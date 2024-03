Šimíček promluvil o Lakatošovi a Muellerovi: A Holaň? Měl skončit v létě

„První náznaky problémů se začaly klubat už v létě,“ říkal v rozhovoru Šimíček. „Už když jsme seděli v srpnu na turnaji ve Švýcarsku, tak jsme začali tušit, že je něco špatně a že ne úplně vše je tak, jak by mělo být.“

Co přesně? Atmosféra, tréninková morálka. „Měli jsme nějaké výhrady, proběhla výměna názorů s trenéry,“ líčil Šimíček. „Všichni jsme věřili, že se to nějakým způsobem změní, že se to nakopne. Bohužel se to nedělo. A teď s odstupem času už akorát může člověk litovat toho, že na to nereagoval dříve. Po předešlé sezoně, kdy jsme byli gól od finále, by asi nikdo nepředpokládal, že bychom už v létě odvolali trenéra a vzali někoho jiného. Navíc, když byl trenér náš odchovanec.“

Podle sportovního ředitele, který se po odvolání asistenta Radka Philippa postavil na vítkovickou střídačku a pak tam zůstal až do konce ročníku s Pavlem Trnkou a Jiřím Veberem, to byla chyba. „Chtěli jsme být trpěliví, chtěli jsme počkat. Bohužel se nám potvrdilo to, co nám už léto ukázalo, takže jsme nakonec v průběhu podzimu museli ten krok udělat. Odvolal se trenér, nastoupili noví.“

Majitel klubu Aleš Pavlík sice po trenérské změně několikrát na klubových stránkách napsal, že Miloš Holaň odstoupil sám a po vzájemné dohodě, ale tak tomu nebylo. Šimíček to v rozhovoru potvrdil. „Za jeho odvoláním stálo to, že jsme nebyli spokojení s výsledky týmu, s herním projevem, nasazením hráčů v tréninku, s atmosférou v kabině a celkovou atmosférou v týmu. Prostě s tím, jak to „fungovalo“.“

Šimíček připomněl, že když Holaň končil, měly Vítkovice ze třinácti zápasů jen 13 bodů a byly předposlední. „Následovaly zápasy pod vedením dvojice Trnka – Veber a tým získal 59 bodů,“ vypočítává. „V tabulce posledních třiceti zápasů jsme skončili čtvrtí. To je jasný důkaz toho, že to byl dobrý krok. Navíc atmosféra v týmu se změnila. Další věci vytahovat nebudu.“

V rozjezdu sezony v klubu nečekaně skončil i Peter Mueller. Podle Šimíčka chtěl končit několikrát. „Chtěl končit už za bývalého hlavního trenéra, tehdy přišel a řekl, že mu to nedává smysl a k tomu ještě další odůvodnění,“ líčí sportovní ředitel. „My jsme to tehdy nějakým způsobem urovnali, ustáli a Peter zůstal. Skončil hlavní trenér, Peter přišel s tím, že teď už mu to smysl dává, že tady chce pokračovat, že tady chce být, že ho to tady začíná naplňovat. A pak po nějaké době, když jeho výkony zůstaly za očekáváním, přišel znovu a řekl, že končí a že dál nemůže pokračovat.“

Roli prý u něj hrály i zdravotní problémy a „vyhoření“. „Když se změnili trenéři, začal se Peter najednou smát, začalo být evidentní, že má energii a že ho to baví,“ říká Šimíček. „Ale po čase přišel s tím, že má pocit, že není přínosem týmu, že je vyhořelý, že potřebuje změnu a že chce za jakoukoli cenu skončit. A to pak už nemá cenu jej držet na sílu. Ale samozřejmě to byl velký zásah do týmu.“

Ve finiši základní části dohrál i nejproduktivnější hráč týmu a kapitán Dominik Lakatoš. „S Lakym to bylo přesně tak, jak to popsal hlavní trenér Pavel Trnka,“ popisoval Šimíček. „Po jednom ze zápasů, tuším s Budějovicemi, byl posazen. Už předtím mu bylo řečeno, že to z jeho strany není takové, jaké by mělo být. Dokonce i on sám přiznal, že to nebylo ideální a že sám čekal, kdy ho posadíme. To se stalo po těch Budějovicích, kdy z výkonnostních důvodů zůstal mimo sestavu.“

Podle Šimíčka dostal režim, rozpis tréninků, ledů a přípravy s kondičním trenérem. „Potom došlo k jeho zranění, kdy nám bylo oznámeno, že si natáhl hamstring při tréninku. To byla další fáze, kdy jsme nevěděli, co se děje. Jediný možný zápas, kdy přicházelo eventuálně do úvahy, že by Laky teoreticky zasáhl do hry, byl třetí zápas s Hradcem. Jenže když nemáš hokejistu týden na ledě, tak úplně nevím, jak by to zvládl.“

Zůstane Lakatoš ve Vítkovicích? Smlouvu ještě na rok má. „Laky má u nás kontrakt, nikdo jej nerozvázal,“ potvrdil Roman Šimíček. „Ale samozřejmě připomenu, že přicházejí noví trenéři, se kterými se budeme bavit o skladbě kádru.“ Jména nových koučů zatím nepotvrdil, nicméně tým by měli vést David Bruk a Vlastimil Wojnar.

„Už jsme domluvení, je to hotové, ale jména ještě prozradit úplně nemůžu, protože jeden z trenérů ještě nemá zcela dořešeno své bývalé angažmá a druhý má ještě sezonu,“ dodal Šimíček. „V tomto týdnu absolvujeme setkání s trenéry, řešíme skladbu kádru a vše kolem toho. Až bude možné je veřejně ohlásit, tak to uděláme.“

