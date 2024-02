Nemocný Gross, ale Sparta dál válí. Útočí na nejlepší sezonu v historii

Už lednový duel proti Mountfieldu patřil Josefu Kořenářovi. Tehdy si v Hradci připsal 35 úspěšných zákroků a přispěl k výhře 3:2 po nájezdech. I při svém druhém startu proti Východočechům podal vynikající výkon. „Můžeme se opřít o jednoho i druhého gólmana. To je pro nás před play off hrozně důležité,“ pochvaloval si Buchtele.

Proti sobě se postavili dva nejvíce střílející týmy z celé extraligy. První Hradec vyšle průměrně 32,92 pokusů za zápas, druhá Sparta pak 32,71. V posledním vzájemném souboji základní části ale statistiku potvrzovali pouze borci Mountfieldu, kteří na Kořenářovu branku vyslali 37 projektilů.

Úspěšnost jejich střelby ale byla mizerná. Celkově v sezoně se jim nedaří být produktivní. Za 60 minut hry dají Hradečtí pouze dva góly. Pražané hned 2,7. I to je důvodem proč poslední vicemistr bojuje pouze o lepší postavení pro předkolo a Sparta naopak skončí po základní části druhá. „Vytvořili jsme si více šancí, měli jsme více ze hry. Je to škoda,“ smutněl jediný střelec Alex Tamáši.

Celou sezonu Mountfield spoléhá především na gólovou pomoc Olivera Okuliara. Slovenský útočník je na 23 gólech, bojuje o korunu krále střelců. Proti Spartě se ale prosadit nedokázal.

O pozici nejlepšího kanonýra usiluje i Filip Chlapík. Do souboje s Hradcem ale šikovný útočník, který je na 21 trefách, nenastoupil. „Je nemocný,“ nechtěl situaci kolem klíčového hráče víc rozebírat Miloslav Hořava.

Nebyla to ovšem jediná absence. Kvůli nemoci chyběl na střídačce i hlavni trenér Pavel Gross. Nemohl tak být u vyrovnání rekordních 37 výher. Dva body pak chybí týmu do dorovnání klubového maxima v počtu bodů.

Kromě Kořenáře měl velký podíl na vítězství i Pavel Kousal, který dokázal dvakrát skórovat a měl výrazný podíl na zvládnutém utkání. Dokonce mohl zaznamenat hattrick. To by ale jeho pokus nesměl senzačně čapnout Eetu Laurikainen. „Mrzí mě ta střela v přesilovce. Gólman to parádně vytáhl. Už jsem myslel, že je to jasný gól,“ popisoval reprezentační útočník.

Jinak ale finský gólman neprožívá na východě Čech povedené angažmá. Nastoupil do devíti zápasů, ale připsal si jen jedno vítězství. Nedaří se mu ani v ostatních statistikách. Průměrně obdrží 2,94 branek na zápas a úspěšnost zákroků má pouze 87,05 %.

Nutno říct, že královéhradeckému brankáři chybí i potřebné štěstí. Před třetí obdrženou brankou předvedl neuvěřitelný zákrok proti Jani Lajunenovi, který měl odkrytou branku. Na dorážku Stephena Harpera už ale nestačil. Kanadský útočník zvyšoval na 3:1 a i ve druhém zápase po zranění dokázal skórovat.

Hradečtí bojují o domácí prostředí pro předkolo play off. Před utkáním se Spartou se nacházeli na osmém místě s dvoubodovým náskokem na Vítkovice. Ostravskému klubu se ale na rozdíl od Východočechů podařilo uspět a odsunout svého konkurenta na deváté místo.

