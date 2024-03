Kubo, drž se! Jeřábek má otevřenou zlomeninu nohy, z Pánika je psanec

Extraligový rekord v počtu bodů ze základní části Pardubičtí zatím nepřekonali. Nicméně se na ledě mistrovského Třince dokázali vyhrabat z tříbrankové ztráty a díky jednomu bodu vyrovnali dosavadní maximum Bílých Tygrů z Liberce, kteří v sezoně 2015/16 nasbírali 118 bodů. Dynamo jich má teď stejně.

Ošklivý moment z konce prodloužení vše přebil. Pardubický útočník Richard Pánik se v 64. minutě utrhnul do úniku, stíhali ho Jakub Jeřábek a Andrej Nestrašil. Pánik se před brankářem Markem Mazancem skácel k zemi, sebral sebou gólmana a do pádu se zamotal i Jeřábek. Pánik mu přilehl nohu. Hned bylo jasné, že je zle, Jeřábek křičel bolestí. Brankář Mazanec okamžitě volal nosítka.

„Já tohle zažil před dvěma roky, má to zlomené,“ měl okamžitě jasno třinecký útočník Libor Hudáček. „Vím, co to je a jen tak brzo se na led nevrátí. Přišli jsme o Kebu (Jeřábka), to nás mrzí nejvíce.“ Zkušený obránce ještě večer absolvoval operaci.

Richard Pánik si z reálu přesně nevybavoval, co se vlastně stalo. Ale na situaci se šel hned po zápase podívat k trenérům do kabiny. „Nevěděl bych říct, co se stalo, ale díval jsem se na videu,“ přitakal Pánik. „Já tam padal a nešťastně mu upadl rovnou na nohu. Doufám, že Keba bude v pořádku, určitě to nebylo chtěné.“

To si po zápase myslel i Libor Hudáček. „Rišo ho nechtěl zranit, šli do souboje a skončilo to tak, jak skončilo,“ krčil rameny. „Navíc nám dal dva góly, měl určitě motivaci, pomohl jim.“

Třinecké ochozy na svého bývalého hráče pískaly ještě před nešťastným zraněním. Ani ne tak kvůli dvěma brankám z 54. a 60. minuty, kterými Pánik upravoval skóre na 3:1 a 3:3. Fandům se nelíbily jeho emotivní oslavy branek a provokativní třísknutí pěstmi do plexiskla před kotlem Ocelářů. Z ochozů se začal snášet pískot a nadávky. „Pánik je pi.a,“ neslo se z tribun.

„To jejich skandování ke sportu nepatří,“ reagoval Richard Pánik. „Jsou na stadionu děti, které přišly s rodinami. Já jsem tu dnes naštěstí neměl rodinu, ale myslím, že to svědčí o mentalitě lidí. Nepatří to na stadiony, aby skandovali to, co skandovali. Já jsem toto nikdy nezažil.“

Neskrývá, že ho to mrzelo. V Třinci hrával už jako dorostenec, začínal tam profesionální kariéru. Když se po letech v zámoří vrátil, byl za modlu. Kabinu a fandy si ovšem nezískal, i proto jej Oceláři v průběhu sezony měnili za odchovance Davida Ciencialu.

„Bohužel jsem to zažil zrovna v Třinci, kde jsem vyrůstal... A zachovali se, jak se zachovali. Je to sport, nevím. Nějak to dál už nechci komentovat,“ glosoval Pánik.

Těžkou hlavu si z toho ale nedělal. „Pocity z gólů byly dobré, vrátil jsem tým do zápasu, takže pocity skvělé,“ říkal teď už pardubický útočník. „Že fanoušci nesouhlasí, to ke sportu patří, určitě nebudou fandit druhému týmu. Zápas byl vyhecovaný, dal se to přirovnat k play off. Náš začátek nebyl ideální, nebyl to dobrý zápas z naší strany, ale ukázali jsme charakter, co máme v týmu. Vrátili jsme se. Jen škoda, že jsme neuhráli další body. Rekord jsme alespoň vyrovnali, stále máme ještě jeden zápas na to, abychom ho překonali.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:47. L. Hudáček, 22:56. Helewka, 24:24. Hrehorčák, . L. Hudáček Hosté: 53:12. Pánik, 58:04. Radil, 59:19. Pánik Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, J. Jeřábek, Šenkeřík – M. Růžička (A), Nestrašil, Voženílek – L. Hudáček, Cienciala, Daňo – Hrehorčák, Vrána (C), Helewka – Kurovský, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Will (Pavlát) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Kolář, Vála, Koudelka – Hyka, Sedlák (C), Pánik – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Paulovič, A. Musil, Říčka – Vondráček, Poulíček (A), Mandát. Rozhodčí Jiří Ondráček, F. Vrba – Axman, P. Blažek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků