Kometa je ve čtvrtfinále, Motor i Verva do předkola. Dynamo má rekord

Základní část hokejové Tipsport extraligy je minulostí. V napínavém 52. kole se ale hrálo o hodně. Přímý postup do čtvrtfinále si na závěr zajistila brněnská Kometa, která doma vyhrála 3:2 v prodloužení nad Třincem. V boji o čtyřku neuspěly České Budějovice, které schytaly výprask 2:7 od vítěze dlouhodobé části sezony z Pardubic. Dynamo navíc se ziskem 121 bodův vytvořilo nový rekord soutěže. Litvínov sice vyhrál v Olomouc 4:3 po nájezdech, po umístění na pátém místě ale musí do předkola. Kladno před dlouhým čekáním na baráž schytalo porážku 1:4 od výrazně omlazených Karlových Varů. Mladá Boleslav se s ročníkem rozloučila porážkou 1:2 na hřišti Sparty.

Moses poslal Brno do elitní čtyřky

Od úvodních minut sledovali fanoušci ve vyprodané hale atraktivní duel plný šancí. Vše odstartovalo akcí Ščotky, který vypálil a o dorážku se pokoušel ještě Cingel, Kacetl si ale situaci pohlídal. Na druhé straně šla do brejku třinecká dvojice Vrána - Hrehorčák a zaskvěl se i Furch v brankovišti Komety.

Oba týmy si pak vyzkoušely přesilovku, šanci měli na jedné straně Vincour a na druhé Smith, skóre se ale nezměnilo. V závěru třetiny Moses od mantinelu uvolnil Pospíšila, ten si prohodil puk mezi bruslemi, ale ani jeho efektní zakončení k otevření skóre nevedlo.

I druhá třetina nabídla strhující podívanou. Aréna poprvé vybuchla radostí v čase 20:20, kdy třístou asistencí v Kometě poslal Zaťovič puk před bránu na volného Cingela, který uklidil kotouč mezi Kacetlovy betony.

Oceláři mohli rychle odpovědět po Čachově střele, ta však zamířila do břevna. Na začátku 26. minuty se hosté přece jen prosadili. Slovenský útočník Daňo vyslal na Furchovu bránu z levého kruhu lehkou střelu, která brněnskému brankáři propadla mezi betony.

Brňané si následně vytvořili obrovský tlak i velké šance. Flek našel zpoza brány Zaťoviče, jehož bomba skončila na horní Kacetlově tyči. Nápor pokračoval, další dvě tutovky měli Moses s Kollárem, třinecký gólman však pokaždé zasáhl. Oba celky si opět zahrály po jedné přesilovce, skóre se ale nezměnilo.

Poslední dějství začalo znovu náporem Komety. Marcinko využil odrazu puku ve středním pásmu a rozjel se na Kacetla, ten si prostor mezi betony pohlídal a ze druhé vlny s dorážkou neuspěl ani Kos. Místo toho udeřili hosté. Růžička našel volného Nestrašila, který poslal kotouč mezi Furchovy betony. V té chvíli postupoval do čtvrtfinále Litvínov, který v Olomouci vedl.

Před Kacetlem se ocitl osamocený Zaťovič, ale ani tentokrát domácí fanoušci gól neoslavili. Hala se vyrovnání nakonec dočkala, tři vteřiny před vypršením Poláškova trestu zůstal volný na levém kruhu Moses a propálil vše, co mu stálo v cestě.

