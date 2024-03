Mizerný start i konec Vítkovic. Cizinců je moc, tým neměl identitu

Prohrát ve vyřazovacích bojích s Hradcem Králové není ostuda. Silný tým, kvalitní soupeř, který je po návratu dopingových hříšníků znovu našlapaný a ze střídačky vedený zkušeným realizačním týmem.

Ostuda je, jakým stylem Vítkovice padly. Až na pár momentů v koncovkách zápasů byly bez šance, bez viditelného zápalu, bez branek při plném počtu hráčů. Nebýt fantastického Lukáše Klimeše v bráně, byly by výsledky daleko výraznější než 3:4, 0:1 a 1:3. Podle nich to vypadalo na boj. Ale pravda je taková, že Hradečtí byli v celé sérii výrazně lepší. A nebezpečnější i při vlastním oslabení.

Týmů, které nenaplnily předsezonní ambice a potenciál, bude víc. Pokud však ve čtvrtfinále nevypadne někdo z velké trojky Pardubice, Sparta, Třinec, budou Vítkovice rozhodně patřit k nejvýraznějším zklamáním sezony. Místo potvrzení vzestupného trendu, kdy se tým pod vedením trenérského tandemu Miloš Holaň - Radek Philipp rok co rok zvedal a posunoval až k loňskému druhému místu po základní části, bodovému rekordu (102) a srdnatému boji o finále, přišel sešup.

Na papíře přitom Ostravané poskládali jeden z nejsilnějších kádrů novodobé historie. Špičkových individualit typu Peter Mueller, Dominik Lakatoš, Stuart Percy nebo Matěj Machovský bylo v týmu plno. Týmu však chyběla konzistence, výkonnostní stabilita. A po odchodu Holaně s Philippem i herní koncepce. Pavel Trnka, kterého vedení hodilo v těžké situaci od juniorky do extraligových vod, sice výrazně zapracoval na defenzivní hře, ale dopředu to byla bída.

Z největší šlamastyky a posledních míst tabulky se Vítkovice dokázaly vyhrabat. Zasvítily i v Lize mistrů, kde bojovaly o finále, finiš základní části měly velmi slušný. Jenže to bylo vše. Tým jakoby ztratil identitu. Cizinců v kádru bylo moc a po odchodu přirozeného lídra Lukáše Krenželoka neměl tým v kabině, kdo usměrnit. I proto přišly šoky a otřesy typu odchod Muellera a odstavení Lakatoše. Chvilkově zabraly, ale celkový obrázek to nezachránilo.

Ano, kapitán Dominik Lakatoš za sebou nemá nejvydařenější ročník, měl rozhodně na víc. Ale to by se dalo říct prakticky o všech borcích v týmu. Co třeba za celý rok předvedl Roberts Bukarts? Bída. Ani Stuart Percy nebyl očekávaným lídrem obrany a také Matěj Machovský si rozhodně od návratu do rodného kraje sliboval víc.

Plusem, i příslibem do budoucna jsou kromě Lukáše Klimeše návraty borců spjatých s regionem. Marcel Barinka po příchodu z Německa překvapil drtivou většinu veřejnosti, své si v rámci možností a prostoru uhrál i Jonáš Peterek. Potenciál mají i stříbrní junioři Matěj Prčík (hlava, hlava, hlava!) s Matějem Přibylem. Nově má z Olomouce přijít Jan Bambula, který vyrůstal v Havířově, a vsetínský rodák Jindřich Abdul z Litvínova.

Trenérsky má Vítkovice převzít David Bruk s Vlastimilem Wojnarem. Snadná práce je nečeká, otazníků v sestavě i složení kádru bude k vyřešení hodně a pozici si musí vybojovat i u výrazně rozladěných fanoušků. Zejména pro ně byla vítkovická sezona extrémně hořká.

