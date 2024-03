Za Jeřábkem v nemocnici: Hlavně aby mohl běhat s dětmi, zní z Třince

Hokejisté brněnské Komety oslavují vítězství na Třincem, díky kterému se dostali do čtvrtfinále play off • ČTK / Uhlíř Patrik

Třetí příčku jste měli jistou, mysleli jste i na pomoc Martinu Růžičkovi vyhrát bodování?

„Určitě jsme to měli v hlavě. Zároveň to v Brně nebyl náš primární cíl. Ale s Vožuchem jsme mu chtěli pomoci, aby na vrchol dosáhl znovu. Nepovedlo se, ale stejně je neuvěřitelné, že ve svých letech dokáže takhle hrát a bodovat. Lidi ho zpětně stejně nebudou hodnotit podle toho, kolikrát vyhrál body a střelce, budou si pamatovat všechny jeho úspěšné roky. Nás i Růžu určitě mrzí, že nevyhrál, takový je život. Fílovi (Filippimu) se extrémně dařilo, hrál výborně, bodoval a tak to prostě je. Náš stěžejní cíl leží však jinde, teď máme čas si chvíli odpočinout, vyfreshovat si hlavy a připravit se na play off.“

Filippi v Plzni rychle pobral tři asistence, to jste věděli?

„Ne. Až po zápase. Dali jsme tady gól, měli jsme pár dobrých šancí a akcí, stejně tak v předchozích zápasech. Tak to holt chodí. Předtím jsme měli šňůru asi patnácti zápasů, kdy jsme dělali strašně moc bodů, teď přišla tři utkání, kdy nám to tolik nepadalo. Asi i tím, že zápasů bylo hodně a sezona se chýlila ke konci. Měli jsme během sezony hodně zraněných, dost jsme to táhli na malý počet lidí. Možná i tohle sehrálo jistou roli. Zkrátka se to nepovedlo, jdeme dál.“

Váš útok s Růžičkou a Voženílkem se vypracoval v nejlepší komando v lize. Co za tím stojí?

„Upřímně, přišlo to víceméně z ničeho. Neměli jsme koho dát na centra po odchodu Tomáše Marcinka, přišla nějaká zranění, pak se přemýšlelo o Adamu Helewkovi, ten se rychle zranil, takže to vlastně na mě zbylo… (usmívá se) Centra jsem hrál čtyři roky v Rusku, není mi to úplně cizí post. Měl jsem zprvu trochu obavy, hlavně jsem si říkal, že moje primární role bude odvést si pořádnou defenzivní práci, být minimálně u nás v pásmu a nechat kluky útočit. S tím, že když se k něčemu přimotám, bude to fajn. Ale primární pro mě bylo dobře bránit v útoku. Abych to i bekům ulehčil. Nějak si to sedlo, v jednu chvíli jsme se ocitli na vlně, kdy nám to dost padalo a byli jsme spokojení.“

Brnu jste podlehli v prodloužení, ale odvedli jste dobru práci, souhlasíte?

„Po výbuchu na Kladně a v Budějovicích jsme se museli trošku srovnat a odehrát pár kvalitních zápasů před play off, byť pauza před ním je dlouhá. Odehráli jsme dva kvalitní zápasy se dvěma skvělými týmy z top čtyřky. Škoda, že jsme to tady neurvali.“

Jste rád za nynější volno?

„Stoprocentně! Pamatujeme si loňský rok, kdy jsme odehráli asi 22 zápasů v 53 dnech. To byl fakt masakr. Odpočinek je vždycky lepší než hrát předkolo. Jasně, první zápas čtvrtfinále je pak těžký, protože dlouho nehrajete. Ale z dlouhodobého hlediska je pro play off pauza lepší. Hrát na tři vítězné zápasy je velký boj, týmy jsou kvalitní. I když jsme loni vyhráli 3:0 s Litvínovem, mohlo to být úplně jinak a ty tři zápasy jsme na konci série hodně cítili v nohách.“

Opět se mluví víc o Pardubicích a Spartě ohledně titulu. Znovu vám bude sedět pozice toho týmu v závětří?

„Pardubice a Sparta mají ohromně široké kádry plné super hráčů. Směrem do play off jsou favoriti. Pardubice udělaly rekordních 121 bodů, Sparta nezůstala moc pozadu. Já nepřemýšlím nad tím, jestli mi tahle pozice vyhovuje, bereme to jako fakt. Všichni známe příběhy z NHL, kdy se poslední tým dostane z osmé příčky do play off a pak to může klidně vyhrát. Je to otevřené, záleží, kdo na koho narazí, jak budeme zdraví. Hlavní je nastavit si hlavy na play off mód, a abychom hráli tak, jak potřebujeme. Pokud to splníme, věřím, že budeme úspěšní.“

Do play off naskočíte bohužel bez obránce Jakuba Jeřábka, který se v pátek těžce zranil. Jde vůbec strávit takovou věc?

„Je to hrozný. Byl jsem u toho už na ledě, za Kebou jsme byli v sobotu i v neděli v nemocnici. Abychom věděli, jak se cítí. Naštěstí je Keba strašně pozitivní člověk, vypadal líp, než by vypadal kdokoliv jiný, ačkoli šlo o fakt hodně ošklivý zranění. Jsme tu pro něj, nějaký hokej je v téhle situaci naprosto druhotná věc. My si ze všeho nejvíc přejeme, aby se Keba co nejdřív uzdravil, aby mohl dělat normální věci, starat se o rodinu, běhat s dětmi po zahradě a podobně. Jsme tu pro něj a budeme se o něj starat jako o vlastního. Budeme mu vozit věci, dělat mu společnost, aby přišel na jiné myšlenky. Samozřejmě, že nám bude hrozně chybět, je jedním z našich top obránců. Teď tedy dostanou šanci jiní hráči, musí se s tím poprat a chytit šanci za pačesy. Pokud každý bek svůj výkon posune o trošku, máme pořád dost obránců, abychom dali dohromady kvalitní defenzivu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:20. Cingel, 50:50. Moses, 61:26. Marcinko Hosté: 25:01. Daňo, 45:20. Nestrašil Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Holland, Kaňák, Moro, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Kollár, Moses – Vincour, Marcinko (A), Kos – Okál, Zbořil, Kohout. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Šenkeřík, Smith, Nedomlel, Kundrátek, Polášek, Adámek – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Daňo, Cienciala, L. Hudáček – Helewka, Vrána (C), Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský – Sikora. Rozhodčí Šindel, Květoň – Zíka, Štěpánek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků