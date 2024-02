Hráči, kteří mohou změnit dres: Rušno kolem Furcha. O koho je zájem z NHL?

Zatímco vrcholí extraligová sezona, vězte, že do cílové rovinky pádí i dohody o nových působištích hráčů. Kdo by mohl změnit dres? Podívejte se díky iSport.cz do zákulisí • koláž iSport.cz

Jestliže extraliga míří do finiše, pak vězte, že do cílové rovinky pádí i spousta jednání ohledně nových působišť extraligových hráčů. To samé platí i pro trenéry a další lidi z managementu. Nejde jen o přesuny v rámci elitní domácí soutěže, řeší se odchody ven i transfery opačným směrem. Deník Sport a web iSport.cz nabízejí letmý pohled do zákulisí, kde se pečou nové dohody.