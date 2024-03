Pardubice mají rekord. Poháru se nelekly, kapitán zavelel: Sahat se může

Vyprodaná hala si v Pardubicích vychutnala lahodnou koncovku základní části. Dynamo rozmetalo České Budějovice 7:2, dostalo Pohár Jaroslava Pouzara. Navíc posunulo rekord, který teď činí 121 bodů. Hlavní poznatek: Lukáš Sedlák se s ničím moc nepáral. Pohár čapnul do ruky, žádné, že tohle se nedělá. „Jsem toho názoru, že když něco vyhrajete, s pokorou to máte přijmout,“ pronesl. Pardubice se teď zavřou a budou vyhlížet soupeře, Motor jde do akce ve středu.

Na ledě se válely stovky perníků. Legendární útočník Jaroslav Pouzar nastoupil na červený koberec a chystal se předat pohár pro vítěze základní části, které nese jeho jméno. Většinou si s kapitánem potřese rukou, ale nedá mu do nich nic. Lukáš Sedlák pověrčivé povídačky o tom, že kdo na něj sáhne, bude mít smůlu, škrtnul. Pohár v klidu vzal.

„Měli jsme to dopředu vymyšlené,“ řekl pak pardubický kapitán. Před rokem trofej Dynamo získalo taky, ale obešlo ji obloukem. Teď se zachovalo jako Liberec v roce 2016. Tehdy hráči mluvili o tom, že když vyhrajete základní část, nemáte se za to stydět. Pak vyhráli i play off.

„Jsem toho názoru, že když něco vyhrajete, s pokorou to máte přijmout a náležitě oslavit,“ mluvil teď podobně i Sedlák. „Nechceme tedy dělat zrovna velké oslavy, ale zasloužíme si první místo, vyhráli jsme základní část. V hokeji se často podceňuje, má svoji hodnotu,“ přidal.

Výhrou nad Motorem 7:2 navíc Dynamo překonalo právě liberecký rekord z roku 2016. Bílí Tygři se dostali tehdy na hodnotu 118 bodů, Pardubice ji vyšroubovali na kótu 121.

„Pro město i celou organizaci je to velký úspěch, ceníme si ho. Tým je hodně silný, když budou kluci makat, tak...“ na chvíli se odmlčel trenér Marek Zadina. „Uvidíme, jak se všechno bude vyvíjet dál,“ po chvilce přidal. Do play off vede kouč favorita, ať se proti postaví kdokoliv.

Motor mohl bojovat ještě o čtvrté místo, ale tohle nebyl jeho den, kdy by mohl trápit favorita. „Pardubicím k zisku Poháru Jaroslava Pouzara gratuluju, první jsou zaslouženě. Jejich tým šlape a jsou jedním z největších favoritů na titul,“ nadechl se jejich kouč Ladislav Čihák. „Nám zápas nevyšel, Dynamo bylo jasně lepší, vyhrálo zaslouženě. Víc bych k tomu ani neříkal,“ přidal. V předkole jeho tým čekají Karlovy Vary.

Obhajoby prvního místa v základní části si Pardubice váží. Vždyť málokdo opustil po hvizdu místo. Fans chtěli zatleskat, vidět tým, jak přebere trofej. Příště ho uvidí až ve čtvrtfinále proti nejhoršímu postupujícímu z předkola.

„Dlouhodobá část je složitá, že ukazuje vyrovnanost výkonů, v tom je těžká. Trvá několik měsíců a vy potřebujete odehrát každý zápas na sto procent,“ zamyslel se ještě Lukáš Sedlák. Před rokem jeho tým vypadl v sedmém semifinále s Třincem. Na stejném místě říkal, že jeho tým je silný, ale ještě se potřebuje učit, poznat cestu, jak uspět.

O kolik je teď silnější? Už stihnul nabiflovat další stránky hokejové učebnice? „Jo, to se uvidí až na konci,“ přikývl. „Věřím, že jsme se celou základní část připravovali a několikrát jsme ukázali, že ani špatně se vyvíjející zápas není úplně ztracený. Může nám pomoci, jak jsme se dokázali vracet několikrát zpátky,“ pronesl pardubický lídr. A ještě přidal: „V play off hraje roli daleko víc věcí, aby se všechno sešlo. Teď se budeme soustředit jen na něj, všechno se maže.“

Teoreticky by mohli být k dispozici už marodi Libor Hájek a Martin Kaut. Kvůli poháru se po zápase natáhli do výstroje. „Je dobře, že ujeli od dvířek na druhou stranu hřiště, bruslit mohou,“ pobavil Zadina. „Uvidíme, jak se jejich zdravotní stav bude vyvíjet, co nám řekne doktor,“ dodal už vážně. Tým dostane čtyři dny volna. A pak? Začne chystat noty na svůj začátek play off.

Pardubice po základní části 2023/24 1. místo 121 bodů 2022/23 1. místo 108 bodů 2021/22 5. místo 93 bodů 2020/21 7. místo 81 bodů 2019/20 11. místo 64 bodů

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:39. Vondráček, 12:04. Zohorna, 25:57. Sedlák, 27:05. Košťálek, 31:04. Poulíček, 37:19. Sedlák, 53:29. Mandát Hosté: 31:58. Pýcha, 39:52. Ordoš Sestavy Domácí: Will (Pavlát) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Kolář, Vála, Švec – Hyka, Sedlák, Pánik – Radil, Zohorna, R. Kousal – Paulovič, A. Musil, Říčka – Vondráček, Poulíček, Mandát. Hosté: Strmeň (28. Hrachovina) – Hovorka, Gulaši, Pýcha, Kachyňa, Vráblík, Štencel, Štich – Gulaš, Kondelík, Ordoš – F. Přikryl, Harris, D. Simon – Valský, Pech, Kubík – Vopelka, Koláček, Toman. Rozhodčí Hradil, Kika – Axman, Blažek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10194 diváků