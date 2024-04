Policie hledá bosse Tygrů. Je údajně zapletený do úplatkářského případu

Policisté z NCOZ se zabývají podezřením na korupci na libereckém magistrátu. Šestapadesátiletý Syrovátko má být podle informací serveru Seznam zprávy mezi osmičkou lidí, které detektivové stíhají či chtějí stíhat. Syrovátkovi se však zatím nepodařilo doručit usnesení o zahájení trestního stíhání, neboť nebyl policisty vypátrán. Dozorující Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem potvrdilo, že jednoho z podezřelých nenašlo. Jméno dotyčného neuvedlo. Má však jít o Syrovátka.

Mluvčí Syneru Ondřej Paclt podle Seznam zpráv v úterý večer uvedl, že Syrovátko nebyl zadržen ani obviněn. Den poté prohlásil, že poslední zakázka od liberecké radnice pochází z roku 2010 v hodnotě bezmála 900 tisíc korun. Syrovátkovým spolupachatelem má být podle zjištění policistů náměstek libereckého primátora Petr Židek z ODS.

Firma Syner je jednou z deseti největších stavebních společností v zemi a policisté jejího majitele podezřívají, že při zakázkách pro tuto firmu se porušoval zákon uplácením. O jaké tendry šlo, není známo. „Jedná se o trestnou činnost korupčního charakteru související se zneužitím veřejné funkce k získání prospěchu či informační výhody pro jiné subjekty v souvislosti s majetkovými operacemi Statutárního města Liberec,“ cituje Seznam zprávy Kateřinu Doušovou, náměstkyni krajské státní zástupkyně.

Petr Syrovátko patří dlouhodobě mezi nejvlivnější muže v zákulisí českého hokeje. Do libereckého klubu, v němž dříve působil jako hráč, vstoupil majetkově v roce 1994. O osm let později Bílí Tygři oslavili postup do nejvyšší soutěže.

Během více než dvacetiletého fungování mezi extraligovou elitou liberecký klub vyhrál jeden mistrovský titul (2015/16), odehrál tři finále play off (2017, 2019, 2021) a získal tři bronzové medaile (2005, 2007), vedle toho šestkrát opanoval základní část. „Sada emocí, sada vzpomínek na období, kdy se s libereckým hokejem o něco snažíme. To nám zůstane. Jde o chvíle, kdy se vám dostane pocitu, že veškerá vynaložená energie a investované finance mají cenu,“ řekl Syrovátko po zisku titulu v rozhovoru pro deník Sport.

Během posledních dvou dekád dokázal pod Ještěd nalákat spoustu hokejových osobností s kariérou v NHL v čele s Petrem Nedvědem, Jánem Lašákem či Brankem Radivojevičem nebo Radimem Vrbatou, týmy dostávali na starost zvuční trenéři. Liberec se během několika sezon vyšvihl mezi oblíbené hráčské adresy na extraligovém trhu. „Do hokeje dáváme desítky milionů korun ročně, to už musíte být trochu blázen na svobodě a hokej milovat, abyste dokázal tohle všechno hodit za hlavu a navíc strhnout k podobné činnosti ostatní. Peníze jsou totiž stále to první a to poslední, co řešíte a co do klubu musí padat,“ uvedl Syrovátko v roce 2016.

Společnost Syner v roce 2005 dokončila výstavbu moderní multifunkční haly, stadion s nynějším názvem Home Credit Arena vyšel zhruba na 900 milionů korun. Klub dlouhé roky sponzoroval miliardář Petr Kellner, Syrovátkův osobní přítel.

V aktuální sezoně skončili Tygři na sedmém místě po dlouhodobé části, ve čtvrtfinále podlehli Spartě 0:4 na zápasy. Je otázkou, nakolik se do nejbližší budoucnosti fungování klubu promítnou aktuální trable dlouholetého majitele.