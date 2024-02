Pardubice ovládly základní část. Obrat Tygrů a prohra Komety v boji o TOP 4

Vítkovice znovu vynulovaly Brno

Vítkovice zdolaly Brno 2:0 a derou se do horní osmičky tabulky. O vítězství nad Kometou se v závěrečné části postaral dvěma góly lotyšský útočník Rihards Bukarts. Ostravané zvítězili popáté v řadě a brankář Lukáš Klimeš si během týdne proti Brnu připsal druhou nulu, celkově svou sedmou v sezoně.

Vítkovice do zápasu nastoupily v retro dresech připomínajících 100 let od založení takzvané Velké Ostravy, základů města v jeho dnešní podobě, ale v první části musely čelit spíše nájezdům soupeře, který si chtěl vylepšit reputaci za týden starou porážku 0:4. Po zahajovací desetiminutovce přišly první příležitosti Komety: Kohoutův průnik ze strany zlikvidoval Klimeš a vítkovický gólman si poradil i se šancí Fleka, který po Grmanově chybě neproměnil sólo na brankáře.

Do druhé části vstoupili aktivněji Ostravané, ale ve 24. minutě jim znovu pláchl Flek; i jeho druhý únik zakončený bekhendovým blafákem však zlikvidoval Klimeš. Vítkovičtí pak přebírali otěže do svých rukou a více ohrožovali Furcha, který ve 28. minutě zmařil gólovou příležitost Kriegera.

Bitva o první gól se protáhla až do posledního dějství a 49. minuty. Nakonec ho s velkým štěstím vstřelil domácí Rihards Bukarts, jehož přihrávku z křídla před branku si brněnský bek Holland srazil bruslí do vlastní branky.

Vyrovnat mohl Cingel, ale Klimeš jeho pokus chytil. Naopak ještě více mohl Kometu srazit Fridrich, který v oslabení vystihl nepřesnou přihrávku soupeře, ale po dlouhém sólu Furcha střelou nahoru nepřekonal.

Brno mělo ještě jednu stoprocentní možnost. V 58. minutě zůstal zčistajasna za vítkovickou obranou Flek, ale i ve svém třetím sólu na Klimeše selhal a přestřelil. Rihards Bukarts pak 40 sekund před koncem do prázdné branky pojistil výhru domácích.

Hlasy trenérů:

Pavel Trnka (Vítkovice): „Byl to play off hokej, zápas o trpělivosti. Nám se podařilo vstřelit gól. Ač se štěstím, tak byl pro nás důležitý. Nakonec jsme to byli my, kteří to strhli na svou stranu. Hráčům v kabině jsem poděkoval. Je vidět, že ta atmosféra je teď lepší a hlavy jsou nahoře.“

Jaroslav Modrý (Brno): „Pěkné utkání, mělo to všechno. Vytvořili jsme si šance, ale ta produktivita... Gól jsme dali, ale do špatné sítě a to rozhodlo utkání. Jinak to utkání opravdu mělo vše a bylo tam dost dobrých věcí. Bohužel jsme ve 120 minutách Vítkovicím nedali gól. Musíme přijít na nějaký recept, v tom se musíme zlepšit. Ale pořád máme (první) čtyřku ve svých rukách, takže se pořádně připravíme na poslední dva zápasy a věřím, že to zvládneme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 48:57. Ri. Bukarts, 59:20. Ri. Bukarts Hosté: Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (C), Grman, Auvitu (A), R. Jeřábek, Stehlík – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal (A) – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – R. Půček, Claireaux, Lednický – Peterek, Chlán, Přibyl. Hosté: Furch (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Holland, Kaňák, Moro, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko (A), Kos – Kohout, Zbořil, Moses – Vincour, Ekrt, Kollár. Rozhodčí R. Šír, R. Mrkva – L. Rampír, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 5 748 diváků

