Účastníci zájezdu z Třince. Je to o našem přístupu, štve kapitána Vránu

Šetří energii na play off? Unavili se parádní sadou sedmi výher v řadě a jistým třetím flekem v tabulce? Co se zrovna teď děje s Třincem? U mistrů zkrátka čekáte vysokou úroveň hry po celou dobu a logicky vám přijde divné, pokud schytají bůra od posledního Kladna (2:5) a hned na to nudí v Českých Budějovicích. Náruživý Motor v úterním 50. extraligovém kole přejel málo hladové Oceláře 5:2. Poražení zakončili třídílný trip po Čechách slabě. „Náš výkon byl opět nedostačující,“ vadí kapitánovi Ocelářů Petru Vránovi.

Mohlo mít určitý dopad na výkon, že jste se o disciplinární absenci Daniela Voženílka a Adama Smithe dozvěděli v den utkání?

„S takovými situacemi se musíme vyrovnat. Dan je hráčem první lajny, velice produktivním a je velkou součástkou našeho týmu. Bohužel, situace byla taková, jaká byla a není to omluva za hru, kterou jsme předváděli a která vedla k tomuto výsledku.“

V prvním dějství jste měli tři střely na branku, ve druhém čtyři…

„Náš tlak do brány nebyl dostačující, ale to už se dělo i předtím na Kladně, ve Varech jsme taky měli snad jen jednu střelu. Nemá to nyní takovou lehkost a přímočarost do brány. Některé situace možná řešíme zbytečně složitě. Někdy je potřeba víc střel, aby se vytvořil tlak a pak i štěstí vám jde víc naproti.“

Bylo na ledě znát, že Budějovice se perou o čtyřku, zatímco vy máte třetí místo jisté?

„Nevím, jak to mají Budějovice, ale z naší strany, i když máme nějakou pozici v tabulce, tak výkon nebyl adekvátní. Můžeme si říkat, co chceme, Budějovice nás dneska přehrály, měli jsme hodně vyloučených a vytvořených chyb. Blíží se play off, dva takové zápasy po sobě bychom si neměli dovolit.“

Vybíráte si slabší chvilku před play off?

„Čekají nás ještě dva velice těžké zápasy, máme Pardubice a Brno. Slabší chvilka? Možná ano, ale jak říkám, je to o nás, o našem přístupu. Bohužel, v obou zápasech neměl náš výkon potřebnou kvalitu.“

Vyhráli jste sedmkrát v řadě, teď přišly dva slabé zápasy. Neříkáte si bacha na to, aby vám to teď zrovna někam neuteklo?

„Jasně, že mančaft, který má svou kvalitu, nechce prohrát dva zápasy v řadě. Prohry přijdou, ale vždycky je otázkou, jak ta prohra vypadá. Stává se, že prohrajete, ale necháte tam všechno. Druhý tým vás buď přehraje, anebo má štěstí. Naše poslední dva zápasy jsme prohráli bez předvedené kvality, nebyly dobré. Máme teď cestu domů, musíme trošku zregenerovat a připravit se na poslední dvě utkání.“

Má cenu se v tom teď hodně šťourat a babrat?

„Samozřejmě, že si musíme ty věci říct a podívat se na to, co jsme dělali špatně. Věřím tomu, že v šatně je dostatek zkušených hráčů, kteří vědí, co výkon potřebuje a jak na to zareagovat.“

Berete to i tak, že každý celek má nárok na slabší chvilku?

„Nárok... Jestli jsme měli slabší chvilku, nebo ne, to nikoho nezajímá. Musíme se z toho co nejrychleji poučit a eliminovat věci, které momentálně děláme špatně nebo nám nevychází. A připravit se, protože play off se blíží a v něm si podobné věci nebudeme moci dovolit.“

Nemáte coby čtyřnásobní šampioni občas problémy s motivací v základní fázi? Obyčejný fanda si přece řekne, že máte nahráno a vaší doménou je play off.

„Věřím, že tohle si nikdo nedovolí. Aby si řekl, že nemá motivaci. Nevidím vůbec důvod, proč by tomu tak mělo být. Proč by neměl mít motivaci a postrádat důvod šlapat naplno. Máme ještě dva zápasy a play off se blíží.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:32. F. Přikryl, 18:12. Pýcha, 26:14. Ordoš, 37:11. Gulaš, 54:43. Ordoš Hosté: 53:45. Daňo, 57:15. Vrána Sestavy Domácí: Strmeň (Hrachovina) – Hovorka, Gulaši, Kachyňa, Doudera (A), Pýcha, Štencel, Štich – Gulaš (C), Kondelík, Ordoš – F. Přikryl, Harris, M. Beránek – Valský, Pech (A), Kubík – Vopelka, Koláček, Toman. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Polášek, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, J. Jeřábek, Mrtka – M. Růžička (A), Nestrašil, Daňo – Hrehorčák, Vrána (C), M. Roman – Kurovský, Čacho, L. Hudáček – Spěváček, Dravecký (A). Rozhodčí Úlehla, Šindel – Hynek, Špůr Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5883 diváků