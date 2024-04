Velká jména z extraligy do Ilvesu! Kodýtek klub opouští, kam zamíří?

Brankář Dominik Pavlát se po rozloučení v Plzni přesouvá do Pardubic • Michal Beránek / Sport

Ve finském Ilvesu se obměňuje česká kolonie. Podle informací iSport.cz zamíří do Tampere obránce Daniel Gazda z Komety a brankář Dominik Pavlát, jenž dochytává sezonu na hostování v Pardubicích. Čeští reprezentanti doplní krajany Jakuba Málka, Ondřeje Kose a Šimona Stránského. Z klubu naopak odchází produktivní útočník Petr Kodýtek. Kontrakt končí i obránci Dominiku Mašínovi.

Zejména v brankovišti bude mít Ilves, druhý nejlepší tým základní části Liigy, dost solidní konkurenci. O místo jedničky se poperou Málek (21) s Pavlátem (24), mladí ambiciózní gólmani. Znamená to konec švédského třicátníka Jonase Gunnarssona, který v tomto ročníku odchytal 38 utkání včetně dvou v play off. To mu však nevyšlo, výrazně lepší čísla vykázal vsetínský odchovanec Málek. V něj klub důvěru neztratil, přivede mu ovšem silného parťáka.

Čtyřiadvacetiletý Pavlát se vyšvihl při angažmá v Plzni mezi extraligovou špičku, dostal se do národního týmu. V něm nasbíral tři starty. Na začátku února byl vytrejdován za Milana Kloučka do Pardubic.