České Budějovice - Třinec

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:32. F. Přikryl, 18:12. Pýcha, 26:14. Ordoš, 37:11. Gulaš, 54:43. Ordoš Hosté: 53:45. Daňo, 57:15. Vrána Sestavy Domácí: Strmeň (Hrachovina) – Hovorka, Gulaši, Kachyňa, Doudera (A), Pýcha, Štencel, Štich – Gulaš (C), Kondelík, Ordoš – F. Přikryl, Harris, M. Beránek – Valský, Pech (A), Kubík – Vopelka, Koláček, Toman. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Polášek, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, J. Jeřábek, Mrtka – M. Růžička (A), Nestrašil, Daňo – Hrehorčák, Vrána (C), M. Roman – Kurovský, Čacho, L. Hudáček – Spěváček, Dravecký (A). Rozhodčí Úlehla, Šindel – Hynek, Špůr Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5883 diváků

Boleslav živí naději na předkolo play off

Mladá Boleslav vyhrála na ledě Plzně 5:3 a stále živí teoretickou naději na postup do předkola play off. Hosté díky povedené úvodní třetině získali dvoubrankový náskok, jenže domácí stačili do druhé přestávky vyrovnat. Třetí tříbodovou výhru z posledních čtyř utkání zajistily Středočechům dvě slepené branky ve třetí části. Dva góly Bruslařů zaznamenal Pavol Skalický a tři asistence si připsal Róbert Lantoši. Indiáni neukončili výsledkovou mizérii, prohráli jedenáctý z posledních 14 zápasů, nebodovali potřetí za sebou.

Po vlažném úvodu se ujali vedení hosté v sedmé minutě, kdy vyloučení Soukupa potrestal přesnou ranou bez přípravy z levého kruhu Skalický. Další šance hostů zastavil plzeňský gólman Hlavaj. Domácí se probudili až díky přesilové hře, jenže ve 14. minutě nekrytý Pour v dobré pozici pálil mimo. O tři minuty později naopak udeřilo na druhé straně, když Lantoši po elegantním průniku do útočného pásma přihrál volnému Romanovi, jenž rychlou střelou zvýšil na 2:0. Bruslaři navíc v závěru třetiny nezužitkovali další početní výhodu.

Do prostřední části vstoupili Indiáni o poznání aktivněji a po nedisciplinovanosti Skalického snížil během přesilovky ve 23. minutě Pour ranou bez přípravy na 1:2. Za chvíli po zaváhání Järvinena při rozehrávce musel gólovou příležitost na brankovišti osamoceného Mertla zlikvidovat Růžička.

Gólman hostů svůj tým při pokračujícím náporu soupeře podržel i proti bekhendové šanci Benáka. Po polovině utkání se zaskvěl i Hlavaj, který při přesilovce Bruslařů reflexivně vyrazil tvrdou střelu Pavlíka. Ve 34. minutě už se domácí radovali z vyrovnání, když Rekonen z levé strany švihem přes obránce upravil na 2:2. Dokonat obrat mohl do pauzy Straka, ale dorážkou netrefil odkrytou branku.

Závěrečnou dvacetiminutovku sice zahájili aktivněji znovu domácí, ale hosté hrozili z brejků a ve 49. minutě po jednom z nich pohotovou dorážkou Krivošíkovy střely vrátil Bruslařům vedení premiérovou trefou v extralize Gardoň.

Jen o 64 sekund později navíc po ideální přihrávce Romana zvýšil Lintuniemi na 4:2 pro hosty. Indiánům dal naději faul Järvinena, který potrestal v 55. minutě ranou od modré čáry Zámorský. Poté už si však Mladoboleslavští náskok pohlídali a při plzeňské power play uzavřel skóre na konečných 5:3 Skalický.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:05. Pour, 33:14. Rekonen, 54:22. Zámorský Hosté: 06:34. Skalický, 16:03. O. Roman, 48:03. Gardoň, 49:07. Lintuniemi, 58:44. Skalický Sestavy Domácí: Hlavaj (Klouček) – Malák, Zámorský (A), Kvasnička, Dujsík, Laakso, Bučko – Holešinský, Indrák, Schleiss (C) – Pour, Mertl, Rekonen – Straka, Benák, Matýs – Jansa, M. Soukup, Šiler. Hosté: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Bernad, Čech, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Štibingr – Skalický (C), O. Roman, Lantoši (A) – Gardoň, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Hradec, Stránský – Malínek, Závora, Zvagulis. Rozhodčí Jeřábek, Květoň – Brejcha, Gerát Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3157 diváků