To Kometě k postupu do čtvrtfinále stačilo. Domácí si dávali velký pozor na chyby a utkání dovedli do kýženého remízového výsledku po 60 minutách. Prodloužení trvalo pouze minutu a 26 vteřin. Pospíšil podržel kotouč, počkal si na najetého Marcinka a někdejší hráč Ocelářů poslal kotouč Kacetlovi mezi nohy.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:20. Cingel, 50:50. Moses, 61:26. Marcinko Hosté: 25:01. Daňo, 45:20. Nestrašil Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Holland, Kaňák, Moro, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Kollár, Moses – Vincour, Marcinko (A), Kos – Okál, Zbořil, Kohout. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Šenkeřík, Smith, Nedomlel, Kundrátek, Polášek, Adámek – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Daňo, Cienciala, L. Hudáček – Helewka, Vrána (C), Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský – Sikora. Rozhodčí Šindel, Květoň – Zíka, Štěpánek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

Dynamo stvrdilo triumf i nový rekord

Východočeši za vítězstvím vykročili již v první třetině, kdy je v 7. minutě poslal do vedení Vondráček. Proti Mandátově střele ještě Strmeň zasáhl, ale střelec úvodního gólu byl připraven s dorážkou. Ve 12. minutě domácí tým rozehrál první přesilovku, kterou využil po necelé minutě Zohorna. Centr druhé formace Dynama v pádu nadvakrát dotlačil puk do branky Motoru. Další velkou šanci měl Kousal, jenž vybojoval puk a jeho samostatný únik zastavil brankář Strmeň.

Hosté mohli reagovat v úvodu druhé třetiny, kdy v početní výhodě zakončil Ordoš, ale brankář Will puk udržel. Hráči Dynama si v další přesilovce vedli lépe. Puk, který propadl za Strmeně, dopravil do branky Sedlák. Vzápětí se od modré čáry trefil obránce Košťálek, který tak vstřelil dvoustý gól Pardubic v tomto extraligovém ročníku.

Do branky Motoru pak místo Strmeně nastoupil Hrachovina. Toho po čtyřech minutách překonal Poulíček, který byl znovu na správném místě pro dorážku. Až za stavu 5:0 se poprvé prosadili hosté, snížil obránce Pýcha. Ještě ve druhém dějství skóroval znovu pardubický kapitán Sedlák, v závěru hosté zásluhou Ordoše využili přesilovku.

Ve třetí třetině Pardubičtí kontrolovali náskok, který mohl zvýšit Radil, ale Hrachovinu nepřekonal. Sedmý gól Dynama přidal v 54. minutě Mandát, jenž si vyjel do střelecké pozice a prostřelil gólmana Motoru.

Tým Pardubic po utkání převzal Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části sezony, který předával sám Pouzar společně s ředitelem extraligy Martinem Loukotou a prezidentem svazu Aloisem Hadamczikem.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:39. Vondráček, 12:04. Zohorna, 25:57. Sedlák, 27:05. Košťálek, 31:04. Poulíček, 37:19. Sedlák, 53:29. Mandát Hosté: 31:58. Pýcha, 39:52. Ordoš Sestavy Domácí: Will (Pavlát) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Kolář, Vála, Švec – Hyka, Sedlák, Pánik – Radil, Zohorna, R. Kousal – Paulovič, A. Musil, Říčka – Vondráček, Poulíček, Mandát. Hosté: Strmeň (28. Hrachovina) – Hovorka, Gulaši, Pýcha, Kachyňa, Vráblík, Štencel, Štich – Gulaš, Kondelík, Ordoš – F. Přikryl, Harris, D. Simon – Valský, Pech, Kubík – Vopelka, Koláček, Toman. Rozhodčí Hradil, Kika – Axman, Blažek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10194 diváků

Olomouc - Litvínov 3:4sn

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:17. Navrátil, 49:10. Kusko, 54:47. Orsava Hosté: 33:32. Koblasa, 46:03. Jurčík, 55:16. Kirk, . O. Kaše Sestavy Domácí: Sedláček (Frgál) – Sirota, Rutar, Ondrušek (C), Řezníček, Škůrek, Rašner, Mareš – Káňa, Nahodil (A), Orsava – Plášek, Macuh, Navrátil – Kunc, P. Musil, Bambula – Kusko, Knotek (A), Klimek. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Baránek, Zile, Šalda, Jaks, Czuczman, D. Zeman, Demel – Kudrna, Sukeľ (C), Koblasa – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Jurčík, Kirk, Abdul – Zygmunt, Gut, Havelka. Rozhodčí Hribik, Pilný – Lhotský, Thuma Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5023 diváků

Bílým Tygrům pomohla skvělá druhá třetina

Bílí tygři o přesvědčivé výhře rozhodli díky povedené pasáži během prostřední třetiny, kdy skórovali pětkrát za necelých osm minut. Indiáni se střelecky prosadili až za rozhodnutého stavu ve třetí třetině.

V dresu Severočechů díky třem asistencím vybojoval premiérové vítězství v produktivitě s 63 body (25+38) Tomáš Filippi a o jednu dnešní trefu ho v čele střelecké tabulky předstihl spoluhráč Jakub Rychlovský s 26 góly. Dočkal se také prvního individuálního úspěchu.

Domácí sice vstoupili do utkání aktivněji, ale Laakso po Schleissově zadovce z dobré pozice neprostřelil Krále a v páté minutě si liberecký gólman poradil vkleče i s dorážkami Indráka s Benákem. Naopak hosté se prosadili z první vážnější akce, když v 7. minutě Filippiho střelu poslal v pádu do sítě pohotový Faško-Rudáš.

Indiáni následně neuspěli s trenérskou výzvou a museli ubránit oslabení. Tygři převzali iniciativu a v 15. minutě gólman Hlavaj skvělým zákrokem pravým betonem znemožnil skórovat před brankou nekrytému Faško-Rudášovi.

Na začátku prostřední části neproměnil šanci Filippi a na druhé straně střelu nekrytého Rekonena vyrazil Král. V 25. minutě na 2:0 pro hosty zvýšil ranou z pravého kruhu Flynn. Vzápětí v samostatném úniku selhal domácí Benák a z protiútoku naopak udeřil po Birnerově přihrávce zblízka pod horní tyč znovu Flynn. Rozpoložení Indiánů dokumentovala nepovedená přesilová hra, během níž v 29. minutě skóroval po úniku rychlý Zachar.

Po polovině utkání uspěl šťastným tečovaným pokusem Rychlovský a Hlavaj přepustil místo v brankovišti Kloučkovi. Ani ten dlouho čisté konto neudržel. Ve 33. minutě totiž při Pourově vyloučení zužitkoval ranou bez přípravy z mezikruží Bulíř Birnerovu nabídku a upravil již na 6:0. Klouček ještě před druhou sirénou uchránil domácí od další pohromy proti přesilovkové gólové příležitosti Flynna.

Závěrečná dvacetiminutovka se dohrával pouze z povinnosti. Hosté polevili a nedisciplinovaností umožnili soupeři snížit. V 47. minutě krátce po skončení početní výhody potěšil diváky ranou švihem Pour a během přesilovky v 52. minutě se po Benákově přihrávce prosadil bekhendem uzdravený Söderlund. Definitivní podobu dal výsledku v 55. minutě přesnou střelou zápěstím Indrák.

Ohlasy trenérů

Petr Kořínek (Plzeň): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, bohužel jsme tlak neproměnili. Pak jsme inkasovali branku a druhá třetina byla z naší strany strašlivá. Přesto jsme měli šance, dvakrát to bylo klasické nedáš - dostaneš. Inkasovali jsme v naší přes gól a soupeři to tam napadalo. Nabádali jsme kluky do třetí třetiny, že další zápas začíná tak, jak ten předchozí skončil. Jsme rádi, že jsme alespoň třetí třetinu odehráli důstojně. Chceme poděkovat divákům, že nám fandili přes nepříznivý stav celý zápas. Ani po zápase jsme detailně nesledovali, jaký z týmů na nás půjde. Máme Litvínov a připravíme se. Víme, že ta kvalita je tam velká. Mají silný tým, táhnou je bratři Kašové. Ale může rozhodnout každá maličkost. Budeme se snažit postoupit. Dnes absentující hráči to půjdou zítra zkusit na trénink a uvidíme.“

