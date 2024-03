Párty v Olomouci: lídr dostal za tisíc zápasů i dort, manažer oblékl sako

Hokej stranou, i když to před začátkem nejdůležitější fáze sezony zní divně. Jenže Olomouc poslední duel základní části pojala už dopředu jako jednu velkou párty. Protože bylo co slavit. Další postup do předkola navzdory prognózám, kulatých deset let od návratu do extraligy a taky tisíc soutěžních zápasů za Moru beka Jiřího Ondruška. A mač s Litvínovem? Výhra hostů po nájezdech s prominutím nikoho moc netankovala. Ale rozdělila předkolo: Liberec-Olomouc, Litvínov-Plzeň.

Pavel Patera, Rostislav Olesz, Jiří Trvaj a další známá jména se už před utkáním sešla před „plecharénou“ a podepisovala se frontě fanoušků. Vtipkovalo se, fotilo se. A vzpomínalo. Na poslední desetiletku, kterou Olomouc tráví zpátky mezi elitou. A ještě nějaký pátek bude. Desátá příčka znamená předkolo play off, které začne ve středu a čtvrtek úvodními dvěma duely v Liberci. „Nevybereš si, každý má kvalitu,“ dušoval se asistent Róbert Petrovický.

Bude u toho i obránce Jiří Ondrušek, jak jinak. Že za měsíc oslaví 38. narozeniny? Jen číslo. Řízný bek poprvé v áčkovém dresu Hanáků nastoupil v únoru 2006 v Ústí nad Labem. A stále drží.

Párkrát si v průběhu let odskočil do Vítkovic, když „kohouti“ působili o patro níž v první lize, jinak je věrný. Proto ta popularita (nejen) ve středu Moravy, proto respekt spoluhráčů i protihráčů, proto obdiv expertů. Skromnost, spolehlivost, tvrdost, v posledních letech i čím dál víc kanadských bodů. To ryšavého zadáka charakterizuje dokonale. Sečteno podtrženo: 1001 zápasů za HCO. Klobouček.

„Uteklo to hrozně rychle. Přijde mi, že předloni jsem přišel do áčka jako junior. Někteří pendlují a honí se za kariérou, já moc variant neměl. Hráli jsme špičku první ligy. V sedmadvaceti jsem se snažil sbírat první extraligové zkušenosti. Když jsem je nasbíral, už mi bylo třicet a měl jsem rodinu. Člověk už má jiné priority. Těžko říct, za kolik se dá koupit čas s dětmi, který mám tady. Stojí to deset tisíc, padesát tisíc? Mám zdravé kluky a skvělou manželku, to je pro mě priorita. Kdybych hrál extraligu od jednadvaceti, třeba bych honil kontrakty, takhle ne,“ vyprávěl.

Pět tisíc diváků na tribunách před úvodním hvizdem tleskalo. Konal se ceremoniál včetně miniohňostroje, dokonce i zemitý generální manažer Erik Fürst oblékl sako, to už je co říct. Ondrušek převzal dort, ale kdo ho zná, ví, že oficiality nejsou jeho šálek kávy. Ani chvalozpěvy. Raději hrajme, ať za nás mluví výkony než proslovy. Nicméně nešlo jinak, tohle byl jeho den. Prostě party match, jak avizoval klub, se vším všudy.

„Hrozně si toho vážím, spousta lidí si dala práci a zorganizovala to. Byl bych radši, kdyby to bylo v jiný den než v hrací, protože vjemů bylo moc a já mám radši bublinu. Trošku jsem se sebou bojoval, chtěl jsem, ať už je to za mnou, ale děkuju všem,“ uvedl se smíchem Ondrušek.

A teď k následujícímu programu: Olomouc čeká už ve středu a čtvrtek venkovní dvojzápas v Liberci, Litvínov díky výhře po nájezdech vyhlíží ve stejném termínu domácí dvojboj proti Plzni.

„Za pátou příčku obrovská gratulace do kabiny. Nemám rád kdyby... Ale kdyby mi to někdo řekl před začátkem sezony, byli bychom nadšení. A nadšení jsme. Po letech v Litvínově fantastická základní část, v první čtyřce není žádné překvapení, skončily tam top týmy, ale teď už je za ní tečka. V žádném případě jsme si nevybírali. Padni komu padni,“ uzavřel trenér Karel Mlejnek.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:17. Navrátil, 49:10. Kusko, 54:47. Orsava Hosté: 33:32. Koblasa, 46:03. Jurčík, 55:16. Kirk, . O. Kaše Sestavy Domácí: Sedláček (Frgál) – Sirota, Rutar, Ondrušek (C), Řezníček, Škůrek, Rašner, Mareš – Káňa, Nahodil (A), Orsava – Plášek, Macuh, Navrátil – Kunc, P. Musil, Bambula – Kusko, Knotek (A), Klimek. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Baránek, Zile, Šalda, Jaks, Czuczman, D. Zeman, Demel – Kudrna, Sukeľ (C), Koblasa – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Jurčík, Kirk, Abdul – Zygmunt, Gut, Havelka. Rozhodčí Hribik, Pilný – Lhotský, Thuma Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5023 diváků