Pardubice získaly Pohár Jaroslava Pouzara

Pardubice obhájily prvenství v základní části extraligy a získaly podruhé Pohár Jaroslava Pouzara. Rozhodly o tom v dnešním utkání výhrou nad Karlovými Vary 6:2, na niž dosáhly i přesto, že inkasovaly jako první a ještě po úvodní třetině prohrávaly 1:2. Dva góly domácích dal útočník Tomáš Hyka. Hosté vyšli naprázdno pošesté za sebou a na třináctou Mladou Boleslav mají k dobru už jen čtyři body.

Zatímco loni triumfovalo Dynamo se ziskem 108 bodů, nyní jich mají svěřenci kouče Marka Zadiny po sedmé výhře za sebou již 117 a druhá Sparta už je nemůže v závěrečných dvou kolech přeskočit.

Základní část vyhráli Pardubičtí celkově posedmé v historii - v československé lize to bylo v sezonách 1972/73, 1986/87 a 1988/89 a v české extralize také v ročnících 2002/03 a 2003/04.

Zápas 50. kola doprovodila akce domácího klubu s názvem Dynamický den, hráči Pardubic nastoupili ve speciálních dresech v modré barvě. Domácí prohrávali, když v páté minutě se zpoza branky dostal puk k Hladonikovi, jehož pohotová střela z kruhu propadla za záda brankáře Pavláta.

Aktivní Dynamo vyrovnalo v 10. minutě, když nejprve neuspěl před Habalem Sedlák, puk si však vzápětí vzal Hyka a po individuálním průniku srovnal stav na 1:1. I hosté se dostávali do šancí. V jedné z nich našel Černoch Hladonika, jenže Pavlát se stihl rychle přesunout a překazil radost Energie. I přesto Západočeši první třetinu vyhráli - v její závěrečné minutě zamířil Beránek přesně z prostoru mezi kruhy.

Pardubičtí opět srovnali na začátku druhého dějství, kdy Kousal dostal přihrávku do jízdy od Zohorny a procpal puk do karlovarské sítě. Hosté pak hráli první přesilovku zápasu, kterou nevyužili. Početní výhodu si vyzkoušeli i hokejisté Dynama, půl minuty hráli i v pěti proti třem. Když už byli hosté ve čtyřech, prosadil se v závěru přesilovky Mandát. Vydařenou třetinu Dynama pak uzavřel Hyka, který se ve 40. minutě uvedl svým druhým gólem v utkání.

Ještě lepší stav pro Pardubice zařídil Sedlák po 17 sekundách třetí třetiny, když po přihrávce Pánika zblízka nasměroval puk do branky. Potom se domácí museli především bránit, protože Energie hrála tři přesilové hry za sebou. Jenže v té poslední inkasovala, když se po individuální akci v oslabení prosadil Paulovič. Východočeši tak oslavili další vítězství, za posledních sedm vystoupení ztratili jen bod.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:37. Hyka, 21:49. R. Kousal, 34:54. Mandát, 39:13. Hyka, 40:17. Sedlák, 48:35. Paulovič Hosté: 04:21. Hladonik, 19:22. O. Beránek Sestavy Domácí: Pavlát (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář, Koudelka – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Paulovič – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: Habal (Frodl) – Mikyska, Bartejs, McFadden, Stříteský, Huttula, Plutnar, Havlín – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek (A) – Koffer, Jiskra, Čihař – Redlich, Kofroň, O. Procházka. Rozhodčí Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9391 diváků

Poslední Kladno znovu vyhrálo

Poslední Kladno porazilo doma Litvínov 2:0 a vyhrálo jako jistý účastník baráže o udržení třetí z posledních pěti zápasů. Obě branky dali v přesilových hrách obránce Jiří Ticháček a kapitán Radek Smoleňák. Lotyšský gólman Mareks Mitens udržel poprvé v české extralize čisté konto. Rytíři potvrdili, že se jim proti Litvínovu daří, a vyhráli osmý z uplynulých deseti vzájemných soubojů.

Domácí nastoupili ve speciálních růžových dresech s usměvavým Rytířem. Trikoty půjdou do dražby a výtěžek z ní, ze sbírky i prodeje z šál, minidresů, náramků nebo podepsaných puků poputuje spolu s příspěvkem klubu 100.000 korun na nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa. Jaromír Jágr, který do zápasu nezasáhl, vyjel ve svém dresu alespoň na rozbruslení.

Kladno se v úvodu ubránilo při Strnadově vyloučení a v první velké šanci se ocitl v 5. minutě domácí Tralmaks, ale Tomka nepřekonal. Na druhé straně vzápětí neuspěl před Mitensem s bekhendovým zakončením Ondřej Kaše. Hosté byli střelecky aktivnější, ale kladenského gólmana nepřekonal ani Kirk. Tomek musel řešit Ticháčkův pokus. Na přelomu první a druhé části se hosté ubránili při vyloučení Davida Kašeho.

V úvodu druhé části měl po přihrávce Davida Kašeho šanci Hlava, ale Mitens zasáhl levým betonem. Ve 24. minutě se radovalo z vedení Kladno. Po sedmi sekundách potrestal vyloučení za příliš mnoho hráčů na ledě střelou od modré čáry Ticháček. Polepšil si na 43 bodů (13+20) z 50 zápasů a vyrovnal klubový rekord obránce v samostatné české lize, který držel ze sezony 2019/20 Brady Austin (18+25 z 52 utkání).

Při Czuczmanově trestu už hosté odolali. Možnosti na vyrovnání měli Ondřej Kaše i David Kaše. Zvýšit náskok Rytířů mohl po objetí branky kapitán Smoleňák, ale u levé tyče Tomka nepřekonal. Další příležitosti Kladna měl po Frolíkově akci Veber a těsně před druhou pauzou Strnad.

V úvodu třetí třetiny neuspěl ani z dorážky Sideroff. Litvínov se snažil tlačit za vyrovnáním, ale do šancí Severočechy domácí nepouštěli. Odolali i při Sideroffově vyloučení a po návratu z trestné lavice se hned právě kanadský útočník po Frolíkově přihrávce dostal do šance, ale Tomek zasáhl.

K vyrovnání nevedl ani další litvínovský tlak. V 56. minutě po Frolíkově pasu ztroskotal na Tomkovi Strnad. V 58. minutě při Hlavově vyloučení usměrnil Tralmaksův pokus za Tomka Smoleňák a pojistil výhru. Při závěrečné power play ještě trefil tyč prázdné branky Frolík.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:59. Ticháček, 57:42. Smoleňák Hosté: Sestavy Domácí: Mitens (Bow) – Slováček, Nemčík, Veber, Martenet, Ticháček, Trojna – Smoleňák (C), Klepiš, Tralmaks – Strnad (A), Melka (A), M. Procházka – Sideroff, Pytlík, Kusý – Frolík, Jarůšek, Bláha. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Baránek, D. Zeman, Zile, Jaks, Czuczman, Demel – Kudrna, Sukeľ (C), Koblasa – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Šalda, Kirk, Abdul – Zygmunt, Jurčík, Havelka – Gut. Rozhodčí Veselý, Pilný – Lhotský, Klouček Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2725 diváků

Olomouc - Liberec

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:23. Orsava, 21:51. Orsava Hosté: 30:22. Rychlovský, 38:03. Vlach, 42:56. Rychlovský, 52:23. Rychlovský, 56:37. Bulíř Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Rutar, Rašner, Škůrek, Mareš – Kunc, Nahodil (A), Navrátil – Káňa, Anděl, Bambula – Klimek, P. Musil, Orsava – Chmielewski, Knotek (A), Kucsera. Hosté: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Galvas – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Kel. Klíma – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Vlach, Šír, Zachar. Rozhodčí Kika, Vrba – Hlavatý, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc

Kousal dvěma góly řídil výhru Sparty

Sparta porazila Hradec Králové 4:1 a bodovala v devátém utkání v řadě. Osm zápasů v této sérii vyhrála. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel útočník Pavel Kousal. Východočeši prohráli potřetí za sebou a v tabulce jsou devátí. Sparta skončí po základní části druhá.

Domácí nastoupili bez svého nejproduktivnějšího hráče Chlapíka i nemocného trenéra Grosse a v úvodu čelili aktivitě Mountfieldu. Hosté ale nedokázali překonat brankáře Kořenáře a v 6. minutě prohrávali, protože Kousal prostřelil Laurikainena. Finský gólman dostal v hradecké sestavě šanci poprvé od začátku února.

Oba týmy si potom vyzkoušely hru v početní výhodě, se kterou ale naložily bídně, při dvou přesilovkách Sparty si Laurikainen nepřipsal ani jeden zákrok. Východočeši byli výrazně střelecky aktivnější, vyrovnat se jim ale podařilo až ve 24. minutě, kdy Perret přihrávkou zpoza branky připravil gól pro Tamášiho.

Až inkasovaný gól Pražany probudil a začali také útočit. Ve 28. minutě se dostali zpět do vedení, poté co Buchtele pohotově dorazil vlastní střelu. Při Irvingově vyloučení se domácí dokonce dvakrát dostali do přečíslení dva na jednoho, skórovat ale nedokázali.

Stav se opět změnil až v závěru druhé třetiny. Nejprve Kořenář zlikvidoval šanci Jaspera a vzápětí se trefil na druhé straně Harper. Laurikainen sice zlikvidoval velkou příležitost Lajunena, proti dorážce kanadského útočníka byl ale bezmocný.

Hosté se snažili duel zdramatizovat, ve 44. minutě ale mohl Spartu přiblížit výhře Najman, jenže trefil jen tyč. Při Kousalově zakončení v přesilové hře poté předvedl Laurikainen pohotovou lapačkou zákrok večera. Spartu to ale mrzet nemuselo. Hradečtí se v 57. minutě odhodlali k power play, místo snížení ale počtvrté inkasovali. Podruhé se trefil Kousal.

Hlasy trenérů:

Miloslav Hořava (Sparta): „V první polovině utkání byl Hradec lepší, nám pomohl výborný výkon gólmana. Soupeř ale měl více šancí. Ve druhé polovině druhé třetiny jsme se zlepšili, dali jsme nějaké góly a jsme rádi, že jsme zápas vyhráli.“

Tomáš Hamara (Hradec Králové): „Sparta ukázala svoje kvality. Myslím si, že my jsme trošku prováhali přesilovky, kdy jsme mohli získat trošičku navrch a dostat Spartu pod tlak. To se nám nepodařilo. Poslední zápasy s tím trošku bojujeme. Sparta pak, jakmile měla šanci, tak ji proměnila. A druhá věc je, že nás přehrávali. Byli silnější v soubojích a tím získali převahu. Díky gólmanovi, který nás chvilku podržel, jsme hráli až do poslední třetiny, do posledních minut. Zkusili jsme power play, ale když nechceme jít do brány, ale hrajeme okolo, jako jsme hráli v celém zápase, tak toho Sparta využila a dala čtvrtý gól.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:30. P. Kousal, 27:39. Buchtele, 39:12. Harper, 58:29. P. Kousal Hosté: 23:58. Tamáši Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Beaudin, Irving, Kempný (A), Moravčík, Krejčík, Mikliš, Mozík – Forman (A), Sobotka, Řepík (C) – D. Vitouch, Horák, Hrabík – Buchtele, O. Najman, P. Kousal – Harper, Lajunen, Kassian. Hosté: Laurikainen (Lukáš) – Freibergs, Blain (A), Pavelka, Pláněk, McCormack, Marcel – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl (A) – Eberle (C), Estephan, Šťastný – R. Pavlík, Miškář, Zámečník – Pilař. Rozhodčí Sýkora, Jaroš – Frodl, Šimánek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 14 672 diváků