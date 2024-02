Flek z Komety: Jsem na sebe strašně nas*anej, měl jsem rudo před očima

Vítkovičtí popáté za sebou vyhráli bez odstaveného Dominika Lakatoše, proti Kometě si obě trefy připsal Rihards Bukarts. Tu vítěznou se štěstím, puk se po jeho ráně odrazil od betonu jinak výborného Dominika Furcha a do vlastní sítě si jej nešťastně srazil obránce Rhett Holland. Druhou přidal Bukarts do prázdné při power play.

„Nezáleží na tom, jak je gól krásný, ale že platí,“ culil se mladší ze sourozeneckého dua. „Podali jsme výborný týmový výkon, dobře jsme bránili a byli jsme hodně trpěliví. Play off hokej, přesně to chceme hrát.“

Klíčovým mužem Vítkovic byl znovu skvělý brankář Lukáš Klimeš. Všech sedm čistých kont si připsal od 19. prosince, rodnou Kometu vynuloval podruhé za sebou. Minulý týden Vítkovice v dohrávce vyhrály 4:0. Nešťastný z něj byl hlavně rychlonohý útočník Jakub Flek. Třikrát se utrhnul do sólového úniku. A třikrát nedal, přestože zkoušel, co se dalo.

„Pokaždé jsem zkusil něco jiného,“ kroutil nevěřícně hlavou Flek. „Poprvé jsem střílel na beton, pokryl to. Ten zákrok byl trošku zvláštní, takový na Holečka. Klimeš šel dolů, do rozkleku, ale klekl si jen na jedno koleno a druhou nohu švihnul do vzduchu. Tím mi to chytil. Pak jsem zkoušel kličku do bekhendu, i tu pokryl.“

Potřetí se Flek do sóla urval na konci oslabení v 58. minutě. Mohl vyrovnat na 1:1, ale přestřelil. „Byl už špatný led, zkoušel jsem střelu na vyrážečku nahoru, ale namotal se mi puk. To už jsem měl na sebe vztek a rudo před očima! Nevyšlo to, selhal jsem.“

Trenér Jaroslav Modrý byl s týmovou prací spokojený, borcům vytknul pouze produktivitu. „Gól jsme dali, ale do špatné sítě,“ pokrčil Modrý rameny. „Jinak to mělo všechno, bylo tam hodně výborných věcí. Bylo by hezké, kdyby Kuba Flek alespoň jednou proměnil, je to rozdílový hráč, šance měl, ale nepodařilo se mu brankáře překonat. Nepřišli jsme na recept, jak mu dát gól.“

Elitní čtyřku Kometa před budějovickým Motorem drží už jen o jeden bod. „Komplikace to je, ale furt to máme ve svých rukách. Čekají nás ještě dva zápasy, ty musíme zvládnout,“ dodal Flek.

Ostravané jsou po odstavení Lakatoše v laufu, poskočili na osmé místo. „Hráli jsme play off hokej, který byl hodně o trpělivosti,“ ocenil trenér Pavel Trnka. „Se štěstím jsme dali gól a strhli to na svoji stranu. Poděkoval jsem klukům. Je znát, že atmosféra v kabině je lepší, máme hlavy nahoře.“