Filip Pešán (Liberec): „Měli jsme velmi těžký start do utkání. Plzeňští byli připravení, vyhrávali osobní souboje a dostávali nás pod tlak. Z jedné situace jsme dorážkou vedli, což bylo po první třetině v podstatě jediné pozitivum. Pak nám tam ve druhé třetině díky důrazu kolem branky a pohotovým zakončením napadaly góly. Postupně nás ale trochu zabrzdila skoro šest minut v kuse trvající přesilovka, čemuž jsme podlehli. Plzeň na začátku třetí třetiny po ubráněném oslabení znovu přidala a ukázala, jak je hlavě v útočné třetině nepříjemný soupeř. Dotahovali, ale už to nestihli. Individuální trofeje bych osobně vyměnil za umístění v první čtyřce a stejně to mají i oba hráči (Tomáš Filippi a Jakub Rychlovský). Samozřejmě jsme ale klukům fandili a jsem rád, že dnes udělali ten poslední krok. Mají oba výbornou sezonu a zaslouží si za tu práci individuální ocenění. Teď začíná play off a věřím, že na to navážou. Soupeře do play off jsme si nevybírali. Začínáme ve středu v Liberci a tak to je dané.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 46:14. Pour, 51:02. Söderlund, 54:48. Indrák Hosté: 06:47. Faško-Rudáš, 24:30. Flynn, 25:25. Flynn, 28:41. Zachar, 29:50. Rychlovský, 32:10. Bulíř Sestavy Domácí: Hlavaj (30. Klouček) – Laakso, Zámorský (A), Malák, Piskáček (A), Kvasnička, Dujsík, Bučko – Matýs, Mertl, Schleiss (C) – Söderlund, Benák, Indrák – Pour, M. Soukup, Rekonen – Straka, Jansa, Šiler. Hosté: D. Král – Ivan, Melancon, McCoshen, Galvas, Derner, Budík, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Bulíř (A), A. Najman, Flynn – Birner (C), Zachar, Hawryluk – Mucha, Šír, Kel. Klíma. Rozhodčí Šír, Obadal – Brejcha, Frodl Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Reprízu semifinále začne Mountfield doma

Domácí začali aktivně, ale k vedoucímu gólu jim pomohla soupeřova smůla. Tamási zlomil ve vlastním obranném pásmu hokejku, puku se zmocnil Zdráhal a při krátkém nájezdu na Paříka hradeckého gólmana prostřelil.

Hosté měli několik brejkových situací a střeleckých náznaků k vyrovnání, nicméně Okuliar ani Kevin Klíma na Klimeše nevyzráli. V závěru prvního dějství trefili domácí tyč, více vzruchu ale přinesla hromadná bitka, za kterou dostali po pěti minutách domácí Mikuš a hradecký Kevin Klíma.

Na začátku druhé třetiny se do šance dostal hostující Miškář, ale z mezikruží v nadějné pozici Klimeše nepřekonal. Hradec si ale zkomplikoval situaci, po dvou po sobě jdoucích prohřešcích hrál téměř dvě minuty ve třech. Výsledkem drtivého tlaku ale byla pouze sprška střel, z nichž jedna skončila na tyči Paříkovy branky.

Hradec se z pečlivé defenzivy rychle přeorientoval do útočného módu, avšak ke gólovému vyjádření mírného náporu mu chyběla lepší finální fáze a hlavně přesná střelba. Východočeši museli pro uhájení osmého místa získat alespoň bod, proto vrhli všechny síly do útoku. Klimeš odolával, až v 48. minutě jej překonal po Okuliarově přihrávce Jergl.

Na tahu tak byli domácí, kteří ubránili početní oslabení a čtyři minuty před třetí sirénou trefil Fridrich tyč. Vítkovice odvolaly sto vteřin před koncem brankáře a hra vabank jim nevyšla i proto, že na trestnou lavici zamířil Půček.

Bod Hradci stačil na uhájení osmého místa, v prodloužení mohly rozhodnout o výhře a psychické výhodě před předkolem play off oba týmy. Podařilo se to až při samostatných nájezdech, v páté sérii překonal Klimeše Jergl a zajistil Hradci výhodu prvních dvou zápasů doma.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:59. P. Zdráhal Hosté: 47:18. Jergl, . Jergl Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (C), Grman, Auvitu (A), Prčík, Stehlík – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal (A) – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – Kotala, Claireaux, Lednický – R. Půček, Peterek, Přibyl. Hosté: Pařík (Lukáš) – Freibergs, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Pilař, McCormack, Marcel – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl (A) – Eberle (C), Estephan, Šťastný – R. Pavlík, Lalancette, Miškář. Rozhodčí A. Jeřábek, F. Vrba – J. Ondráček, J. Svoboda Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 5 375 diváků

Kružík řádil prvním hattrickem v extralize

Souboj začal v poklidném tempu a dlouho se hrálo bez většího vzruchu. Na začátku osmé minuty musel Varvařovský na trestnou lavici, ale hosté se ubránili. V polovině třetiny pálil Adámek, Mitens byl ale připravený. V 16. minutě už ale kladenský gólman inkasoval, když ho v přesilovce z kruhu na bližší tyč propálil Kružík. Ticháček mohl rovněž v početní výhodě odpovědět, Hamalčík byl proti.

V úvodu druhé části po faulech Marteneta a Slováčka hráli Karlovarští půl minuty přesilovku pět na tři, stav se však nezměnil. V 29. minutě mohl vyrovnat Ticháček, dorážku do odkryté branky ale namířil pouze do boční sítě. Chvilku nato vyšli Rytíři naprázdno i při početní výhodě. Ve 34. minutě minul zblízka v obrovské šanci Smoleňák, Tralmakse v další přesilovce vychytal Hamalčík.

Po 52 sekundách třetího dějství zvýšil v přesilovce ranou z kruhu Kružík a potrestal tak Pytlíkův přestupek proti pravidlům z konce druhé třetiny. Procházka sice ve 44. minutě snížil, jenže týmu Energie vrátil dvoubrankový náskok Mikyska. Když pak v 57. minutě zakončil sólo na Mitense suverénně Kružík a dovršil tak hattrick, bylo definitivně rozhodnuto.

Ohlasy trenérů

Pavel Skrbek (Kladno): „My jsme dnes dostali od soupeře lekci v produktivitě. V první třetině byl soupeř lepší, hrál jednoduše a velice dobře bruslil, my jsme měli špatný pohyb. Ve druhé a třetí třetině jsme pohyb zlepšili, tam už myslím, že jsme měli herně navrch, ale dostali jsme celkem tři góly v oslabení, zatímco sami jsme měli pět přesilovek a žádnou jsme nevyužili. Hostům velmi dobře chytal brankář a velice dobře pracovali kolem brány.“

Václav Eismann (Karlovy Vary): „My jsme tady dnes podali velice poctivý výkon, který byl podpořený velmi dobrým výkonem brankáře Petra Hamalčíka a střeleckou produktivitou Daniela Kružíka. Chtěli jsme vidět aktuální formu širšího kádru, s kterým můžeme počítat do předkola. Rád bych ocenil sestavu, v níž jsme přijeli, tým pracoval přesně podle plánu a byl oceněn extraligovým vítězstvím, což byla pro některé hráče první taková zkušenost. Chtěl bych závěrem popřát domácím, ať úspěšně zvládnou baráž, která je čeká.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 43:29. M. Procházka Hosté: 15:44. Kružík, 40:52. Kružík, 50:22. Mikyska, 56:28. Kružík Sestavy Domácí: Mitens (Bow) – Slováček, Nemčík, Veber, Martenet, Ticháček, Trojna – Smoleňák (C), Klepiš, Tralmaks – Sideroff, Pytlík, Kusý – Strnad (A), Babka, M. Procházka – Frolík, Filip, Jarůšek. Hosté: Hamalčík (Habal) – Tureček, Mikyska (A), Huttula, Rulík, McFadden, Dlapa (A), Dorot – Redlich (C), Hladonik, Koffer – Čihař, Kofroň, Kružík – Tomeček, R. Přikryl, Bernovský – Adámek, Váňa, Varvařovský. Rozhodčí Mrkva, Sýkora – Hynek, Hnát Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 1245 diváků

Řepík trefil Spartě nové bodové maximum

Sparta pokračovala v menší rotaci sestavy a mimo hru tentokrát zůstala trojice zkušených obránců Němeček, Mozík a Mikliš. Poprvé v extralize nastoupil devatenáctiletý Samson, nejproduktivnější bek nejvyšší juniorské soutěže.

Úvod ale domácí prospali a hned po 15 sekundách inkasovali, když si Lantoši bez problémů najel před brankáře a prostřelil Kováře. Slovenský reprezentant si připsal jubilejní 20. gól v sezoně.

Pražané se probrali a začali útočit. Růžička si ale poradil s šancemi Krejčíka, Chlapíka a ustál i Řepíkovu akci a Sobotkovu dorážku, po které rozhodčí u videa zkoumali, zda puk přešel brankovou čáru.

Domácí byli výrazně střelecky aktivnější, vyrovnat se jim ale podařilo až při dvojnásobné početní výhodě v 28. minutě, kdy Krejčíkovu střelu tečoval Hrabík. Posunout Spartu do vedení mohl po přečíslení kapitán Řepík, Růžička byl ale připravený. Hosté mohli podruhé skórovat v přesilovce čtyři na tři, Kováře ale překonat nedokázali. Pyrochta trefil jen tyč.

Brankovou konstrukci nastřelil v 48. minutě i Řepík. Mužem zápasu byl ale Růžička, na nějž mířilo téměř čtyřikrát tolik střel než na Kováře a mladoboleslavský gólman se překonával. Čtyři minuty před koncem zastavil i pokus osamoceného Formana. Hrdinou se nakonec stal Řepík, jenž Růžičku prostřelil 90 sekund před koncem.

Zápas sledovalo 9418 diváků, průměrně v základní části do O2 areny chodilo 11.586 fanoušků, což je nový klubový rekord. Se ziskem 111 bodů si Sparta zároveň vytvořila nové maximum.

Ohlasy trenérů

Pavel Gross (Sparta): „Pro nás je to důležitá výhra, protože nám nevyšel minulý zápas ve Varech, což se někdy stává. Zároveň nám nevyšlo první střídání a potřebovali jsme pár minut, než jsme se z toho probrali. Bylo to těžké, měli jsme převahu, ale věděli jsme, že Boleslav má po zápase konec sezony. Chtěli tady ale i s mladým mančaftem vyhrát. Pořád jsme věřili, zůstali jsme v systému a povedlo se nám skórovat. A zrovna Michal Řepík, který měl dnes asi šest gólovek. Makal, nedařilo se mu dát gól, ale nakonec ho dal.“

Václav Pletka (Mladá Boleslav): „Do zápasu jsme dobře vstoupili, dali jsme po patnácti vteřinách gól. Poté jsme nedisciplinovaností pustili Spartu do hry. Celý zápas nás držel vynikající gólman, protože se většinou hrálo na jednu bránu. V mančaftu jsme měli šest juniorů a byli jsme rádi, že jsme drželi stav 1:1. Minutu a půl před koncem jsme neuhlídali hráče ve slotu, který to trefil. Můžeme jen pogratulovat soupeři, protože hráli dobře a celý zápas byli lepší. Ať se jim v play off daří.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:34. Hrabík, 58:30. Řepík Hosté: 00:15. Lantoši Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Beaudin, Irving, Kempný (A), Samson, Krejčík, Moravčík, Červenka – Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – Chlapík, D. Vitouch, P. Kousal – Konečný, Lajunen, Kassian – Buchtele, O. Najman, Hrabík. Hosté: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Bernad, Čech, F. Pavlík, Lintuniemi, Štibingr, Vlasák – Skalický, O. Roman (C), Lantoši (A) – Stránský, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Hradec, Gardoň – Malínek, Závora, Zvagulis. Rozhodčí Cabák, Ondráček – Gerát, Klouček Stadion O₂ arena, Praha Návštěva 9418 diváků