme si to vyžrat. Bereme to, jak to je nařízené, ale určitě to nedává smysl nikomu,“ divil se Smoleňák.

V předchozích šesti sezonách hrál s Hradcem Králové play off, loni došel s Mountfieldem až do finále. Českou baráž zažil před třinácti lety na hostování ze Sparty právě v Kladně. Bojoval v ní ještě ve Švédsku. „Tam se hraje hned a je to válka. Tenhle model neznám. Nevím, jak se na to trénuje. Opakuju, kdo to vymyslel, je mág. Budeme muset udělat všechno, abychom byli připravení. Jsem Kladeňák, vyrostl jsem tady, je to moje město. A vůbec si nedokážu představit nic jiného, než úspěch. Jestli chceme, aby se Kladno nějak zvedlo a dostali jsme fanoušky zpátky, tak kdybychom měli hrát na pět lidí, kteří si nechají rozbít držky, musíme to prostě odehrát. A je mi upřímně jedno, kdo nastoupí. Alfa a omega je, abychom se jako Rytíři zachránili,“ prohlásil.

Do konce základní části zbývají čtyři utkání. O dalším osudu Kladna je rozhodnuto. Ale zbytek nechce jen odjezdit. „Musíme se furt snažit získat jakýkoli bod, což by bylo povzbuzení do čtyřicetidenní šichty, co nás čeká. Všichni hrajeme za Rytíře, zároveň každý má své jméno na zádech. Každý by se měl zamyslet, jakou reklamu a parádu dělá svému jménu. Jediné, jak se můžeme posunout, je, když se každý konečně podívá do zrcadla a řekne si, co denně přináší na stůl celou sezonu. Neříkám, že v baráži by si měl někdo honit triko, to ani náhodou, vůbec. Ale tyhle čtyři zápasy ukážou, kdo jak to myslí vážně a kdo jak bude bojovat za logo vepředu,“ horlil Smoleňák.

Po návratu ze slávy v Pittsburghu sledoval utkání i Jaromír Jágr. Díval se z lóže, po skončení zápasu přišel do kabiny. Nedá se vyloučit, že za Kladno ještě naskočí. „Dlouho jsme se po zápase bavili, ale vůbec netuším, jestli bude hrát. My se musíme dát do kupy tak, aby kluci, kteří na tom nejsou momentálně zdravotně dobře, byli ready. Abychom měli co největší soupisku a možnost vymyslet nějak sestavu na první zápas baráže. Samozřejmě, když je Jarda na ledě, je to velká vzpruha. I mimo led. Ale nechal bych to čistě na něm. Jak jsem říkal: Jarda nejarda, Smoleňák nesmoleňák, pro mě je důležité, abychom to tady ukopali. Ať to klidně hraje pět lidí,“ uzavřel.

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE