ONLINE: Obraty Litvínova a Motoru. Boj v Liberci. Hradec - Vítkovice 4:3

Do boje o čtvrtfinále povedeně vstoupily České Budějovice, které díky parádní třetí třetině otočily duel s Karlovými Vary a vyhrály 4:2 v prvním zápase předkola play off. Z vítězství 4:2 se raduje také Litvínov, jemuž se doma proti Plzni rovněž povedla otočka ve třetí dvacetiminutovce. Hradec Králové vyhrál 4:3 v 1. repríze loňského semifinále proti Vítkovicím. Další dvojici tvoří Liberec s Olomoucí. K postupu do hlavní části play off, kam šly přímo čtyři nejlepší celky ze základní části, stačí týmům tři vítězství. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSport.cz.