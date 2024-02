Není Varaďa? Nevadí... Dynamo nešlo dolů, má pohár a chce i rekord

Počtvrté v historii extraligy ovládly Pardubice základní část. Karlovy Vary rozstřílely 6:2 a se ziskem 117 bodů mají blízko k tomu, aby zlomily rekord nejvyšší české soutěže z roku 2016. Tehdy Liberec získal ještě o jeden bod víc, Dynamo má ale k dobru dva zápasy. „Neuslyšíte ode mě, že by to nebylo podstatné. Je, chceme vyhrát každý zápas,“ říká hlavní kouč Marek Zadina. Svoji první misi zvládl, tým po odchodu Václava Varadi nešel dolů, teď je naplno Zadinův.

Hráči se vrátili na děkovačku do skoro desetitisícového kotle. Vyhrát v předstihu základní část je věc, kterou Pardubice znají z minulé sezony. Nejde pro ně o splněný cíl. Ale určitá základní meta to je. V neděli tým dostane pohár Jaroslava Pouzara, symbolicky po zápase s Českými Budějovicemi. Dynamo šlape a ještě si může utrhnout extraligový rekord, stačí dva body ze šesti možných.

Nejkrizovější moment Pardubice zažily v lednu, kdy majitel Petr Dědek odvolal Václava Varaďu a na jeho místo instaloval asistenta Marka Zadinu. Poprvé vede extraligový tým jako hlavní kouč a ještě obra, který má nejvyšší cíle. Zlato, nebo nic.

Dynamo pod Zadinou neuhnulo z cesty, vyhrávalo. „Tohle bych asi nijak komentovat nechtěl. Máme před sebou teď nejdůležitější část sezony, pak se uvidí,“ nechtěl se do velkých soudů pouštět Zadina. „Jsem rád, že kluci hrají tak, jak vidíte, vyhráváme. To jsou věci, které mě těší. Týmu patří velký dík,“ přidal.

Proti Karlovým Varům se jeho parta trochu trápila v první třetině, pak přitáhla šrouby a trápícího se soka rozjezdila, výsledek 6:2 dění na ledě odpovídá. První místo pro Dynamo taky. Silná sestava válí od startu sezony.

Zadina hru postupně ladí blíž ke svému pohledu: „Přehrávali jsme soupeře bruslením, dělali jsme v zápasech dobré věci. Tým dobře nasává, co po něm chceme, plní všechny organizační věci.“ A teď to hlavní, tady cítíte jeho pohled na hokej: „Chceme hrát rychlý hokej, agresivní, abychom byli v tempu. Kluci ukazují, co v nich je.“

Výtečně vypadá v posledních zápasech Tomáš Hyka, Karlovým Varům vstřelil dva góly. Ale na tuhle linku Zadina nenajel: „O jednotlivcích mluvit nebudu. Celý tým maká, kluci jsou dobře nastavení, povzbuzují se. Mám radost, když vidím, jak mužstvo žije spolu. Vyzdvihl bych všechny.“

Ve výjimečné formě pak končí základní část čtvrtá formace s Mandátem, Poulíčkem a Vondráčkem. Jan Mandát se trefil i v úterý. „Řeknu to samé, kluci hrají poslední dobou velice dobře, dovedou rozhodovat zápasy. Když může takové věci dělat každá vaše lajna, jedině dobře,“ přikývl pardubický kouč. „Vyžaduju po klucích, ať máme nohy, jsme agresivní a soupeře přebruslujeme. Pořád to do nich tlačíme. Doufám, že takhle budeme pokračovat,“ přeje si trenér.

Co jeho Pardubice čeká dál? Jasně, play off, kde jeho tým půjde do každé série jako papírový favorit. Nikdo nemá tak nadupanou sestavu jako Dynamo. S tím se bude muset nějak poprat. Ale taky je tady ještě menší práce do konce základní části.

O umístění je už rozhodnuto, ale ve vzduchu se pořád houpe liberecký rekord. „Nebavíme se o tom v kabině. V Třinci budeme chtít hrát dobrý hokej, náš hokej,“ odvětil nejprve Zadina. Ale to neznamená, že by si ho nepřál zlomit: „Je to výzva, komu se povede mít historicky nejlepší výsledek?“ Pro Pardubice to bude další motivace pro závěr základní části: „Budeme se o to rvát, od nás nezazní, že bychom nechtěli. Chceme vyhrát každý zápas, takže chceme zlomit i rekord. Bylo by to další velké ocenění pro celý tým.“

Když Zadina dával rozhovor, hráči ve speciálních modrých dresech ještě poslouchali děkovačku svých fans. Oslava prvního místa pro kouče? Nic velkého. „Uvidíme, možná si dáme s realizačním štábem jedno pivo v klidu. A začneme se chystat na pátek,“ dodal Marek Zadina.

Výhry Pardubic v základní části 2003 111 bodů v play off: finále 2004 108 bodů v play off: čtvrtfinále 2023 108 bodů v play off: semifinále 2024 117 bodů* v play off: ??? *Do konce sezony zbývají dva zápasy

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:37. Hyka, 21:49. R. Kousal, 34:54. Mandát, 39:13. Hyka, 40:17. Sedlák, 48:35. Paulovič Hosté: 04:21. Hladonik, 19:22. O. Beránek Sestavy Domácí: Pavlát (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář, Koudelka – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Paulovič – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: Habal (Frodl) – Mikyska, Bartejs, McFadden, Stříteský, Huttula, Plutnar, Havlín – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek (A) – Koffer, Jiskra, Čihař – Redlich, Kofroň, O. Procházka. Rozhodčí Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9391 diváků