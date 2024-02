Unikátní data z extraligy všem! Karty hráčů ukazují, jak dobří opravdu jsou

Je to další pohled, jak sledovat hokej. Kolem NHL už hráčské karty fungují několik let, například pro server The Athletic je vyvinul analytik Dom Luszczyszyn. Můžete je vnímat jako vylepšené hokejové kartičky, které se dají kupovat v obchodě. Jejich výhodou je, že nejsou statické, nepopisují jen minulou sezonu. Dynamicky reagují na vývoj, co hokejista na ledě předvádí. Data v nich se postupně mění.

Teď si nově můžete prohlížet i hráče a gólmany v extralize. Zápasy a body? Jasně, klasika nesmí chybět. Ale hráčské karty iSport.cz obsahují i další hodnoty, které vycházejí z analytických dat. Aby všechno bylo co nejpřehlednější, výsledkem je vždycky jedno hlavní číslo za konkrétní herní oblast.

Díky tomu vidíte, jak se konkrétnímu hráči daří v útočných atributech, defenzivních nebo jak dovede pracovat s kotoučem po celém hřišti (tranzice). „Jedná se o nejpodstatnější věci v hokeji. Tranzice obsahuje data, která se týkají hráče a jeho hry s pukem,“ vysvětluje analytik deníku Sport a webu iSport Adam Papoušek, který celý projekt vytvořil.

„Já se na tu svoji kartu už koukal a nevypadá vůbec špatně,“ usmívá se brankář Karlových Varů Dominik Frodl. Aby se mu taky nelíbila, když je na špici mezi všemi brankáři extraligy! Vy si je teď můžete procházet taky.

Hokejové karty se stávají i běžnou součástí většiny článků. Vy do nich můžete pak vždy vstoupit a procházet si, jak se kterému hráči daří, v čem vyniká a kde má mezery. Brzy přibude i možnost kartu si stáhnout, a poté ji třeba sdílet na vlastních sociálních sítích a diskutovat s ostatními fanoušky.

Potřebujete argument pro vlastní názor na hráče? Dáváme vám ho k dispozici. „Lidský mozek si není schopen zapamatovat všechny detaily ze zápasu, který trvá šedesát minut. Tím pádem si je nemůžete pamatovat, ani kdybyste viděli všech 364 utkání základní části. Proto jsou tady data, která se sbírají jednotlivě z každého utkání a neztratí se,“ vysvětluje analytik, co má jeho model ukázat. „Karta nám pomáhá vidět hráčovy výkony objektivně a nezapomíná na to, jak si vedl například i na startu sezony,“ dodává Papoušek.

Za několik měsíců testování mu hokejisté často psali žádost, že by rádi viděli, co o nich data říkají. Fanoušci mu posílali stovky žádostí, jak vypadá hráč, který je zrovna zajímá. Teď stačí jen napsat jméno do příkazového řádku nebo si hráče najít podle klubu.

„Ozvali se mi dokonce i skauti ze Švédska a Finska, hledají posily do svých týmů na nový ročník. Chtěli dostat tipy a vidět karty několika hráčů, o které by mohli mít zájem. Dokonce jsem jim i sám nějaké doporučil,“ přidává Papoušek.

„Data a analýzy sleduju rád, stala se z toho nedílná součást hokeje. Někdy se mi bodově třeba tolik nedaří, ale data ukazují, že nehraju tak špatně, pomůže mi to i psychicky,“ říká reprezentační útočník Ondřej Kovařčík, který válí za finský Jukurit.

Jeho v našem modelu nenajdete, zato on si může proklikat, jak se daří jeho kamarádům v Třinci, odkud do Liigy vyrazil. „Vydržíte, věříte celému procesu. Ono se to pak otočí a začnou přicházet i body,“ doplňuje Kovařčík, proč mu pohled na data dává smysl.

Nejde o jednu pravdu, která změní svět. Tak naši novinku neberte. Spíš získáváte další nástroj, jak se na hokej dívat a třeba i trochu víc porozumět tomu, co se na ledě děje. U každého hráče najdete tři hlavní čísla, která pak můžete zkoumat dál.

„Z počítačových her jste možná zvyklí, že poznáte sílu hráče na základě jednoho celkového čísla. Hokejové karty ale počítačová hra nejsou, pracujeme s daty z reálného světa. A vyjádřit hráčovy výkony jedním číslem nelze. Nikdy by nám neřeklo, jak je ve skutečnosti daný hráč vlastně dobrý v útoku či v defenzivě,“ vysvětluje Adam Papoušek.

Hokejové karty celé extraligy jsou od dnešního dne vaše, včetně podrobných vysvětlivek k jednotlivým sledovaným položkám.

Drtivá většina dat vychází ze hry 5 proti 5. Pouze „Góly vstřelené nad očekávání, Získané přesilovky, Přesilovky, Fauly a Oslabení“ registrují i jiný počet hráčů na ledě. Model pracuje se statistikami, které jsou přepočítané na 60 minut hry.

Hráči v poli mají tři zásadní aspekty, podle kterých je náš model hodnotí. Můžete sledovat ofenzivní složku, defenzivní a tranzici, která se věnuje pohybu puku po ledě. Brankáři jsou sledování ve všech herních situacích dohromady a pak extra při oslabení a ve hře 5 proti 5.

Každá hodnota vyjadřuje percentil. Ukazuje, kolik procent hokejistů se na daném postu pohybuje za vybraným hráčem. Maximální hodnotou je číslo 99, minimální 1. Čím je číslo vyšší, tím je hokejista lepší.

Jednotlivá data mají různé váhy a celkový percentil v sobě obsahuje i další hodnoty. Proto nikdy nedostanete celkový výsledek tak, že byste sečetli všechny hodnoty a vydělili je počtem statistik.

Karty se aktualizují každý týden během pondělí.